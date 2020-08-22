《歡樂邏輯養成班，超有料！》：你是我的必要條件、充分條件，還是充分必要條件？

文：仲島瞳（仲島ひとみ）

Photo Credit：日出出版

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【概念講解】

必要條件、充分條件

所謂的必要條件、充分條件，是用來表達命題A和命題B兩者關係的詞彙。當命題B要有命題A才會成立時，我們就會說「命題A是命題B的必要條件」；而只要有命題A，就足以讓命題B成立時，我們就會說「命題A是命題B的充分條件」。

以「若A則B 」這個條件句而言，A是B的充分條件，B是A的必要條件。舉例來說，「飛男如果是橫濱市民，那他就是神奈川縣民」在這個條件句當中，「飛男是橫濱市民」為「飛男是神奈川縣民」的充分條件，「飛男是神奈川縣民」則為「飛男是橫濱市民」的必要條件。

再舉一個例子，讓我們一起來想想「波奇是狗」，和「波奇是哺乳類」這兩個命題之間的關係。

假如波奇是狗，牠自然就會是哺乳類，因為牠既然是狗，就不可能是鳥類或爬蟲類。只要「波奇是狗」，就足以讓「波奇是哺乳類」成立，所以是充分條件。

反過來看又會是如何呢？就算我們知道波奇是哺乳類，也無法自動斷言牠就是一隻狗。當然牠要是一隻狗，就必須是哺乳類不可；但光說牠是哺乳類，那牠就有可能是貓、牛或人。因此，「波奇是哺乳類」為「波奇是狗」的必要條件，但不是充分條件。

我們可以把它改寫成條件句來確認一下：「若波奇是狗，則波奇就是哺乳類」可以說得通，因此「波奇是狗」為「波奇是哺乳類」的充分條件，「波奇是哺乳類」為 「波奇是狗」的必要條件。另一方面，我們無法斷言「若波奇是哺乳類，則波奇就是狗」。

充分必要條件與等值

當「若A則B」與「若B則A」同時成立時，A就是B的充分必要條件，B也是A的充分必要條件。舉例來說，「若未達到成年年齡者，則為未成年人」和「若為未成年人，則未達到成年年齡」同時成立，因此「未成年人」和「未達到成年年齡者」互為充分必要條件。

若以漫畫中的內容（第九一頁）為例，就是像現金八十元和八十 元的冰棒這種剛好相等、沒有找零的關係（不過嚴格說來，「手邊有八十元」是「買得起八十元冰棒」的必要條件，但不是充分條件。要用八十元買到冰棒，必須有販售冰棒的商店。漫畫中為求簡單易懂，故以限定金額和物品的關係為前提來思考）。

當A和B互為充分必要條件時，我們也可以說「A和B等值」。若以符號來表示，則會寫成「A≡B」。A與B等值，代表若A為真，B也會為真；若A為偽，B也會為偽。

舉例來說，主動語態的「貓吃掉了一隻老鼠」這個句子，和被動語態的「有一隻老鼠被貓吃掉」，兩者在語感上雖稍有些微差異，但當其中一者為真時，另一者也會是真；當其中一者為偽，另一者也會是偽。故兩者為同值。

【練習題】

在下列1到4的敘述當中，「考試前一天」是相對於「讀書狀態」的何種關係？請從A到D當中，選出合適的選項。

理子在考前一定會讀書。 除了考前之外，小花絕不讀書，但考前也不見得一定會讀書。 廣志在考前一定會讀書，但其他時間不讀書。 飛男從不曾在考前讀書。

（a）是必要條件，但不是充分條件。

（b）是充分條件，但不是必要條件。

（c）是充分必要條件。

（d）既非必要條件，也不是充分條件。

答案與解說

1.（b）

理子在考前一定會讀書，換句話說，只要是「考前」，就足以讓「讀書」這件 事成立，因此「考前」是「讀書」的充分條件（也可換掉主詞，改說「讀書」 是「考前」的必要條件）。

2.（a）

小花如果讀書，一定是在考前。所以「考前」是「讀書」的必要條件，和問題1當中理子的敘述，在意義上相逆（相反）（也可換掉主詞，改說「讀書」是「考前」的充分條件）。

3.（c）

廣志在考前一定會讀書，到這裡為止和問題1的理子相同，也就是「考前」為「讀書」的充分條件。然而，他在考前以外的時間不讀書，這一點和問題2的 小花一樣，也就是「考前」為「讀書」的必要條件。以上兩者同時成立，所以「考前」是「讀書」的充分必要條件（也可換掉主詞，改說「讀書」是「考前」 的充分必要條件）。

4.（d）

飛男從不曾在考前讀書，表示「考前」和「讀書」之間沒有關係，所以不是必 要條件，也不是充分條件，更不是充分必要條件。

書籍介紹

本文摘錄自《歡樂邏輯養成班，超有料！：一學就會，一笑就懂，絕不昏昏欲睡的12堂課》，日出出版

作者：仲島瞳（仲島ひとみ）

譯者：張嘉芬

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12堂邏輯課╳8個基本概念

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Photo Credit：日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰