當你的另一半忍不住對孩子怒吼，你會有什麼感覺？

文：許嬰寧心理師

你有目睹過，你的另一半對著孩子火山爆發嗎？ 你害怕嗎？

「你有話不能好好講嗎？」 「吼甚麼吼！是不能用講的喔！」 「用吼的誰聽得懂你在講甚麼啦！」 「孩子這麼小，你那麼大聲幹嗎？」

當你的另外一半，在外忍不住對孩子大吼，甚至揚言要他「不准再哭，否則就……」，你會有什麼感覺呢？ 是和他一樣被孩子的哭泣弄得又氣又累，還是不忍心孩子這樣哭泣？ 又或者，兩者情緒參半，再加上對另一半的陌生和害怕？

另外一半令你感到陌生又害怕嗎？ 到底這時候是應該要先安撫大人，還是先安撫小孩？ 要先講道理？ 還是要先秀秀？ 一個能夠自理、還能自主決定接下來的行程，一個不能自理、無法決定何去何從……，你能做些甚麼，來降低這種風暴？

很多人在當了父母後，才展現出幼時經驗留下的影響。不由自主的火山爆發，除了嚇到孩子以外，還會嚇到另一半。忍不住去勸和，卻遭到另一半的憤怒波及，反而覺得莫名其妙。

幼年經驗對每個人都有潛在影響，例如，幼年的被剝奪感，會造成難以滿足。經常性被比較或被貶低，會造成自信心不足。被長期忽略，可能會造成同理困難或是距離不清楚等。可惜大多數人對這些經驗記憶是不足的，也不知道自己一直在默默被影響著。

當自己成為父母，面對孩子有情緒表現和心理需求的時候，自己內在的不滿足就容易被勾勒出來，表現為不滿、不耐、或高度要求。

火山爆發經常是無法控制的，當事人事後也很懊悔。如果你的另外一半對孩子會不由自主的不滿、不耐、或高度要求，可以試試看提醒，在氣氛緩和的平日討論，彼此希望帶給孩子怎樣的教育結果，也避免在下次盛怒之下有更多言語衝突。

不吼孩子很難，所以我們才要互相提醒。即使要面對另一半的陌生表情、幼年經驗，也要為了彼此繼續提醒。

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核稿編輯：潘柏翰