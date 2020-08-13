共軍揚言在台灣海峽進行「多軍種實戰演練」，學者：應該是對內信心喊話

中共解放軍今（13）日宣布，將在台海和南北兩端進行「多軍種實戰化演練」，指近來有「個別大國」在涉台問題上動作不斷，嚴重威脅台海地區和平與穩定，戰區部隊將採取一切必要措施堅決捍衛國家主權。不過，對此多位學者分析指出不需過度害怕，此次演練應該是本來就在南海規劃當中，且「對內提振士氣」成分較多，對台灣和美國喊話只是「順便」。

（中央社）中共解放軍東部戰區發言人今天表示，共軍近日多軍種在台灣海峽和南北兩端實戰化演練，是針對台海情勢和維護主權採取的必要行動；同時暗指美國向「台獨勢力」發出嚴重錯誤信號。

共軍東部戰區13日下午透過官方微博帳號，引述東部戰區發言人、解放軍空軍大校張春暉表示，近日，解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，進一步檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

他說，近來「個別大國」在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。

張春暉表示，

「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。 戰區部隊將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，「堅決回擊一切製造『台獨』、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整 」。

中共軍機與美衛生部長「同日」來台

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）10日抵台訪問，是1979年台美斷交後，美國訪台的最高層級內閣官員。

當天上午9時許，共軍的殲11、殲10型機曾短暫踰越海峽中線，中華民國空軍以地面防空飛彈全程監控，並第一時間廣播警告及驅離。

中國外交部發言人趙立堅10日在例行記者會上表示，中國一貫堅決反對美台官方往來，已就此向美國提出嚴正交涉，敦促美方停止提升美台實質關係，以免嚴重傷害台海和平穩定。

《風傳媒》報導，趙立堅12日也再次在記者會上揚言，中方堅決反對美台以任何藉口搞官方往來。在涉及中方核心利益的問題上，美國一些人切勿心存幻想和僥倖，玩火者必自焚。趙立堅並恐嚇台灣當局「不要執迷不悟，甘當玩偶、仰人鼻息、挾洋自重、以疫謀獨的把戲是死路一條。」

《立場新聞》報導，中國官媒《環球時報》日前社論已明言軍機行動顯然是對艾薩訪問台灣的清晰回應。

解放軍上一次在台灣附近演習，是隸屬東部戰區的陸軍第73集團軍所屬兩棲重型合成旅，6月時在東南海域進行兩棲坦克海上實彈射擊考核。而明確指出針對台灣的演習，是在今年1月台灣大選投票日當日，同是第73集團軍轄下的陸航旅，發布「開戰訓令」。訓令在微信發出，只顯示出部份演習照片，內容也只有手槍射擊訓練，以及全副裝備士兵的行軍訓練。

學者：此次軍演主要是對內提振士氣

（中央社）共軍將在台灣海峽南北兩端進行軍演，國防部嚴密監控。戰略學者今天指出，應料敵從實，從中了解共軍攻台手法的模式與想定，而非看見軍演就擔心，推測舟山海域演練也涵蓋此次課目。

國防部下午發布新聞稿表示，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊情勢以及海、空域動態，均有嚴密掌握應處，目前狀況正常，請國人放心。

國防部強調，兩岸穩定是區域和平的基石，國軍將持續建構堅實國防力量，有能力也有決心，捍衛國家的自由民主與主權，並為區域的安全與穩定做出貢獻。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑受訪表示，根據過往紀錄，每年夏季為解放軍演練高峰期，過去可能是「做了沒對外大肆宣傳」，但現在除演練外，還以新聞方式「加碼輿論宣傳」，因此要觀察的是，這項演習是原本就有，還是因美國衛生部長訪台等近況而增加。

林穎佑說，解放軍之前就有宣布在舟山群島跟海南島有演訓規劃，此次演練這也符合此次宣傳中所提在台海南北兩端進行軍演。

林穎佑也建議，台灣方面可以透過解放軍的演訓，觀察未來攻台模式及想定，了解共軍是否有新的想定及作為，並釐清是否有跨戰區的協同作戰演練，而不是看到軍演就擔心。如同前美國總統小羅斯福所說，唯一值得恐懼的就是恐懼本身。

亞太和平研究基金會助理研究員黃引珊分析，發言人是政府及軍隊回應政務輿情重要人物，共軍近年非常注重發言人機制，2016年初軍改後，於2018年11月、2019年4月分別公開南部戰區發言人李華敏及東部戰區發言人張春暉，反映前述兩戰區周邊安全形勢，迫其積極建立軍事新聞發言人機制，以即時回應外部變化。

黃引珊指出，東部戰區發言人張春暉第一次亮相是2019年4月15日，針對中共海空兵力繞島巡航，表示為展現軍隊成果；2019年11月13日就美艦穿越台灣海峽發表談話時，則回應內部民族主義；2020年2月9日針對中共海空兵力戰備巡航發言，則適逢賴清德訪美國，內容偏重展現戰訓成果、對內部信心喊話。

黃引珊說，此次軍演內容也在「微信公眾號」發布消息，發言聚焦的關鍵受眾（key audience）也是對軍隊士氣及中國大陸內部社會；對台灣或對美國傳達訊息則屬附帶效益。

黃引珊統計，東部戰區發言人出面頻率較南部戰區少。南部戰區發言人李華敏自2018年11月30日至今，至少發表談話8次；東部戰區發言人張春暉自2019年4月15日至今發表談話4次，顯示南海議題仍是壓力點。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲受訪表示，這次的演練應包含日前所發布的舟山海域演練，程度為操作型的演練，例如單項課目的炸射等內容，而新浪網中提到「多軍種、多方向」等語，推測應是戰機轉場、部隊調動等內容。

但蘇紫雲指出，過去解放軍的演練大多由國台辦等單位對外發布訊息，但此次是由東部戰區發言人對外發布，推測可能想傳達「不甘示弱，但又避免危機升溫」，也能利用戰區發言人的階級來發布訊息，藉此矮化台灣的地位。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡