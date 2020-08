後疫情時代的教育創新：科技協助度過疫情，也讓師生樂在學習

文:張智翔(銀享全球實習生)

步出家門,商場再一次熱絡起來,國內深度旅遊成為熱門搜尋關鍵字,歷經COVID-19宛如一場狂風暴雨的洗禮,雨勢暫緩,人們重新回到尚還潮濕泥濘的大地,也許隻身面對了永遠的告別;也許共同見證了暫時的消長。然而烏雲背後透出的光線,也逐漸在雨勢不再的日子裡,一道道的重生於苦痛後的世界,除了看見問題,人們看見了更多的轉機,艱困的後疫情時代,我們能談的不僅是消失與告別,也能談談創新與重生。

疫情帶來的影響無遠弗屆,過去的幾個月以來不斷破壞各國原本穩定的生態,幾近擾亂了每一個人的日常生活,作為國本的教育現場更是苦不堪言,停課、遠距教學的變革牽動了教師與學生的日常,也間接影響了每個家庭成員的生活節奏,據UNESCO的調查,截至7月初仍有超過10億的學生、110個國家處於全國停課的狀態。

面臨停課或遠距教學,教師需要調整課程、學會遠距教學軟體的應用,許多平日以實體面授課程見長的老師開始硬著頭皮摸索起遠距教學軟體;學生也得配合課程,做學習計畫的調整,當然也有不少學生因此延宕了學習生涯的進度;家長更是必須同時面臨工作上的變化及子女平日在家的日常生活,各地父母蠟燭兩頭燒的異常反而成為日常,也因此出現像以色列媽媽面對4個孩子同時停課的混亂戲碼,或是兒子在日記中紀錄媽媽崩潰的場景,學習與教育現場儼然成為教師、學生與家長的共同挑戰。

作為一名高齡教育領域的學生,對於原本異質性就高的高齡教育現場的變化更是深刻:作為研究生,我必須配合教師們在遠距課程上的調整,也面臨許多畢業門檻所需要的研討會、論壇、工作坊的延期、停辦,準時畢業似乎成為遙不可及的夢想;作為助教,我必須協助高齡者學生及教授克服他們不常接觸的遠距教學軟體,平日要教會自己的媽媽操作手機或電腦已經不是容易的事,現在難度提升成40倍的人數,指導對象年齡還從50+拉高到65+,某方面來說相當折損身而為人靈魂的彈性。

然而,人類能從地球生物演化史中存活至今,靠的便是團結以及不斷的變革與適應,面對這一波疫情來襲,教育現場上的變化與創新亦如雨後春筍般冒出,在學習的議題上嶄露新生,有人解決我所苦惱的研討會停辦的問題;也有人在有關教學的議題上透過建立社群互相幫助,甚至有國家開始開發超脫實體教育的學習系統,人們面對全球性的劇烈變化,也並非束手無策,而是以另一種姿態再一次的成長,以下分享3個針對教育與學習上的創新案例,提供給大家做參考。

秀才不出門:來自雲端的學術研討會

受到這一波疫情影響,許多學術研討會面臨延期甚至停辦的狀況,這讓應屆的研究生及博士生多半苦不堪言,不論是在畢業門檻上的研討會參與時數,或是研究發表篇數都會因為研討會停辦而胎死腹中,而台灣社會福利學會面對此一挑戰,舉辦雲端學術研討會「2020的社會福利:以社區為本的照顧政策與地方創生」,以臉書社團建立共同交集的虛擬空間,並以限時關閉的網站做為研討會的發表平台。

團隊也事前先將每一篇的論文資訊和連結(點選網址,可連結到WIX網站中該篇論文、PPT影音檔、評論檔),製作成獨立的數篇臉書貼文,將所有有關研討會的論文分門別類以標籤方式區隔討論區,方便與會者快速瀏覽篇名、點選論文相對應的WIX網址,與會者可依據有興趣的主題,透過點擊標籤連結到該貼文,查看有關資訊,以及進一步進入網站觀看論文,而各篇貼文的留言區就是交流討論的地方。

此次雲端研討會打破了空間與時間的限制,使與會者在研討會期間內隨時、隨地以可及載具進行學術學習;也突破了過往與會成員組成、促成跨領域對話,同時,相較於之前實體的研討會,臉書的貼文留言方式反而讓與會者更勇於發言,不受限於公眾場合正式提問的壓力,與會者也有較多時間消化、思考進而提出建議和討論。

孤獨的總和:集結教師智慧的交流平台

除了學生端在研討會舉辦的創新方式,教師們在疫情後的課程調整也不好受,需重新備課、調整教學方式,如何與學生互動或與家長連結成為最大的挑戰,發現到教師們單打獨鬥的不容易,「TeachersConnect」決定透過串連教師並建立線上專業社群,來發揮1+1>2的功效。

「TeachersConnect教師交流平台」的CEO兼聯合創辦人Dave Meyers嘗試透過新興科技技術來創造一個針對教師的線上的教師互助性社群,透過安全、可靠的線上交流平台分享教學經驗,串連起社群內的教師,共同為教學挑戰或日常狀況提問、解決。

Dave Meyers認為老師本身就是老師最好的資源,因此創建此線上平台,希望加入的教師可以在此平台尋找解決問題的方法、建立可信任的社群關係、獲得建設性的回饋、持續得到新資訊與學習機會、共同為學生提供支持性的環境。而這樣一個限定教師參與的社交平台,教師必須實名制地進行身分審核,確保使用者具備教師身分。在平台內,使用者可以自由地提出疑問、分享教學經驗,這些貼文會經由主題進行分類,而所有人可以不需經過追蹤某些帳號才能看到特定貼文,在貼文及回應部分,也可以選擇實名或匿名,也可以透過實名來對有興趣的使用者進行私人聯絡或了解,亦可組成社群團體。

這樣的社群建立串連了所有對於教學現場有所疑問的教師,透過分享經驗及線上討論,棘手的情況不再只是一個人的挑戰,而是可以透過其他人的幫助來共同分擔,在這個疫情尚未完全退卻的時代,沒有人需要一個人承擔。

一場遊戲一場夢:歡迎加入學生online!

針對以科技應用來應對疫情下的教育現場,線上課程包、遠距教學、虛擬體驗或許是一種作法,但是小孩子才做選擇,俄羅斯的AWAGAS GROUP說我全都要!

「AWAGAS GROUP」為一款大型多人在線角色扮演遊戲(MMORPG)的全球新型教育系統。使用者可以透過智慧型手機、平板、筆電、電視等,從任何設備啟動的在線角色扮演遊戲,允許玩家以自己方便的形式推展進度,可以單獨進行也可以與團體、社群並行,加速學習效率。

遊戲中,玩家不受限於任何邊界或限制,也擁有無限的生命,可以不斷嘗試錯誤,透過AI的建議,探索合適的學習主題,完成階段性的學習任務,學習者可以自主、高效的掌握專業性課程,並在遊戲中發展、創造,透過與現實分開的虛擬體驗,學習各種技能和經驗、了解自己、參觀過去、現在和創造未來的真實感事件,進而加速教育過程,將平均學習長度為20年的學習者轉化為具備近10年經驗與技能的專家。更特別的是,玩家可以突破角色限制,不受限於身心障礙的生理情況進行學習體驗,進一步提高實質的教育公平性。此平台也預計於2030年提出建構成果。

AWAGAS GROUP的做法突破了一般對於教育與學習的想像,除了解決疫情上帶來的不便外,更進一步提出完全超乎想像的學習模式,將科技與學習、遊戲做結合,讓科技學習不僅只有學習成分,更充滿了體驗與趣味,全面提升了教育的廣度與深度,值得作為未來推展教育的一種方向。

結束的起點

疫情改變了教育現場中教師、學生、家長之間的互動關係,進而帶動了學校與家庭、社區的連結性,學生、教師甚至國家在教育議題上皆提出創新作法來因應,未來是否有結合地區性進行的地方創生或社區營造的可能,我們樂見其成。

綜合以上三個案例而言,我們看見了科技在後疫情時代上的發揮,然而,回歸教育的本質,科技其實只是輸出教育的一種形式,如同玩轉學校的共同創辦人黎孔平所說:「科技塑造出的線上課程,其實並非實體課程的替代品,而是一種全新的教育產品」,在科技協助度過疫情的同時,把握透過科技將學習轉型、串聯學生、教師、家長甚至社區的網絡,並且,把學習這件事變好玩,讓學生與教師都能享受其中,才能讓教育足夠聚焦在學習議題身上,而非僅流於科技的展演。

今年的史丹福長壽中心針對2020年設計競賽主題 「疫後曙光,設計新世界(After the Pandemic: Designing the Next Version of Our World)」與疫情發展緊密連結。在面對病毒和疫情肆虐的未知與無助,以及透過共同合作積極防疫的過程中,諸多的新機會與生活的新輪廓逐漸形成。除卻教育,更多有關疫後的日常生活創新模式等著被發掘與開創,疫後並非是一個結束,而是一個全新的起點。

邀請你用創新、設計為疫後時代所面臨的困境「想辦法」,10/5前和我們一起找出解方,共同助世界!

前往競賽官網了解詳情

