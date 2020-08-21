《棕櫚泉不思議》：在「荒唐」的無限輪迴中，找到命定的戀人

擔任妹妹結婚伴娘的Sarah，在婚禮中遇見一位作風奇特的男子Nyles，兩人在宴會後發生邂逅，怎知一切開始荒腔走板，Sarah還意外發現Nyles的秘密，使得兩人被困在了不斷重複的時空迴圈中。

導演麥克斯巴巴考（Max Barbakow）的這部長片處女作《棕櫚泉不思議》實在是太有趣了，這是一部會讓人看得捧腹大笑的電影，裡頭的角色充滿活力、立體感，劇情永遠朝向出乎預料的方向發展，況且在滿滿的幽默感之外，電影還富含各種酸甜苦辣，讓這些幽默之中包含著寂寞、痛苦、無望。

當然《棕櫚泉不思議》仍是部以喜劇作為包裝的電影，這種一群人來到荒漠度假村舉行婚禮的情節，實在是百看不膩的喜劇電影招式，Nyles （安迪山伯格Andy Samberg飾） 與年輕的網紅女友Misty （Meredith Hagner飾） 來參加這場婚禮，電影的第一個畫面是Nyles在旅館房間的床上被Misty叫醒，你已經可以感受到他有點不在狀況內，兩人起床做愛，但Nyles顯然提不起勁，他還穿著一件夏威夷式花襯衫、喝罐裝啤酒來宴會現場，很像是那種喜劇電影典型的魯蛇浪子形象。

我們在婚禮上第一次看到Sarah （克莉絲汀米利歐提Cristin Milioti飾），她來這裡擔任要結婚的妹妹 （Camila Mendes飾） 的伴娘，家庭成員們都認為她是家庭的負擔，總是喝得醉醺醺的，還到處糟蹋自己的人生。畢竟，她的妹妹不僅僅是甜美的萬人迷，還曾經無私地捐出自己的骨髓給需要的人，她有什麼成就能與妹妹相比呢？

這也是為何，Sarah在婚禮上，被Nyles那種吊兒啷噹的態度所吸引，兩人開始交談，最後都溜到郊外的沙漠中親熱，然而事情在此時開始急轉直下，Nyles被一位神秘的男子以弓箭攻擊，中箭的Nyles爬到一個發出橘光的山洞裡，他要Sarah不要跟過來 （而熟悉電影公式的我們當然知道事與願違），原來Nyles被困在時間迴圈中，會不斷重複地過著同一天。

《棕櫚泉不思議》中時空迴圈的運作方式與規則，會在電影接下來的劇情慢慢解釋，老早就被困住的Nyles，好幾次試圖以自殺逃出迴圈，都失敗收場，他在過程中還與好幾位婚禮的賓客發生關係，甚至包括其中一位伴郎 （要增加一些多樣性，他是這麼說的），反正無論這一天出了什麼事，他都會在這天結束後，再度回到旅館房間的床上，被Misty叫醒。

Photo Credit: 車庫娛樂提供

重複這樣的人生多到他已經記不得到底如此多久，人生對他已經毫無意義、時間對他也毫無意義，反正他無法改變他的宿命，他唯一的樂趣便是以各種方式在婚禮上大鬧一場，看看大家會如何反應。當然，在Sarah也被困入迴圈後，一切都將改變了。

這種時間迴圈題材的影視作品，在影史上幾乎都可以自成一個類型了，當然絕大多數當代作品的公式都源於《今天暫時停止》，從《今天暫時停止》的方程式中調整一些變數而成，有《我的失憶女友》在浪漫喜劇中融入些隱喻、《明日邊界》變成湯姆克魯斯（Tom Cruise）式的動作電影、《忌日快樂》則是部恐怖虐殺片、還有Netflix上大受歡迎的影集《俄羅斯娃娃》等。

這類沿用《今天暫時停止》方程式的作品實在已經多到數不清，但《棕櫚泉不思議》與其不同，導演巴巴考與編劇Andy Siara還試圖去推導出自己的一道方程式，原理類似，但你就是能從《棕櫚泉不思議》中感受到與眾不同的新鮮能量，正當你以為你知道劇情會如何發展時，電影就馬上來打臉一番。

Nyles與Sarah之間的關係，隨著兩人一同在時間迴圈而開始有了進展，從一開始的隨機邂逅，到後來攜手要嘗試逃出迴圈，他們的感情時好時壞，這段過程另兩人情緒上都充滿焦慮與沮喪，但也有許多時刻，他們可以放膽做些過去沒機會做的事，不過電影劇情給觀眾最大的懸念，仍是這兩人究竟能否在這段奇異的情境下，真實地互相認識彼此？

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《棕櫚泉不思議》的劇本強調兩人的角色深度與複雜性，他們都很精明，卻也有裂痕，他們都以謊言自我安慰，也畏懼有過於衝動的感情，也因此，兩人日間升溫的感情，在觀眾眼裡看來實在是真誠、甜蜜極了！

山伯格與米利歐提兩人的演出絕對是電影的大功臣，他們建立感情的過程火花激烈，兩人的銀幕魅力亮眼、默契滿分，你很容易就會相信他們命中注定就該成為佳偶。不過在這之前，Nyles與Sarah都未曾想過他們會走進彼此的生命之中，畢竟在兩人被困在迴圈，Nyles與Misty在交往 （當然不是段愉快的戀情），而Sarah大多的時間都胡亂與不同男人搞在一起。

而這也正是《棕櫚泉不思議》的迷人浪漫之處，其老派的羅曼史有時令人心酸，人們常因為舊戀情而受傷，進而將自己與全新可能刻意保持距離，這種心態會成為一種習慣，而這種習慣會成為一種行為舉止。

於是我們從此脆弱，開始在那空等，說服自己「對的人」有天一定會自己出現，促使我們看不見之中的盲點，愛情不是完全建構在熱情之上，愛情時常伴隨著其他痛苦的情緒，充滿著各種懊悔、恐懼、不安，而這不正是愛情的價值嗎？

「要是我們開始互相厭惡對方怎麼辦？」Sarah如此問Nyles，他回道：「我們早就已經厭惡彼此了，這正是最棒的部分」，這正是《棕櫚泉不思議》中愛情最輝煌的真實模樣。浪漫關係的價值究竟為何？

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《棕櫚泉不思議》提供我們一個不同的角度，去探索為何我們會選擇與某人攜手共度一生，分享生命中的每一時刻，這絕對不是只有填補心中孤單的空缺如此簡單。這世界有太多無限的可能，但我們的生命有限、時間有限，人生也不可能重新開機，Nyles與Sarah在經歷時空迴圈後才終於明白這點，當你從另一半的眼神中，看到了自己的人生，這一刻你會更加對過去有所感激、對未來有所期許。

而我們也深知，當《棕櫚泉不思議》結束後，這些角色心中的情感、選擇、悲傷、歡樂會繼續主導他們的人生。Sarah選擇從過去一連串的懊悔過往中走出，她在婚禮上對妹妹獻上最真誠的祝福，然後告訴新郎別搞砸了 （你一定要看完電影才知道這句話背後的情感重量有多麼沈重）。

而Nyles選擇走出曾經久處的舒適圈，與Sarah一同離開時空迴圈，體驗人生的新篇章。要到這一刻，他們才真正了解到，日復一日的虛度重複同一天，絕對不是體驗人生的方式，他們一直以來否定自己對於情感的需求，但到頭來仍決定要一起攜手去尋找快樂的真諦。《棕櫚泉不思議》從未告訴兩人未來會面對什麼未知的遭遇，至少他們終於得以享受真正的幸福。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航