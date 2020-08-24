《金錢智能》：錢包裡的「歪曲硬幣」——機率的錯覺

文：野口真人（Mahito Noguchi）

錢包裡的「歪曲硬幣」——機率的錯覺

我們不可能時時刻刻都根據合理的判斷來購物。談到消費，我們有時候並不會考慮效用，經常因衝動而買下一些並非迫切需要的商品。

那麼我們在投資時又會如何呢？投資行為在獲得資產增加的同時，也伴隨著現金流量的不確定性 （風險）。由於我們無法對不確定性進行判斷，有時候也會造成投資失敗。

如果說到投機 （賭博），更是會有人因為過於沉迷其中而傾家蕩產。

本書在第三章曾提到，無法進行合理判斷的原因之一，就是我們還沒有找到一個能夠將時間因素結合起來判斷的方法。正如前文所說，年齡、環境的不同，人們對時間的感受也會有所改變。即使對同一個人來說，時間的長短也會因情境變換而不同，從而引起現金流量效用的複雜變化。

而且，在你的錢包中還時常會有迷惑你判斷的「歪曲硬幣」。一般來說，丟擲一枚硬幣，正反面朝上的機率應該各是百分之五十。「歪曲硬幣」只有正面會朝上。這枚硬幣讓你產生一種錯覺：「如果丟擲硬幣，一定都是正面朝上」或者「目前為止一直是正面朝上，下一次應該會是背面朝上了吧」。本章，我們就來具體介紹幾個「歪曲硬幣」的例子。

這張彩券值多少錢

我們來思考下面這個遊戲。在一場賭徒的聚會上，參加的一百名會員決定玩一個遊戲。

每個會員支付一萬日圓的參賽費。

向一百個人發放一到一百號的號碼卡。

箱子中放有編號一到一百號的球。主辦人的助手會從箱子中隨機抽出一顆。

持有與助手抽出的球號碼相同號碼卡的人，可獲得一百萬日圓的獎金。

到目前為止，遊戲還非常簡單。接下來，我們稍稍改變一下宣布中獎號碼的方法。改由主辦人依次宣讀未中獎號碼，逐一排除中獎人選。

非常遺憾，在宣讀第三十個未中獎的號碼時，你的號碼就被叫到了。之後主辦人繼續宣讀，最終只剩下二十號和八十一號兩個號碼。

這個時候，你旁邊的男人晃著手中的二十號卡片，向你提議說：「在最終宣讀中獎號碼之前，我可以把這張二十號賣給你。」他開價十萬日圓。你會答應這筆交易嗎？

獎金為一百萬日圓，剩下的號碼只有兩個，二十號中獎的機率是百分之五十，所以它的期望值應該就是五十萬日圓。可以用十萬日圓買到價值五十萬日圓的卡片，應該是筆划算的交易。這樣一想你覺得可以答應他的提議。

但事實果真如此嗎？實際上，你和他交易所得到的期望值並不是五十萬日圓。如果你高高興興地付了十萬日圓，就落入了這個男人準備好的陷阱裡。

中獎號碼在一開始就由助手選出，主辦人也知道中獎號碼。這時從一號到一百號，每張卡片中獎的機率都是百分之一。也就是說，中獎號碼是二十號的機率也是百分之一。

雖然主辦人一直在宣讀未中獎號碼，但中獎號碼從一開始就是確定的，所以在宣讀過程中，二十號中獎的機率並不會發生改變，只是由於某種偶然的原因，二十號才留到了最後兩位。

中獎機率為百分之一，獎金為一百萬日圓時，二十號卡片的期望值就變成了一萬日圓，與最開始時繳納的一萬日圓參加費用相同。花十萬日圓去買這張卡片，其實是吃了大虧。

如果有人還是無法理解，我再說明得更清楚些。拿著二十號卡片的男人和主辦人認識，如果他對主辦人說「即使我的卡片沒有中獎，也希望你可以把它留到最後宣讀」，這時情況會如何呢？由於並未對中獎號碼做手腳，主辦人這樣做不會有任何罪惡感，於是在不知道這個男人的小把戲的情況下答應了他的請求。

然後，那個男人只要找一個容易上當的冤大頭就可以了。而你正好運氣不佳，成了他的「中獎彩券」。

我們試著改變一下規則。助手從箱子裡逐一取出號碼球，最後剩下的就是中獎號碼。如果遊戲規則變成這樣，情況又會如何？這種情況下，第一次取出號碼球時你的中獎機率是百分之一，但隨著未中獎號碼的增加，你的中獎機率會逐漸升高。

如果最後兩個球中有一個是二十號，那麼它中獎的機率就是百分之五十。期望值就是五十萬日圓，因而這時花十萬日圓買下二十號卡片就是可行的。乍看之下這兩種方案好像是相同的，但改變規則之後，實質上已經截然不同。

世界上有很多這種利用機率的錯覺進行詐騙或從事商業活動的例子。我們要認知到，大多數時候，突然有人打電話通知你「你被選中了」的時候，除了你之外的很多人也同時「被選中了」。

人們不擅長機率

正如前文所說，我們很難正確掌握機率。錢包裡的「歪曲硬幣」，其實就是我們對於機率的誤解。

人的大腦雖然可以推算出合理的機率，但最終還是會相信自己的直覺，落入別人的圈套。而使用了錯誤的機率，結果就會錯誤判斷商品或服務的價值。

即使是確立了歐幾里得幾何學 （Euclid Geometry）的古希臘人，也沒能發展機率論。古希臘人認為，將來發生的一切都取決於神的意志，他們沒有「偶然」這個概念，認為所有的一切都是必然。

古希臘人也賭博， 但沒有骰子。他們用動物骨頭 （ 多為距骨） 製成的「astragalus」代替骰子進行占卜。

「astragalus」是不規則的六面體，它和正六面體的骰子不同，無法事先得知擲出點數的機率。或許，正是因為古希臘人使用不規則的六面體，才沒能發展出機率論也不一定。

但我們並不能說現代人比古希臘人在機率方面有所進化。即使是現在，也很少有人能對機率抱持理性看法。到頭來，我們的錢包裡也有像「astragalus」一般的「歪曲硬幣」，它常常使我們將理性推估出的機率也歪曲了。

人們不擅長機率，有一種解釋是因為現實中的事實是獨一無二的。機率論能從各種樣本中推導出一定的比例，但現實中，很多時候我們只能嘗試一次就會產生結果，根本沒有「再試一次」的機會。

有一些在前線奮戰的士兵，所屬部隊全軍覆沒，獨留他們一人生還，這些人在今後的人生中，都會認為「自己是受神眷顧的特別之人」。人們會有一種傾向，會將偶然當作命運，以此來發掘某種特殊的含義。

機率論可以說是一門「神之視角」的學問。每個人在神看來，都不過是眾多樣本中的一個。但是，對於我們自己來說，很難客觀地將自己當作樣本來看待。

即便如此，我們也想盡可能地提前知道機率，或是提前知道未來現金流量的期望值 （均值），這是聰明使用金錢必不可缺的要素。

前文曾說，投資或投機對象的價值，是由現金流量決定的。正確說來，是由「現金流量的期望值」決定的，因為現金流量必定伴隨著不確定性 （風險），如果知道機率，就可以利用下列公式計算期望值。

投資或投機對象的價值＝現金流量的期望值＝機率×未來現金流量

賭博就是提前知道發生機率的典型例子。擲骰子時，每個點數擲出的機率都是六分之一。我們假設，擲出某一個點數就可以獲得該點數十倍的獎金，則此遊戲的價值 （現金流量的期望值）可以透過下列公式推導出來。

遊戲價值＝1/6（機率）×（10日圓＋20日圓＋30日圓＋40日圓＋50日圓＋60日圓）＝35日圓

如果參加這個遊戲的費用少於或等於三十五日圓，我們就可以參加。實際上，賭局的莊家為了賺錢，往往會收取較高的參加費用，同時會把遊戲的價值 （獎金數額）壓得更低。

你的直覺正確嗎

因為歪曲硬幣而導致機率推算出錯的例子有哪些呢？接下來我們就來介紹幾個。大家可以試著想想自己能否做出理性的判斷。

假設你參加了電視知識競賽節目，並且大獲全勝。在你面前擺放有A、B、C三個保險箱，其中一個裝有一百萬日圓獎金。製作單位要求你從中選擇一個保險箱，你選擇了A。

主持人盯著你的臉說道：「我們首先來打開B保險箱。」接著在全場觀眾的注視下打開了B保險箱。其中什麼也沒有，你暫時鬆了口氣。

然後主持人開始問你：「你確定選A嗎？要的話也可以換成C……」

是否應該聽從主持人的提議呢？

你根據直覺判斷，一百萬日圓不是在A保險箱就是在C保險箱，無論是否更改選擇，期望值都不會改變。

但實際上，換成C保險箱後獲得一百萬日圓的機率是堅持選A保險箱的兩倍。

原因是，在B保險箱打開前和打開後，A保險箱中放有一百萬日圓的機率都是三分之一，不會發生改變，期望值都是三十三萬日圓。

另一方面，在B保險箱打開前，一百萬日圓放在B或C保險箱中的機率是三分之二。但是在弄清楚B保險箱中沒有獎金的瞬間，C保險箱中有一百萬日圓獎金的機率就變成了三分之二，選擇C保險箱時的期望值就是六十六萬日圓。和繼續選擇A保險箱相比，期望值增加了一倍。

所以，有時候只依靠直覺，可能會錯過好不容易得來的機會。

關於機率的錯覺根深柢固

「蒙提霍爾問題」是非常有名的機率問題。前文中提到的「這張彩券值多少錢」就是出自這個問題。

提出「蒙提霍爾問題」的蒙提．霍爾 （Monty Hall）是一名電視節目主持人，在他的節目《我們成交吧》（Let’s Make a Deal）中，有和上述例子幾乎相同的環節。

關於這個問題，《大觀》（Parade）雜誌人氣專欄〈請問瑪麗蓮〉（Ask Marilyn）的作家瑪麗蓮．沃斯．莎凡（Marilyn vos Savant）寫道：「交換保險箱比較有利」。瑪麗蓮的智商高達二百二十八，是金氏世界紀錄所認定智商最高的人。針對她給出的答案，很多人批判道「她說錯了」，這當中還包含不少有名的數學家。

關於這個兩難問題，我們已經知道瑪麗蓮的說法是正確的，但應該還是會有許多人，即使讀了上述解釋，在理解其中道理的同時，直覺上卻還是無法認同，總覺得哪裡怪怪的。

我自己在提出「這張彩券值多少錢」的問題時，也有一些混亂。可見關於機率的錯覺在我們心中是多麼根深柢固。

書籍介紹

本文摘錄自《金錢智能：讓你聰明用錢的7組關鍵概念》，日出出版

作者：野口真人（Mahito Noguchi）

譯者：谷文詩

你每天花出去的錢，到底是消費、投資還是投機？

為什麼「今天的一百元比明天的一百元更值錢」？

日本企業價值評估專家、人氣MBA導師的基礎金融課。

教你分辨價值與價錢，破解機率錯覺，認識風險與報酬，

學會聰明用錢，創造財務自由的美好人生。

金牌得主的獎金是消費？加入健身房是投資？買名畫是投機？你每天花出去的金錢，到底是消費、投資還是投機？

——你應該將錢包分成三份，消費、投資、投機的錢要聰明區分。

不懂房地產也能估算自家房屋的價值？明知中獎機率極低，為何大家還是花錢買彩券？高級地段的咖啡價錢很高，是因為就算很貴也能賣出去？

——認識現金流量與折現率，以及左右我們用錢判斷的「心理習慣」。

買股票時，該如何判斷哪家公司比較值得投資？想要追求最高收益，該怎樣控制風險？購買保險的目的是什麼？

——風險不等於危險，學習判斷風險和報酬的方法。

現金在你擁有的瞬間就開始腐爛了。

為了提高自己的價值，不要讓手頭現金停滯不動，

應該永遠意識到，要用這些錢對自己進行更好的投資。

就連比爾・蓋茲都說：「巧妙地花一筆錢和賺一筆錢同樣困難。」

面對金錢，我們似乎很熟悉卻又不夠了解，如何成為金錢的主人，而不是任金錢擺布，是每個人的重要課題與學習。針對日常必備的經濟學基本知識，作者以大量故事舉例，讓金融學、機率學、行為經濟學中的重要概念更易於了解，不論是個人理財，或是投資、創業，都能更游刃有餘、聰明用錢！

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰