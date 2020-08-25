《金融行為通識課》：詐騙犯慣用的九種認知經驗法則＆五種策略和角色
我們想讓你知道的是
投資詐騙的推銷話術是針對「潛在受害者」，說服他們投資不實的投資計畫。聯邦調查局探員冒充這些潛在受騙者接聽詐騙犯的電話，錄下談話。
文：W・佛萊德・范・拉伊（W. Fred van Raaij）
【金融詐騙的受害者】
本章將描述詐騙犯的把戲，以及潛在和實際詐騙受害者的反應。不幸的是，詐騙非常普遍，許多人在生活中都會成為金融詐騙的犧牲者，例如金字塔騙局和其他類型的投資詐騙。網路詐騙，比如網路釣魚，也變得越來越多且方式越發老練，想要避而遠之，也就更困難了。
金融詐騙
無論在哪個國家的哪個行業，詐騙對生活品質的影響都極具毀滅性。消費者可能會收到犯罪分子的釣魚信件，犯罪分子試圖從中找出消費者的銀行帳戶和信用卡密碼。消費者還有可能遇到預付金詐騙。在數位化時代，犯罪分子更容易獲取個人資訊（臉書、推特、LinkedIn）和銀行帳戶資訊。如今金融機構持續在網路上對抗駭客、網路詐騙犯和非法交易。
消費者可能既是金融詐騙的犯罪者，也是受害者。作為金融詐騙的犯罪者，他們可能逃稅，向保險公司提出詐欺索賠，或者在購物網站上接受買家付款，卻從來沒有交貨（電話推銷詐騙）。作為金融詐騙的犧牲者，消費者會受到傷害，在某些情況下，甚至會因他人的詐欺行為破產。
本章將會探討企圖推銷詐欺金融「產品」（投資計畫）的犯罪行為（以及騙取信任的人或騙子、詐騙犯），同時也會討論到潛在或實際受害者的反應。詐騙案例如以下：「棕櫚島投資」（Palm Zvest, 杜拜的不動產投資）、伯納德．麥道（Bernard Madoff）投資基金、奈及利亞預付款騙局，以及彩券詐騙。帕克和沙德爾（Pak and Shadel, 2007）的研究尤其針對想要出售公司或不動產，並從中獲利、賺得退休收入的退休人士詐騙案。
針對政府的金融詐騙，好比逃稅。針對組織的詐騙，如保險詐騙。諸如貪腐、盜用公款、網路詐騙、「白領犯罪」，這些領域已有充分研究。這類詐騙對消費者也產生了負面的後果。例如貪腐，其廣泛定義是假公濟私。消費者為了申請許可、官方文件和政府服務，不得不向政府官員支付額外費用。他們或許還必須向員警行賄，以免收到交通違規罰單。
網路詐騙無處不在。三分之二會上網的美國人，換算約有一億多人，表示在二○一三年至少遇過一次網路詐騙。人們遭詐騙的情形有多普遍？實際情況比數據更嚴重，因為人們不願意承認自己是金融詐騙的受害者，許多詐騙受害的案例並沒有公開。受害者害怕嘲笑和恥辱，不會坦承他們的遭遇。在已知的投資詐騙受害者中，12％的受害者否認自己在投資中失手。已知的彩券詐騙受害者中，只有一半承認自己在過去三年中上當受騙過。
每年有數千萬的受害者，損失達數百億美元／歐元。美國司法部長已呼籲要重視金融詐騙，其危險僅次於恐怖攻擊和暴力犯罪。詐騙的經濟成本也包括偵查和起訴費用。非經濟成本則包括身體、心理和時間成本，比如疾病、抑鬱、拒絕、羞恥、氣憤、後悔、失去安全感，以及降低生活品質。
我們會在本章探討詐騙犯影響其（潛在）受害者的招數，以及掉入陷阱的受害者特徵。金融詐騙的構成包含以消費者為目標的騙局、詭計和欺詐行為。金融詐騙是銷售人員／詐騙犯故意為之，欺騙（潛在）消費者，扭曲或者隱藏金融產品、服務或交易事實，繼而賣給消費者會招致經濟損失或破產的產品或服務。
金融詐騙有很多種，例如釣魚詐騙、預付款詐騙、彩券詐騙和投資詐騙。詐騙還有其他種類，比如與找工作、保證就業、投資研討會、約會、性服務和電話推銷有關的詐騙。這些詐騙通常涉及預付產品或預售服務，但無法兌現使用。
網路釣魚通常是郵件，對方先偽裝成使人信任的實體，企圖從潛在受害者那裡獲取機密資訊，例如銀行帳戶或信用卡卡號、用戶名、密碼、手機PIN碼和安全碼。可信任的實體可以是銀行、信用卡公司、拍賣網站、網路支付工具，比如PayPal，或是「IT恢復小組」。網路釣魚通常是用電子郵件或即時通訊來詐騙，引導潛在受害者在造假網站上輸入他們的機密銀行資訊。造假網站與銀行、信用卡公司官網看起來相似。
造假網站或郵件附件可能含有惡意軟體，比如隱藏的鍵盤紀錄器，會偷偷記錄按鍵動作，而鍵盤的使用者對此一無所知。透過這種方式，詐騙犯便可以知曉PIN碼和安全碼、用戶名和密碼。有時，打電話也能釣到受害者，比如「從銀行或信用卡公司」打來的電話。消費者可能會得到銀行帳戶誤用的說法，或者是要「確認資訊」。消費者通常被要求馬上做出反應，否則他們的銀行帳戶或者信用卡將會凍結。向詐騙犯提供機密資訊的消費者，可能會把他們的錢拱手相送。
網路釣魚通常是從一長串的郵件信箱地址裡大海撈針，這些郵件信箱地址可以從會員名單獲得，或者隨機亂數產生。考量到釣魚詐騙的龐大數據庫，即便回應率低於1％，其收益對於犯罪者而言也已經是相當豐厚可觀。魚叉式釣魚（Spear phishing）是利用潛在受害者的郵件信箱地址和實際名字。通常，這些資料庫規模更小。個人化的資訊看上去比非個人化的資訊更加真實可信，人們更有可能回應比較個人化的帳號資訊。
網路釣魚至今依舊有增無減。像臉書、LinkedIn和推特這樣的社交媒體平台也會被利用，引誘人們提供自己的機密資訊。在臉書上，你屬於一個由「朋友」組成的社群，而在這個社群中，你容易相信別人，包括表現得很像「朋友」的詐騙犯。LinkedIn上的邀請連結是詐騙犯與潛在受害者建立聯繫的管道，這種方法臭名昭著。根據二○一四年第三次微軟電腦安全指數報告，全球每年的網路釣魚影響／損害可能高達五十億美元。
預付款詐騙會用一項資訊引受害者上鉤，比如為了轉移所繼承遺產、彩券中獎獎金，要求潛在受害者先付手續費，換取他們的協助。受害者必須預付一筆錢，才能獲得款項。這裡通常也包含釣魚詐騙，因為會問到受害者的銀行帳戶細節，以便轉移高額資金，但是實際上，這些資訊是用來「洗劫」受害者的銀行帳戶。
彩券詐騙也是一種預付款詐騙。你偶然得到一項通知，「出乎意料」地告訴你，你已經贏得了你根本就沒有參與的彩券大獎，通常是知名海外彩券，比如西班牙「胖子樂透」或者不存在的google、微軟彩券。這類詐騙會要求消費者預先付款，用於稅收、保險，或者快遞。無論是什麼，反正是為了到大獎。這當中通常也包含了釣魚的元素，例如詢問銀行帳戶資訊，便於接下來的身份認證和資金盜竊。
投資詐騙會散布公司、不動產或投資基金投資機會的資訊。投資機遇可能真的存在，比如杜拜棕櫚島的不動產投資，但是投資基金拿走了錢，卻沒有真的投資。投資詐騙通常會承諾不尋常也不穩定的10％到12％的投資報酬率，甚至更高。投資詐騙可能是金字塔騙局，或龐氏騙局，即首位投資者的投資回報，是由後來投資者的投資資本支付，而不是從投資利潤中賺得。通常，會要求投資者再次投入他們的回報。幾輪之後，新進投資者的數量太少，以致不能兌現對早期投資者的投資回報承諾，也不能支撐該金字塔。
事實上，金字塔需要指數式生長才能維持生存。金字塔會在幾輪之後轟然倒塌，投資者會血本無歸。英國小說家狄更斯（Chles Dickens）在他的著作《馬丁．翟述偉》（Martin Chuzzlewit）和《小杜麗》（Little Dorrit）中，就已經描述了金字塔騙局。伯納德．麥道夫的投資計畫基本上就是金字塔騙局。這個金字塔在二○○八年市場低迷中倒塌，騙倒無數組織和個人。
一九九七年，阿爾巴尼亞的整體經濟幾乎崩潰，因為絕大多數人民為了「快速致富」，投資了全國性的金字塔騙局。許多阿爾巴尼亞人在這場騙局中失去了一生積蓄。對於窮人來說，金字塔騙局就像魔法一樣，他們期待著這場遊戲能夠解決他們的財務問題。
詐騙犯的策略
帕克和沙德爾（Park and Shadel, 2007）研究了美國投資詐騙的詐騙犯，特別是針對臨近退休年紀者的策略。他們的研究由美國退休人員協會贊助。詐騙犯的目的就是說服這些人把退休金投資到有問題的投資基金中。在此需要區分詐騙犯的兩種角色：撒網者和收網者。撒網者或側寫師收集潛在受害者或者「標記人」的資訊，這些資訊來自社交媒體，如臉書、LinkedIn、推特、個人部落格、公司和協會的網站，以及報紙和雜誌。撒網者甚至會刊登廣告，獲取消費者的回應。如果消費者回應了詐騙犯的服務廣告，他會被認定具有較高的受騙潛質。
撒網者蒐集相關資訊，如年齡、家庭構成、工作或退休、財富、房屋所有權、生活方式、愛好、暗示感受性、對慈善的偏好，甚至風險偏好和貪婪程度。撒網者可能會打電話給潛在受害者，以便獲取資訊。他們也會運用釣魚技術，獲取潛在受騙者或標記人的銀行和信用卡資訊。撒網者將潛在受害者或標記人的資訊清單（易上當受騙者名單）賣給收網者。收網者利用這些潛在受騙者的畫像，再個人化他們的「推銷話術」。
投資詐騙的推銷話術是針對「潛在受害者」，說服他們投資不實的投資計畫。聯邦調查局探員冒充這些潛在受騙者接聽詐騙犯的電話，錄下談話。帕克和沙德爾分析了這些錄音後，發現了詐騙犯慣用的九種認知經驗法則（策略）：
1. 資訊來源的可信程度和信任感：詐騙犯聲稱在知名公司工作，並為潛在受害者的利益著想。在交談的第一階段，詐騙犯最重要的目標就是建立個人信任。詐騙犯是建立信任的「欺騙大師」。資訊來源的可信程度在釣魚中也用得上，他們會暗示資料來自知名的銀行或公司，並在郵件中模仿銀行／公司的商標和獨特行文風格。
2. 幻覺固著（phantom fixation）：奈及利亞預付款詐騙通常會許下承諾，只要潛在受害者參與奈及利亞官員的洗錢活動，就能得到高額獎金。他們向潛在受害者承諾各種有吸引力的回報，如金錢、獎勵、財富，並且刺激潛在受害者想想有多少機率可以花掉這筆錢。如果人們對這種幻象的強烈欲念耿耿於懷，對得到這個幻象的條件和成本的思考就所剩無幾。根據羅文史坦（Loewenstein,1996）的觀點，暴富的想法會吞噬審慎思考，打破行為約束。人們會「失控」。所有的注意力都放在幻象上，無法審慎思考、分析並考慮後果。於是，他們的行為至此受到第六感和直覺驅使。貪婪支配了思考。
3. 錨定和調整：用一個比較高的參考價位作為起始價格，接著提出真實價格，作為你的「特別」折扣。詐騙犯經常使用「比較」，暗示他們的提議是一個好機會。
4. 美化：刪除不參與的選項，控制潛在受害者的選擇。再問你想如何參與？僅留三個選項，潛在受害者至此可能會選擇中間選項。
5. 踏腳入門：潛在受害者要是有那麼一點投入，之後可能會答應投入更多。只要有所投入，態度就會改變，因此潛在受害者更有可能投入更多。
6. 專家陷阱：詐騙犯談話時把潛在受害者當作另一位投資專家，於是他們便成了同道中人。潛在的受害者不願意詢問會暴露自己知識和專業匱乏的問題。在提供免費午餐的研討會上，也經常會用上經驗法則，主持人表現得像投資專家，並且把觀眾也當作專家來對待。
7. 稀少性：這種情況可能就是產品的稀少（只有幾個地方才有）、前景的稀少（只給選中的投資者提供報價），或者時間的稀少（急迫性，你必須在今天做決定）。一般認為，稀少的產品比隨手可得的產品更有吸引力。在釣魚詐騙中也是這樣，詐騙集團會利用「機會」的急迫性來促使潛在受害者立刻參與騙局，比如：「你的帳戶將在二十四小時之內凍結。」
8. 社會認同或羊群效應：詐騙犯聲稱，許多其他投資者以前利用過這種投資機會，並且對此十分滿意。
9. 恐懼與恐嚇：釣魚詐騙和身份盜竊中常常用上經驗法則，投資詐騙的案例中則比較少。在釣魚詐騙中，詐騙犯恐嚇潛在受害者，如果不立刻反應的話，銀行帳戶或信用卡就會凍結。
帕克和沙德爾總結幾種最常見的經驗法則： 資訊來源的可信程度和信任（26％）、幻覺固著（19％）、社會認同或羊群效應（14％）、稀少性（13.5％）、比較（錨定和調整，12％）。在交談的第一部分，資訊來源的可信度、幻覺固著和比較被用來提高賣方和銷售提議的吸引力。在交流的第二部分，詐騙集團會利用社會認同和稀少性來刺激潛在受害者轉出他們的錢。
請注意，推銷人員也會使用認知經驗法則，在推銷非欺詐性產品或服務時，有助加快消費者決策的過程。帕克和沙德爾和銷售人員合作，當中參照恰爾迪尼（Cialdini, 1984）研究的六個影響策略：互換、承諾和一致性、社會認同、喜歡（親密友好）、權威性和稀少性。兩人基於社會規範區分出了五種策略和角色：
1. 權威角色：詐騙犯扮演大家必須服從的權威角色（聯邦調查局探員、官方權威）。這通常始於「取回款項的騙局」，詐騙犯「幫助」受害者取回之前受騙的損失。基於損失規避，受害者可能會很感激這種幫助。通常，詐騙犯要求受害者預付才能獲得幫助。這會使受害者的損失更大，受害者將被打劫兩次。
2. 依賴者角色：詐騙者裝扮成孩子或其他需要幫助的依賴者。對於大多數人而言，拒絕需要幫助的人是比較困難的。在開發中國家，遊客可能會遇到乞討者，聲稱醫院裡有需要錢治病的小孩。
3. 友情角色：詐騙犯強調與潛在受害者之間的相似程度和親密友情，例如：專家陷阱。他們的交談會具備朋友談話的特徵，而不是詐騙者的個人獨白。受害者無法拒絕幫助一位「朋友」，比如在臉書上就常常是這個樣子。
4. 親密關係詐騙：詐騙犯與潛在受害者屬於同一團體（相似性），例如：教會、網球或高爾夫球俱樂部。這種相似性和親密關係建立了信任和資訊來源的可信程度。
5. 互換作用：詐騙者送給潛在受害者一份小禮物。隨後，潛在受騙人會升等「回禮」。提供免費午餐的研討會和踏腳入門技巧就是一例。
在提供免費午餐的研討會中，會提供潛在受害者一份免費午餐和一場投資研討會。主持人在研討會上表現得像個專家，強調某特定投資基金的收益和回報。與會者會被說服，進而投資這支有問題的基金。互換作用被詐騙集團善加利用，與會者感到他需要做些什麼，以回饋午餐和研討會。這裡最重要的策略要屬權威角色、友情角色和資訊來源的可信程度／信任。同樣，比較（錨定和調整）、社會認同和稀少性也引發了潛在受害者做出立刻投資該基金的決定。
書籍介紹
本文摘錄自《金融行為通識課：從儲蓄、投資、保險到養老，如何處理金融商品？怎樣管控風險？》，日出出版
作者：W・佛萊德・范・拉伊（W. Fred van Raaij）
譯者：吳明子
- momo網路書店
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
了解個人金融行為的第一本專書！
從經濟學、心理學與行為科學等角度，
剖析金融消費中各種行為特點與容易犯的錯誤，
以及如何避免非理性行為帶來的經濟損失。
提升個人金融素養、擬定最佳理財規劃，
協助金融機構以消費者為導向，提供合適的產品和服務，
幫助政府單位制定完善政策、穩定經濟體系。
- 市場行銷學、金融管理學學者、金融從業人員與消費者政策制定者必讀書目
- 以生活案例描述人們金融行為基本規則，個人、金融機構與政府單位預防金融風險的最佳指南。
在金融消費中，消費者和生產者經常相互指責。
消費者抱怨收益低、合約複雜陷阱多；
金融機構則認為消費者預期過高、拒絕承擔風險、不理智。
究其原因，在於消費者和金融機構，對於人類金融行為認知模糊或錯誤。
瞭解個人金融行為，
是金融產品設計，與消費者金融教育和保護政策的基礎。
本書從經濟學、心理學與行為科學等角度，
綜合最新研究與生活案例，
闡述消費、儲蓄、借貸、保險、投資、納稅和退休金規劃等常見金融行為，
分析個體差異和個性、對風險得失的理解、自我管控等因素，
如何影響個人金融行為與結果。
本書有助人們在不同人生階段妥善理財，
購買各種金融產品與決定前謹慎檢視，避免消費陷阱；
有助金融機構、理財顧問以消費者為導向，提供合適的產品與服務；
有助監管者洞察市場運行，防範金融市場風險。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬