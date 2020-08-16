台美最新軍購案敲定：台灣將添66架F-16V戰機，近期還有哪些重要軍購？

（中央社）外媒報導，台灣對美66架新型F-16戰機軍購案底定。事實上，國防部去年即已與美方簽署相關軍購案發價書，預估2023年可取得美方首批交貨2架新機。

國防部發言人史順文少將去年曾表示，國防部已與美國政府完成簽署包括66架F-16系列戰機的重大軍購案發價書，預估2023年可取得美方首批交貨2架新機，所有66架新機預計2026年交機完成。

知情人士昨（15）日指出，外媒報導的內容為美國政府與美國企業間的合約程序，台灣方面則已於去年完成立法院審議並與美方簽署發價書。

根據美國國防部新聞稿，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲價值為10年620億美元的「不定期交貨／不定數量」（IDIQ）合約，生產援外軍售（FMS）F-16新戰機，初步交付訂單為90架。

《彭博》（Bloomberg）報導，這批對台軍售是美國自前總統布希（George H. W. Bush）於1992年任內宣布出售台灣150架F-16戰機以來，首次再售台先進戰機。

報導披露，首批戰機除台灣採購的66架F-16外，還有摩洛哥所訂購的24架。五角大廈這次雖未明指出售對象，但在過去相關聲明中曾提到台灣和摩洛哥。

台灣的新F-16戰機將配備諾斯洛普格拉曼公司（Northrop Grumman）的新式APG-83火控雷達，屬於多功能電子掃描陣列雷達（AESA）。熟知細節的官員透露，這款雷達能讓精確導引彈藥在更遠的距離外發射。

美國川普政府去年8月宣佈同意軍售台灣新型F-16戰機。生產這款新型戰機的洛克希德馬丁將F-22猛禽、F-35閃電II等第5代戰機的部分技術，應用在升級現有F-16戰隼戰機或生產全新戰機，稱之為F-16V。

空軍現有F-16A/B Block 20即改構升級為F-16V的標準；空軍將獲得的66架新型F-16V戰機，正式型號為F-16C/D Block 70。

Photo Credit: 中央社 台灣空軍操演F-16V緊急起飛過程。

除了向美採購戰機，《蘋果日報》報導，台灣航空公司漢翔去年12月也與洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議書，將共同促成台灣成為F-16戰機的亞太維修中心。漢翔已獲行政院指定為F-16戰機維修中心的主辦廠商，於近日舉辦「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，要在台籌組「F-16戰機維修中心國家隊」。

立法院去年10月9日制定新式戰機採購特別條例時通過附帶決議，因台灣過去在F-16戰機的性能提升案中，已取得相關組件的維修能量、技術等，在成立F-16維修中心後除落實國防自主政策外，也能藉以提升國內航太產業維修能量及料件供應鏈，提升台灣航太科技水準。

Photo Credit: 中央社 行政院副院長沈榮津（中）15日主持「F-16維修中心主辦廠商招商展示說明會」，並參觀產製及維修實體展示。

除了F-16外，近期還有哪些重要軍購？

《台視新聞》報導，駐美代表蕭美琴證實，台灣正和美國磋商，將採購包含「岸防巡航飛彈系統」和「智慧型水雷」，將以「陸基型魚叉飛彈」為主體，搭配台灣自主研發的「雄風」飛彈系統，以提升岸防能力，如果全案順利，可望在2023年服役，讓台灣擁有反制、打擊的能力。

Photo Credit: 中央社 海軍機動飛彈車射擊雄風二型反艦飛彈。

為什麼台灣需要魚叉飛彈跟智慧型魚雷？

《中國時報》報導，由於「陸基型魚叉飛彈」與國造雄二、雄三反艦飛彈性能類似，有立委質疑這項採購案是否與中科院打對台？國防部副部長張哲平曾表示，主要是考量我國生產量能，「要達到殲敵50％」，但在數量上仍有欠缺。據指出，中科院每年生產的雄風飛彈約20枚到30枚。

國安官員也指出，對美採購岸置魚叉飛彈系統只有一個理由，就是美方承諾提供目前我方缺乏的軍規GPS導引，賦予魚叉能精準攻擊岸際目標（攻陸）的戰力，但若美方關閉訊號，魚叉就會成廢鐵。另外，為阻止共軍登陸，國防部日前已將籌獲「新式智慧型水雷」及「建置快速布雷艇」列為重點項目。

《ETtoday》報導，台灣正在與美方就軍購進行討論，軍事專家王臻明指出，傳說台灣想買的是可以空中布雷的最新版智慧型水雷增程型（Quickstrike-ER），但是消息未經官方證實，值得後續繼續觀察。

王臻明分析，那台灣自己有很多水雷，為什麼還要買可以空中布雷的智慧型水雷增程型，有3個原因，一是這東西可以用P-3C與F-16V施放，機動性非常的高，二是這種水雷的滑翔飛行距離超過70公里，不用冒險進入危險的海域布雷，三是綜合前兩點原因，代表這東西可以發射後就跑，從遠處丟在你家門口，「讓你討厭的人出門踩到屎」，也就是封鎖對方軍港。

另一位軍事專家梅復興也分析，這種構型的水雷可由各型飛行器自相當距離外投放，以增加布雷作業的安全性。從35000英尺高度投放時，QS-ER滑翔飛行射程可達40海浬（74公里），並在GPS導引下精準定位佈放。目前有500磅與2000磅2種主要型號，以適應不同的載臺與戰術應用。

軍購的急迫在於延緩兩岸軍事差距

《中央社》報導，日本內閣7月14日通過2020年版防衛白皮書，在分析兩岸軍力時指出，兩岸軍事平衡整體而言已朝對中國有利的方向傾斜，且差距年年擴大中，今後兩岸軍力的強化等動向值得關注。

白皮書分析兩岸軍力時指出，一般特徵包含：在陸軍方面，中國擁有壓倒性的兵力，但現階段對於入侵、登陸台灣本島的能力仍有限。不過，近年來中國建造大型登陸艦等，提升登陸入侵能力。

在海、空軍方面，中國不僅具有壓倒性的數量，原本台灣在質方面具備的優勢，近年中國海、空軍力急速加強。台灣也致力於匿蹤艦艇（stealth corvette）等非對稱戰力的整備。台灣提升愛國者二型飛彈（PAC-2）為愛國者三型飛彈（PAC-3），新引進PAC-3等加強彈道飛彈防禦；但中國擁有大量台灣在射程內的短程彈道飛彈，一般認為，台灣缺乏有效的因應手段。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：黃筱歡