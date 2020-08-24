《店家必學！活用「Google我的商家」》：利用「Google街景」與其他商家拉開差距

文：永友一朗

相片的數量／品質決定集客的成敗

首先請看下面的相片。

Photo Credit: 台灣東販

這是用電腦版的「Google地圖」搜尋某地的「美髮院」時，其中一家美髮院的「主相片」。看起來冷冷清清的，鐵捲門也拉下了，讓人搞不清楚美髮院在哪裡。在「Google地圖」上，不少商家都是以這種「不知道是誰拍的風景照」為主的相片。這種相片稱為「街景服務圖像」，是Google派特殊的車子在大街小巷穿梭，以能夠360度攝影的相機拍攝，然後在網路上公開。

如同前述，目前仍然有許多商家尚未進行「Google我的商家」之「驗證」。假如商家沒完成驗證，而且也沒有使用者上傳相片，那麼商家的主相片必定會是這種「街景服務圖像」。

即便是這種畫面，依然能夠提供「這家店是否位在這條路上」之類的資訊。但是，畫面看起來實在太冷清，而且相片內容有時還可能是「幾年前的現場」，因而害顧客誤會。

利用相片與其他商家拉開差距

我們先復習一下第一章的內容吧！

加入相片 您可以在商家資訊中加入相片，向使用者展示您的商品和服務，並進一步宣傳您的商家。新增符合實況且吸引人的相片，還可讓潛在客戶知道您的商家有他們需要的產品或服務。（文字引用自此）

Google的意思是，若要提高「Google我的商家」商家資訊的刊登順位，就要「新增符合實況且吸引人的相片」。在「Google我的商家」加入吸引人的相片，而且數量要「豐富」（新增大量相片），這樣就能增加在「Google地圖」上遇見新顧客的機會。

況且，單靠名稱或所在地點這類一般項目很難與其他商家拉開差距，但「相片」要新增幾張都可以，因此多花點心思在「相片」上相當重要。我們能在「Google地圖」上看到其他商家的商家資訊。建議各位不妨觀摩一下，其他同業刊登了什麼樣的相片，而這張相片又有什麼用意。

公有道路的街景服務圖像不能更換

常有人問筆者：「本店的公有道路街景照拍的是數年前的景色。能不能更換相片呢？」筆者能明白這種心情，但Google並不會優先回應特定要求前來拍攝新相片。這種時候，建議先完成驗證，再自行上傳許多新相片會比較好。因為商家業主提供的相片，通常會比初期設定的街景服務圖像更優先顯示。

商品、外觀、內貌⋯⋯該刊登的相片類型

那麼，我們應該在「Google我的商家」刊登什麼樣的相片呢？以下是筆者的看法。

商家的外觀

新顧客通常都是根據外觀（建築物的外貌、招牌）來決定要不要造訪。因此，希望各位可以重新拍攝「建築物的外貌」、「招牌」等相片。另外，「入口有無高低落差」之類的細節相當重要。

Photo Credit: 台灣東販

薩摩屋本店刊登的是很有現代感的外觀相片。店外掛著的布簾顯示此地位於「藤澤宿」（東海道五十三次的第六個驛站），讓人印象深刻。另外也可以從相片看出，入口似乎沒有高低落差，要將嬰兒車推入店內應該不難。

座位區全貌

新顧客通常會根據座位區的全貌照，判斷「嬰兒車能不能推進去」、「能不能辦宴會」之類的問題。另外，他們應該也會看相片判斷商家的氣氛，是高格調還是親民。

就拿筆者個人的狀況來說，筆者的右膝不太好，很難長時間坐在鋪著榻榻米與坐墊的日式座位上用餐。因此，在「Google地圖」上查找餐飲店時，尤其是要舉辦宴會的情況，筆者會將店內相片看過一遍，非常仔細地查看該店日式座位有無可放腳的凹槽。如果無法確定有無可放腳的凹槽，就會將這家餐飲店排除在名單之外。

Photo Credit: 台灣東販

我們可以從薩摩屋本店的相片（上圖）看出，該店的座位採用的是「餐桌配餐椅」。此外包廂裡面還有電視螢幕，應該能夠有效運用，例如舉辦感謝會、歡送會時可以播放DVD。

商品的相片

非業者的一般使用者，也可以在貴店的「Google我的商家」新增相片。假如這位顧客的拍照技術很好當然就沒問題，但要是顧客不太會拍照，不好看的相片就會一直刊登在貴店的「Google我的商家」上。

畢竟相片會直接影響到商家給人的印象，既然要拍就得拍出好看的商品相片。如果是餐點的相片，基本上建議別從正上方拍攝，以傾斜角度拍攝會比較好。

Photo Credit: 台灣東販

戰後創立的薩摩屋本店最初是一家便當店。不過現在除了壽司外，也有提供天麩羅蓋飯、豬排蓋飯、鹿兒島鄉土料理等等。光線明亮、以傾斜角度拍攝的相片，能夠激發觀看者的食慾。

另外，雖然這裡是以餐飲店為例進行說明，不過關於「最重要的宣傳相片」，例如餐飲店的店內相片與餐點相片，只要站在「初次造訪的顧客」角度拍攝與刊登應該就沒問題了。筆者將之稱為「『商家的當然是顧客的新鮮』法則」。

舉例來說，假設某家化妝品店設有兩張美容床，對商家來說這是理所當然的，但是顧客卻會覺得：

「咦！這裡不只能買化妝品，還可以做美容護膚嗎？」 「咦！這裡可以兩個人同時做美容護膚嗎？（不如找朋友一起去吧⋯⋯）」

尤其對新顧客而言，他們或許會覺得非常新鮮與驚奇。

「這種事，本地的顧客都知道吧⋯⋯（所以用不著特別拍攝吧。）」 「這項商品以前就有了，大家都知道吧⋯⋯（所以用不著特別拍攝吧。）」

請別抱持上述這種想法，一定要站在「考慮造訪貴店」的新顧客立場刊登相片喔。

拍攝停車場的相片

開車過來的顧客，就算是看著車用導航前往貴店，他們的最終目標應該都是「停車場招牌」才對。如果刊登了停車場的相片，顧客會覺得貴店非常貼心。

拍攝員工的相片

在網路上，「人的氣息」是相當重要的元素。「感覺得到人」的相片，能讓觀看者更覺得親切與親近。

另外，「Google我的商家」的說明雖然提到，上述這些類型的相片「至少要加入三張」，但實際上就算沒上傳某一類別的相片也不會有問題。例如筆者經營的是個人事務所，自然沒辦法上傳「團隊相片」，而「Google我的商家」的資訊也不會因此遭到移除或無法刊登。無論如何，用來向顧客宣傳的相片請以「盡量多放幾張」為原則。

書籍介紹

本文摘錄自《店家必學！活用「Google我的商家」讓能見度跟營收提升的54招集客密技》，台灣東販出版

作者：永友一朗

譯者：王美娟

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希望各位都能使用「Google我的商家」這項免費工具，宣傳貴店的魅力，繼而增加「新顧客」。

Photo Credit: 台灣東販

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航