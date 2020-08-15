《查無此人》小說選摘：父親第一次走失的那天，她和男友在龐貝的古劇場

文：于是

奧托．二○○八

福利院和地鐵的氣味疊加在身上，一回到家，她就迫不及待地洗手、洗澡，每次都這樣。

頭髮還沒乾透，她就打開電腦，點擊Skype，向子萊描述父親今天的狀況。

「國內的福利院能這樣，算是不錯了。」子萊的口氣淡淡的，她家的電腦在書房裡，她的背景永遠是掛在牆上的水墨奔馬圖，她似乎又染了頭髮，但這次的黑色太重了，不太自然。「剛才我還琢磨著要不要call妳呢——生日怎麼過的？」

「去看爸啊，一來一去四五個鐘頭，等會兒下碗麵嘍。」

「妳也三十六啦。」兩個人都沉默了幾秒鐘，子萊只好自顧自地說下去，「妳知道嗎，奧托回來了，帶了個法國女朋友，前兩天在隔壁辦了個派對，好多人都喝瘋了，音樂開得震天響，斜對面的珊卓神經衰弱，跑去敲門說要報警，結果被那群人攬到後院，讓她一起放焰火，珊卓一開始不肯，後來，看看煙花也就笑了。奧托是去唐人街買的焰火，大概還是你們那年春節時去過的那家店。」

「他就知道玩，一個片子做了六七年都沒做完。」

奧托一直在做一個編外項目，要在世界一百個著名處所獨自演出《等待果陀》，他負責表演等待。根據二○○三年的約定，子清負責腳本，帳目，攝影，錄音，翻譯以及各種打雜。那時，奧托申請到蒙特婁一家藝術基金會的一次性資助，剛剛成立了獨立影像工作室，編內專案包括給電視臺、製作公司和私人客戶錄製節目，掙來的錢就拿來拍編外藝術項目。子清曾以奧托助手的身分往返於上海和加拿大。子清的英語比日語好，奧托的英語比法語好，還想在未來三四年裡攻克西班牙語和德語。就目前來看，語言能力的追加失敗未必是因為年輕人的好高騖遠，更可能是中年人的力所不逮。

他要在泰姬陵前說，「世界上的眼淚自有其固定的量，某個地方有人哭起來，另一個地方就必然有人停住了哭。」

在龐貝說，「我們就不要去說我們時代的壞話了，它並不比以往的時代更糟糕。我們也不要去說我們時代的好話了。讓我們別說了。」

在柬埔寨金邊的大屠殺紀念館說，「至於什麼才是至高無上的美，至高無上的善，至高無上的真，我真是無法企及，我也知道自己根本不配。於是，我舉起了一根鞭子。」

在達豪集中營說，「那是因為我的記憶出了一點小故障。在等待的時候，什麼都沒有發生。」

在長城說，「我們不是孤孤單單的，等待著黑夜，等待著果陀，等待著—等待。」

在維多利亞港說，「我們等待，我們厭煩。」

——以上是已經完成的部分。按照計畫，他們還要繼續。

「我沒問他這個事情。你們的事情我都弄不太懂。不過，妳今年應該有時間過來了吧？」

「現在我是走得開的，他在裡面有人照顧，但去年攢下的書稿還沒翻譯完，沒心思走。」

「那就太可惜了。」子萊看起來很疲憊，呆了半分鐘才繼續說話，「本來還等妳過來呢，就住隔壁，多好。奧托也是我從小看到大的，大家可以有個照應。」

「好吧，等下我和奧托也聯絡一下，問問他和新女朋友爽不爽，法國女孩子很風騷的。」

「妳就不能正經一點嗎？」子萊露出厭惡的表情，搶先斷了線。

奧托厭惡運動，但可以長途跋涉，混雜了馬來人和亞利安人的血統。第一次見面時，她二十六歲，他二十三歲，在子萊家的生日派對上，種著蘋果樹的小院子裡，他們談的是翁達傑、柯恩和中加兩國的大學教育制度——當然是各罵各的。隔了十一天，他從自家出來，向右走了一百米，敲響子萊家的門，然後帶她去爵士音樂節，在擠擠挨挨的歡樂人群裡他們接吻擁抱，像所有及時行樂的年輕人那樣。

子清默默地算了一下，有點吃驚地發現自己和奧托相識竟然已有十年了。彼此說「我愛你」已有十年了。

父親第一次走失的那天，她和奧托在龐貝的古劇場。

截至那一天，她已搜集了十九個國家的沙土。他們在日本的朋友認識一位做沙漏的老技師，可以吹製出上下只能通過幾粒沙的玻璃盅，調整所需的時間——比如你抽一根菸的時間，手沖一杯咖啡的時間——做成獨一無二的沙漏。子清把那些土裝在密封玻璃罐裡，全都排在上海的公寓的書架上，大約有三四十個罐，有些國家她會搜集不同地區的，比如泰國，南部海邊和北部山林裡的泥土截然不同。

電話鈴響起時，她站在競技場的縱軸線的中心點，夕陽猛烈，把她的影子扯到一百米長，她在對奧托說，「我想抓一把影子那頭的地上的土，可問題是，我怎麼可能人在原地，監視自己走到自己影子的另一頭？」

奧托去爬階梯了，他要爬到最高一層。只有下半部的少量石階座位還倖存，大部分都淪為青草覆蓋的泥土。他們要做一個聽力測試，這是奧托的編內拍攝任務之一。她剛剛把他的攝像機定好在三腳架上，畫面框定他在整個觀眾席間攀走時的全景。電話響起時，奧托很興奮，「哇哦！」他扭頭衝下面喊，「真清楚！簡直像在我枕頭邊上響！」她笑了一聲，因為他和她幾乎都聽不到枕邊的手機鬧鈴。為了不錯過火車或飛機，他們必須設定五、六個鬧鐘。

按照計畫，她要在攝像機旁邊唱三句歌詞，音量越來越小，看他在最高處能否辨認。選中的第一首歌是Danny Boy。第二首是Amazing Grace。第三首是The South Wind。三首愛爾蘭名曲，只因這個旅行節目是給愛爾蘭一家電視臺的青少年節目做的。每到一個地方，他們花很少的時間完成這類工作，再用很多時間琢磨奧托自己的項目，至少可以有人分擔差旅費用，假公濟私，但也少不了省吃儉用，甚至到處蹭吃蹭喝。

號碼顯示是「洪老師家」。洪老師是父親的第二任妻子，退休的小學數學老師，重度糖尿病患者。這個不喜歡她的老婦人哀哀切切地問道，「子清！妳什麼時候回來？可不可以馬上回來？我嚇死了，妳爸爸尋不著了，我報警了......」說到這裡，洪老師意識到接電話的人沒有出聲，就提高嗓門喂喂喂。子清這才憋出一聲，「在，我在聽。」

「妳爸爸陪我去老年活動室唱滬劇（我爸從來不唱戲的），我們拿好自行車要回家（我爸裝好心臟起搏器後不是說了不要騎車了嗎？），41號樓的范伯伯（又是那個范伯伯？）有事體問我，我就講了幾句閒話，妳爸爸就不見了，腳踏車蹬了就跑。我到家也沒有看到他，又跑出去尋。尋不到！我要急死了啊！」

她冷靜地想，龐貝的傍晚是上海的清晨，心裡一緊，洪老師又說道，「已經整整一夜天了，芳芳和小丁（她的女兒和女婿）在外面尋到三點鐘，實在吃不消才回來的。我也是一夜沒睡！到底該哪能辦呢！」

澄清了自己的束手無策，老太太哭了起來。她仰頭瞥了一眼，懷疑這哭聲是否透過手機聽筒，擴散到古劇院的每一個角落，讓無形的觀眾們屏息凝神聽著相隔千年萬里的飲泣。奧托早就爬到了頂，他聳了聳肩，地上的影子怪異的抽搐了一下。她沒有想到把攝像機暫停。

她甚至有一瞬間走神了。其實奧托是對的，應該在龐貝古城的中等劇院裡拍攝，那個劇院依著半山坡度而建，雖然只能容納五千人，但生來就是給詩歌和悲劇的，半圓形的二十層觀眾席圍攏長方形舞臺，前排貴賓席是白色大理石鋪成的。但她執意要到Pink Floyd一九七三年演出過的圓形競技場，這地方能容納兩萬人，也就是說，當角鬥士在此格鬥時，龐貝城所有的居民很可能傾巢而出，來欣賞這片橢圓形戰場上的殺戮，一方非傷即亡才能宣告比賽結束。

後來，奧托說，這可以用在他們的電影裡。「妳拿著電話，說著我聽不懂的語言，眼光突然變得呆滯，然後掛了電話，背對陽光，看著自己的影子，說，你可不可以走到那邊，幫我抓一把土？我說，啊哈，又要準備撒向棺材的五色土了。妳從沒跟我提過妳家裡人，那時才第一次告訴我，妳父親病了。」

他們是從縱軸上的入口進來的，還要從縱軸上的出口出去。那是兩千多年前敗者的路線，如果不是死者的話。

奧托陪她走到龐貝的小破車站，晚餐後出來散步的小鎮姑娘在座椅上嬉鬧，他們到了最後一分鐘都不知道該去哪個月臺，司機還把他們從車廂裡趕出去，做了一個砍斷的手勢，好半天，他們才弄明白，後半截列車不跟著車頭回那不勒斯，所以，要回那不勒斯的十一個外國遊客都要坐進第一節車廂，每個人都在用各自的語言抱怨義大利人的爛管理，只有他們兩個沉默不語。窗子關不上，雖是六月，夜色完全降臨後，灌進來的風卻讓人渾身發抖。

奧托陪她回到那不勒斯的青年旅社，看著她收拾行李。計程車快開到機場的時候，電話又響了，洪老師說，「妳爸爸回來了！問他去了哪裡，他都說沒有，沒有哪裡。從現在開始我不能讓他出門了。」明明是喜事，老婦人的聲音裡卻充滿憤懣，這用不了兩秒鐘就打消了她趕回家的念頭。那是她一貫擅長的躲避法，她總能給自己遠離家人找出一個理由。

於是，奧托又陪她從機場回到了青年旅社，這次坐的是大巴。當晚沒有多餘的床位了，她只能和他擠在一張床上，不停地問，「他會不會只是想離家出走呢？哪怕出走一天也好？他會不會有一個祕密的落腳點，這麼多年我們都不知道？而且，參與到失蹤事件中的這些人——這些尋找我父親的人，我是否必須承認他們家人的身分？又是為什麼，我從來不肯承認我是個有家的人呢？」奧托沒法回答任何問題，只是用手掌上下撫摸她的背。

第二天，他們坐火車去威尼斯，火車開進潟湖上的軌道時，她是真的很喜歡，他卻認定她是假裝的。他變得小心翼翼，在聖馬可廣場用攝像機跟在她後頭偷拍，她覺得很可笑，「我不會因為父親走失了一夜就突然頭上長角了！」

第四天，他們坐船去布拉諾島。一對拄著拐杖的老夫妻走過豔粉色和亮藍色外牆的小樓時，他終於忍不住來問她。「妳為什麼不回去？我一個人可以繼續拍，說實話，這些事情並不重要。」每當他問一些嚴肅的問題時，睫毛就會壓下來，故意瞇起眼。

「我回去又有什麼意義呢？」她端起相機拍下老夫妻，他們的腳步慢到令人揪心，斜塔從他們背後的彩色房子的夾縫裡露出來了。「你看那座教堂，傾斜得這麼厲害，隨時都會倒下來。這些老夫妻年輕時，應該就是在那裡做彌撒、辦婚禮的吧。現在他們去哪裡辦葬禮呢？」

「他多大年紀了？」

「七十多了。」

「他應該經歷了最了不起的中國歷史。」

「他是最普通的老百姓。Nobody。和我們一樣，做了很多事，但不一定很重要。」她開始往前走，步子邁得很大。

「沒有百姓可以超脫政治。」

「拜託，不要像那些討厭的西方人那樣，動不動就談論中國政治，質問民主進程。我會煩你的。而且，我又不是因為你才不回去的。」

奧托琢磨了一下，似乎覺得問題比他想像得更複雜。「那跟我說說，他住在怎樣的房子裡？吃什麼？穿什麼？」

她便開始說。說得很倉促，像被人當街攔截再拷問。她說得很簡單，像在描述一段段剔除血肉的骨架。好像他舉著一張簡歷表，讓她用語言往裡面填：我有一個安分的童年，姐姐遠嫁加拿大，大學時母親亡故，兩年後父親再娶，畢業後我獨自生活，沒有固定單位。父親和母親大學畢業後分配到上海，再也沒有離開，在同一個單位工作到退休，無波無瀾。續弦後他和女方一家住在一起，每年我大概會過去看幾次。父親三年前中風跌倒，同時被宣判得了阿茲海默症。大約一年前就叫不出我的名字了。就這樣。

之後的三天裡，奧托用導演的執著強迫她描述各種細節——因為他發現這種提問並不會讓她生氣——他舉著的那張簡歷好像變得無邊無際，每一個空格都有無窮的縱深。這種問答只可能有一種結束的方式，所以，他們決定在威尼斯分手，他可以去法國見見朋友，說不定還能找到新的工作，魁北克法語多少還是管用的。她回上海。誰也沒提何時再碰頭。

她始終沒有坦白地告訴他，那時候他的一系列追問讓她無地自容，再多的形而上的空談都沒辦法遮掩一個事實：她對父親的後半生幾乎一無所知，對共處的二十年生活也只有任性而主觀的記憶。

書籍介紹

本文摘錄自《查無此人》，聯經出版

作者：于是

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遺忘是太容易了。

一代人離去，下一代人還沒辦法收攏那些記憶，

又要汲汲營營地去創建自己的生活。

上海七○世代小說家于是的抵抗忘卻之作

一個女兒，伴著一個罹患阿茲海默症的父親，

寫遺忘為表象的病徵，寫病的隱喻。

查無此人，令人感傷的，並非尋回原址而人已離去，從來都是景物近在眼前，但記憶破損，讓所有存在的證明失卻了依據。

上海小說家于是的《查無此人》，書寫屬於女子子清的兩代故事，當年邁的父親罹患阿茲海默症而漸失記憶，她回到父親身邊，在日常陪伴之間，逐漸貼近陌生的至親，走進他出身的東北，一個亂世中的商人家族與歷史往昔。小說往來於分隔的時空，彷彿舊事零散等待著拼湊，從四○年代以至二○一○年代，不同代的人們，同樣磕磕絆絆地走來。

于是說：「我想寫：在以遺忘為表象的疾病背後，還有一場又一場龐大的遺忘事件：集體的、自發的、被迫的、歷史性的大遺忘。」老年的疾病，在小說中，擴展為一個家族、幾代人遷離與尋根的故事，年輕時的父親從鄉村到城市，如女兒從一國放逐至異國，而她們所牽引的親情、愛情、歷史、病疾，且存放著屬於眾人這漫漫半世紀的共同命運。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航