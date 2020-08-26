《指數時代》：債券與股票是完全互補的市場？這種說法並不正確

文：基金黑武士

債券市場 vs. 股票市場

要投資債券市場，有些基本概念是不可或缺的，因此這次我們把這些概念寫在前面，覺得一直閱讀定義很無聊，也不知道在哪個時間點會用到這些概念的讀者，可以先記住這些專有名詞，在後續發現不懂的專有名詞之後，再回來看解釋就可以了。

一直以來都有人把債券市場和股票市場，當作兩個完全互補的市場，但事實上真的是這樣嗎？我們可以從兩個角度去反駁這個想法，首先讓我們從資金流動的角度來看待這件事。

有一種理論是整體市場的資金有限，因此資金不是投資到債市就是投資到股市，但是讓我們靜下心來好好想想，如果一個基金投資人投資了債券基金，卻發現他的錢被轉到股市上，這樣合理嗎？

從基金的角度來看，債券基金就是要投資於債券市場，股票基金就是要投資於股票市場，有一些基本盤的資金是不會在兩邊移動的。除此之外，如果你只有100萬，很有可能願意去股市賭賺50％或是賠30％的機會。但是今天如果你有一億，你會在看好市場的情況下，為了5000萬的收益，去承擔賠3000萬的風險，還是穩穩每年賺入350萬呢？

因此資金的流動，其實並非理論上的債券市場與股票市場隨意轉移，債券市場投資人與股票市場投資人，從整體國際投資的角度來看，擁有著不同的客群。

再來一個常見的說法是從風險配置的角度出發的。常常有人說，如果市場風險情緒較高（Risk On），整體市場的風險看起來較低，投資人願意將資金配置於較高風險的部位以賺取較高的報酬，那資金就會從債市流往股市；反之如果市場目前情緒比較緊張，風險情緒較低（Risk Off），則股票市場的資金就會從股市流往債市。

如果投資人有在關注每週的股債市現金流（Fund Flow），或許能夠看到這個現象，但是就像上一段所提到的，許多資金其實沒有辦法隨意轉移。除此之外，在股票市場中我們可以找到類似於台積電這種穩定經營的公司，也能夠挖掘出一些雞蛋水餃股，那種完全不知道在做什麼的奇怪股票。相對的，在債券市場中我們也能找到極為穩定的國家公債，同時也能夠發現一些評級較低的高收益債。

因此在風險情緒波動的時候，其實不論市股市或是債市，都能夠找到相對應的高低風險標的，更不用說部位越大的資金，在流動時會有越高的轉移成本，會隨著市場氣氛隨意流動的資金畢竟還是小眾。

也因此，雖然透過股債市現金流能夠看到當下市場新進資金的想法，但要說股市與債市這兩個市場的資金能夠隨意轉換，卻還是太過於牽強。這兩大市場其實擁有不一樣的性質，了解這兩個大市場的區別，並且在正確的時間配置在對的市場，才是我們所追求的最佳投資方式。

殖利率

債券投資從買入一直到結束持有為止，實質的投資報酬率稱為債券殖利率，那麼殖利率和票面利率有何不同呢？

票面利率就是每年持有某一檔債券，發行人會支付的利息總數，然而隨著買入該檔債券的價格不同，投資報酬率也就會和票面利率有所差異。可以想像一檔每年固定票面利率配息的債券，在買入債券所花的價格越高的情況下，由於能夠收到的利息數額是固定的，因此實質投資報酬率在成本提高的情況下會降低，也就是殖利率會變低。

從這邊我們可以簡單了解殖利率與價格呈反向的概念，至於為什麼在看債券的時候，不直接看價格或是票面利率的主要原因也是如此，由於債券的主要投資人大多都希望能夠有穩定的收益，因此從當前的殖利率角度觀察，我們才能清楚了解當下投資的收益狀況為何，並且方便不同債券之間的比較。

此外，一般常用的殖利率為到期殖利率，也就是假設這檔債券被持有至到期時，投資人所能獲得的報酬率，不過實務上部分債券之中還訂定了發行人買回的權利，如果債券發行人在中途強制買回債券，換算回來的報酬率其實就會有所不同。因此市場上其實還有最接近買回殖利率、最差殖利率等概念。

但是大家也不用擔心，基金基本上會採取「慣用殖利率」，也就是依據個別債券最可能發生的狀況，去推估其殖利率，因此從基金投資人的角度，只要大概了解整體部位的殖利率報酬就沒有問題了。因為這就代表了該檔基金或是該類別所能獲得的基本報酬，剩下來就只是市場價格變動的問題了。

無風險利率

無風險利率代表的，就是一般市場認為最安全資產的報酬，也就是什麼都不做也能獲得的基本報酬。在台灣，一般人會把活存或是定存當作無風險利率，並且要求投資報酬率能夠超過活、定存利率就算是有賺到。

不過在債券市場，一般國際間認同的無風險利率，其實是國家公債的殖利率，以美元計價債券來說，美國公債的殖利率就是無風險利率；歐元計價債券的無風險利率則是德國公債殖利率；如果用新興市場本地貨幣債來說的話，各國的當地公債就是無風險利率。

在債券市場中，無風險利率的概念特別重要，因為所有非無風險利率的債券報酬，都是以無風險利率債券殖利率作為基準。所以作為債券投資人，應該要持續追蹤每一檔（或一個類別的）債券，當前殖利率水準如何，以及與無風險利率的基準點（basic points，即0.01％，1％即為100個bp）差異。

存續期間

簡單來說，存續期間最直觀的解釋方式就是投資人所投資部位的還本時間，存續期間（Duration）以「年」為單位，在專業上有很多種算法，例如麥考利存續期間（Macaulay Duration）、修正存續期間（Modifired Duration）等，有興趣的投資人可以上網瞭解這些不同算法的差異。

這個數字同時也代表一個部位或一檔債券投資商品受到利率波動的影響。存續期間的數字越大，代表在基準利率下降或上升時所受到的漲跌幅影響將會越大，到期天期越長的債券，由於回收時間越長，面臨利率變動所受到的風險越高，因此存續期間會越長，到期天期越短的債券存續期間則會越短。

若將債券的天期固定，則會發現投資級這種利率較低的標的，存續期間會比較長，而在高收益債等風險與利率較高的商品之中，存續期間就會較短。

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利差介紹

顧名思義，「利差」就是兩個利率之間的差異，不過在不同場合卻有不同的意思，利如在所有金融商品的買進賣出之間的買賣價差就是一種。大家最常碰到買賣價差的例子是在貨幣市場，當你要出國時去銀行換匯，會發現銀行的買進和賣出的價格之間有一大段差異，這段差異就是買賣價差。

而對於一般債券投資人來說，提到利差的時候一般是指不同債券之間的利率差異，例如投資人當下看到某擋債券相對於基準指標的加點，或是兩國公債之間的殖利率差異。

前者的例子像是某檔10年期公司債的殖利率為3.5％，而公債僅有2％，因此我們會說這檔公司債的利差是3.5％ - 2％ = 1.5％；後者的例子包括大家在新聞上可能偶爾會看到的中美利差、美德利差，這些利差可能會影響國際資金流動的大趨勢。因此，講到利差的時候，必須要以前後文來判斷詞意會比較明確。

信用風險

當投資人投資的並非公債，就表示投資人承接了額外的風險，以公司債為例子，由於風險和報酬成正比，因此公司債相對於公債多出來的殖利率，就會被視作這間公司或是產業本身的信用風險（Credit Risk）。投資人之所以購買這些公司債能夠有額外的報酬，就是因為承擔了公司背後的信用風險，每一分額外獲利都是來自於額外的每一分風險。同時，藉由觀察信用利差，我們可以了解市場對一檔公司債的評價如何。

當然，對一檔債券實際風險的評估非常主觀，如同一檔股票有人覺得貴，也有人覺得便宜，這也因此造就了整體公司債市場的漲跌變化。如果一檔公司債相對於公債高出200 bp（2％），但是有投資人認為這間公司的風險只有150 bp（1.5％），則對這個投資人來說，這檔公司債就是處於相對便宜的位置。

正是因為如此，金融市場才有存在的必要，而對所有專業投資人來說，對於金融市場的看法不一致，也使他們能夠展現獲取超額報酬的能力。

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相關書摘 ▶《指數時代》：公債與股市為何有時同漲同跌，有時又完全相反？

書籍介紹

本文摘錄自《指數時代：解構法人思維，洞悉全球股債》，時報文化出版

作者：基金黑武士

國際局勢瞬息萬變，投資人該如何因應？前進全球股債市場，尋找海外獲利契機。梳理透析股債指數，不可或缺投資經典。作者繼出版《錢難賺，基金別亂買》之後，再次合作的重量級著作，

內容除了繼續探討基金的投資技巧，更慷慨釋出作者近幾年進軍海外市場的投資心法，嘉惠廣大讀者群！

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航