《文明的驛站》：阿姆斯特丹有著節制保守的名聲，這實在是人們的誤解

文：西蒙．夏馬（Simon Schama）

阿姆斯特丹：荷蘭共和國

土耳其、基督教、異教、猶太教，阿姆斯特丹就是這樣，是各黨各派林立滋長、分裂的溫床，充滿各種想法，不管什麼樣的意見，在此皆可存可賣。——安德魯．馬威爾（Andrew Marvell1），一六五三年

阿姆斯特丹是個奇蹟，是來自另一個世紀（精確來說是一六四○年）的空間，有如被時光之網捕捉，一條搖頭擺尾掙扎的鱈魚，但更加美麗。除了亞德里亞海潟湖裡另一座運河帝國之外，世上再無他處以如此優雅的方式讓世人觀覽過去所建造的記憶。比起威尼斯，水與歷史對阿姆斯特丹要和善得多（或說這裡的執政者比威尼斯的睿智得多）。圍海造陸之後，須德海（Zuider Zee2）大片海域被排乾，造就東弗萊夫蘭（East Flevoland3）可耕可居的土地，也讓洪水氾濫的危機自此消失；但卻帶來一大堆社會與環境的新危機，儘管阿姆斯特丹不會逐漸被海平面吞噬，但當地海洋生態平衡已經嚴重受損。

這座城將人拉進時光隧道，因為阿姆斯特丹就是這樣：它幾乎在一夜之間發達起來，盛極之後卻決定守成，不再冒「登高必跌重」的險，在普天下都市之中特立獨行。阿姆斯特丹在一六○○年前後有三萬人口，一百年後變成二十萬，但到了一九○○年這人數仍是二十萬，甚至還稍稍減少。

阿姆斯特丹有著節制保守的名聲，這實在是人們的誤解。此地雖不是拉斯維加斯，但它只要有成就絕不吝於四處炫耀，好似對自己的幸運也有些不敢置信。第一篇全面性的讚歌作品是約翰尼斯．彭塔努斯（Johannes Pontanus4）所作，傾訴那未曾被言說的財富、聲名與自由；《阿姆斯特丹城市史》（Rerum et Urbis Amsteldodamensium）出版於一六一四年，那時這座城相對來說還是個不起眼的地方。過了二十四年，此城正式迎接法國太后瑪莉．德．麥第奇（Marie de Medici5）入住，當時法王路易十三世（Louis XIII6，瑪莉之子）與法國政府都被樞機主教利希留所操控，與瑪莉疏遠失和。

阿姆斯特丹人搭起宏偉凱旋門，舉辦煙火表演、浮島上的化妝舞會、遊行活動與宴會來歡迎她。彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens7）儘管是個佛蘭德斯天主教徒，但他所創作的一系列敘事畫在尼德蘭（Netherland8）藝術家中最為人擊節稱賞；這套畫作以瑪莉王太后為題，將她塑造成類似神一般，全能全知又大慈大悲。

在這裡，瑪莉王太后很快成了購物狂，老練地與商人討價還價，跟所有在黃金十七世紀前往阿姆斯特丹的人一模一樣。因阿姆斯特丹確實是當時的世界商場，王太后鳳心所欲的任何事物都不假外求，這裡有東方來的香料與陶瓷、美洲來的噴香雪茄、伊比利亞來的鋼與皮革（跟西班牙開戰是一回事，跟西班牙商人做生意又是另一回事，兩者並不衝突）、土耳其地毯、波斯絲綢、俄羅斯貂皮，甚至哪個王侯想為自家動物園添購珍禽異獸都行，就像林布蘭（Rembrandt9）所畫過的獅子或大象。

不過，阿姆斯特丹並不是靠奢侈品賺大錢，十七世紀歐洲人日用品市場極其龐大，這才是阿姆斯特丹可觀財富的來源。此地先是小麥、黑麥、鐵礦、鹹魚、亞麻、鹽、焦油、大麻、木材的批發中心，遠近市場都靠這裡供應，後來才成為一個買得到麻六甲（Malacca10）丁香和巴西綠寶石的高級商城。舉例來說，如果你來自諾里奇（Norwich11）或奧格斯堡（Augsburg12），為什麼你要特地跑到阿姆斯特丹去買東西，而不直接從產地運來貨物？因為你知道阿姆斯特丹什麼都有，而且什麼都比較便宜。此事原因何在？只要掌握商品轉運就能掌握市場，阿姆斯特丹商人深諳箇中奧妙，於是投注囤積的大量資本（阿姆斯特丹銀行於一六○九年成立，即荷蘭與西班牙簽訂休戰協定的第一年）來打造一套環環相扣、精密無比的造船與貨運系統。

他們預定整片挪威森林、大量尚未收成的波蘭黑麥，手頭窘迫的地主也樂於答應，因為能馬上拿到現金。木材、大麻這些建造艦隊的所需物資，寄存在城市北郊的衛星村鎮中，每處聚落都專精於某一部分的造船工程，贊河（Zaan13）畔的工廠負責木工，有的鑄造船錨、有的製作帆布裁製船帆。船體各部分用駁船載往位於愛灣（IJ14）與阿姆斯特河（Amstel15）的造船廠，船身經特別設計，只要少數船員即可操作，載貨空間也被擴大到極致。不論目的地是波羅的海、白海（White Sea16）或者地中海，出航一趟的開銷盡可能地降至最少，別處商船隊根本無力競爭。從此以往，全世界都得上阿姆斯特丹來取得供貨，同時被迫接受這座建造用來滿足天下胃口城市裡的各種奇形怪狀。

外人來此或許還有一個原因：追求自由。荷蘭人與阿姆斯特丹都發現營造一座世界化的大都市對生意有益，猶太人、門諾教徒（Mennonites17）和回教徒在其他地區必須被關在集中區，或甚至只能躲躲藏藏過活，但阿姆斯特丹卻給他們自在定居營生的空間。塞法迪猶太人（Sephardi Jews18）對此城貢獻尤大，他們原本在西班牙治下當著裡外不一的「馬拉諾」（Marranos19），如今則將鋪天蓋地、遠伸到大西洋彼岸的菸草與糖業殖民地，以及非洲馬格里布大巴札的人際與商業網絡搬到此處；阿姆斯特丹讓他們成為真正的商業貴族（這是在威尼斯做不到的），得以在一個基督教都會的核心區蓋起壯麗猶太會堂與精緻住宅。從其他方面而論，阿姆斯特丹也可稱自由之樞，人們擁有印刷出版的自由，此地也是國際書籍買賣的中心。

雅各布．凡．坎彭（Jacob van Campen20）的建築大作——市政廳——在一六六○年代落成，頂端的和平少女（Maiden of Peace）手執橄欖枝伸向水壩廣場（Dam），同時圓殿亦告完工。當時，主宰著阿姆斯特丹的「攝政」世家大族（海德寇波家族〔Huydecopers〕、迪．格拉夫家族〔de Graaffs〕、巴克爾家族〔Backer〕和寇維家族〔Corvers〕）是否以為這一切能千秋萬世長存？是否以為一個偉大的商業帝國能不受傲慢之律打擊，逃過他們常作為比較對象的那些同族，即迦太基、推羅以及威尼斯所遭遇的命運？對於這天下無敵的世界大都來說，如果「可長可久」只是生意做得好不好的問題，那他們看待自己的持久力可是很有信心。

但事情並非如此，無盡財富引來鄰人嫉妒、恐懼、忌恨，就連聯省共和國（United Provinces21）或甚至荷蘭省（Holland22）境內，都有不少人對阿姆斯特丹的頤指氣使心懷怨憤。這些人希望共和國發展陸權，但阿姆斯特丹堅持以海權為重；這些人想要打造一個穩固安全的國家，卻認為阿姆斯特丹的實用主義態度是個拖累。一六五○年，共和國最高長官威廉二世（William II23）乾脆直接兵臨城下要求對方聽命，幸好命運女神對阿姆斯特丹（暫時）展開笑顏。奧倫治親王的士兵因大霧迷途，這位最高長官又在圍城戰總算開打之後不久便過世，激起一場反對中央世襲政權的政變，從而將「荷蘭自由」的地方分治特色加以制度化。

和迦太基不同，這裡並非因一戰之敗突遭毀滅（不過它在一六七二年的遭遇也差不多了，該年法王路易十四率軍開進共和國領土，英艦隊又從海上攻擊）。如果在十八世紀中葉來到阿姆斯特丹，你大概會看到街上更多乞兒和流鶯，矯治所（house of correction）裡人滿為患。窮者益窮，富者卻愈愛用外國式的作風來炫耀，為自己的運河住宅修建石材門面，造出搭配山形牆與半露壁柱的法式雙開門；這群掌政的財閥愛戴假髮、愛找義大利名歌手專程來為自己表演。

最重要的是，阿姆斯特丹人那大吃大喝縱情聲色的生活，基本上沒什麼變化。這地方讓伏爾泰（Voltaire24）的著作得以出版，但伏爾泰對此城可沒什麼好話，他說荷蘭是「運河、鴨子與惡棍」之地。話說回來，此地的出版自由仍實實在在展現著某種豪氣、勇氣與生意頭腦。

直待法國大革命與拿破崙時期那些漫長而嚴酷的戰爭後，才暫時把這城送進一個銷煙瀰漫、黯淡艱苦的時代。黃金時代的攝政家族作夢也想不到，阿姆斯特丹後來竟遭逢貧困，成了個一窮二白的政治體，從王子變為乞丐。一七九五年至一八○五年，巴達維亞共和國（Batavia Republic25）成立的那段日子裡，市民覺得自己成功從攝政者手中奪回這座城市，愛國愛鄉的歡情直如泉湧。

然而真相很快顯明，阿姆斯特丹必須屈從於法國的軍事需求，樂觀氣氛消失殆盡，只剩下求生的現實困境。阿姆斯特丹曾經英雄造時勢，但在一個全民動員、武器發達的時代裡，荷蘭只能任憑歷史巨輪輾過。這座城在十九世紀成了歐洲一個溫馨小角落，鬱金香、木鞋、溜冰者、大肚爐（pot-bellied stove）、鬆餅、路邊手風琴演奏，「古雅」是命運所能加與它的最大羞辱。

第二次世界大戰之後風華再度綻現，那是何等盛況！科技革命將阿姆斯特丹從一個昏昏欲睡的小可愛，轉瞬間改造成爆發性的現代之都，古雅消失了，鮮明銳利取而代之，一眨眼躍上設計、建築、繪畫與寫作的尖端。它再一次陶醉於四海一家的情懷裡，放眼世界的同時卻不失其錯綜複雜的內在奇特性。

作者簡介：西蒙．夏馬（Simon Schama） 哥倫比亞大學（Columbia University）藝術史與歷史大學級教授，其十五本著作包括《財富之恥：荷蘭黃金時代文化的一種詮釋》（The Embarrassment of: An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age，一九八七年）、《公民們：法國大革命編年史》（Citizens, a Chronicle of the French Revolution，一九八九年）、《地景與記憶》（Landscape and Memory，一九九五年）、《艱難航程：不列顛、奴隸與美國革命》（Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolution，二○○五年），最近出版的《美式未來：一段歷史》（The American Future: A History，二○○八年）在大西洋兩岸皆有獲獎。 一九九六年發表於《紐約客》雜誌上的藝評文章曾獲國家雜誌獎（National Magazine Award），在《藝術的力量》（The Power of Art）系列中關於貝尼尼的影片亦獲得國際艾美獎（International Emmy）。他為英國國家廣播公司製作並主持超過三十部影片，其《美式未來：一段歷史》在二○○八年獲得媒體協會（Broadcast Press Guild）最佳紀錄片獎。他還固定為《衛報》（Guardian）撰寫作政治、藝術、流行音樂和美食評論，二○○九年開始主持英國國家廣播公司廣播第四台（BBC Radio 4）的節目《棒球與我》（Baseball and Me）。

相關書摘 ▶《文明的驛站》：古老的波斯預言說，任何在德里建新城的人都注定要失去這城

＊部分引用出處：Andrew Marvell, The Character of Holland, 1653

註釋

1：英國玄學派詩人，內戰期間曾與彌爾頓（John Milton）共事，1621-1678。

2：位於荷蘭西北的淺海海灣，屬於北海的一部分。

3：位於荷蘭中部，現在與北弗萊夫蘭（North Flevoland）結合成為弗萊夫蘭省（Flevoland）。

4：荷蘭歷史地理學家，1571-1639。

5：法王亨利四世的王后，在其子路易十三世成年前擔任攝政，1575-1642。

6：法國國王，重用樞機主教利希留（Richelieu）為首相，剷除貴族勢力提高王權，1601-1643。

7：佛蘭德斯畫家，佛蘭德斯巴洛克畫派最重要人物，1577-1640。

8：意即「低地國」，大約包含現在荷蘭國土範圍。

9：佛蘭德斯畫家，荷蘭藝術史上第一號人物，作品風格與當時盛行的巴洛克藝術大異其趣，1606-1669。

10：馬來半島南部區域，現在屬於馬來西亞，位於麻六甲海峽（Malacca Strait）一側。

11：英格蘭東部城市，英格蘭地區僅次於倫敦的大城。

12：德國南部巴伐利亞地區城市，取得自由市地位已有五百年。

13：位於荷蘭北荷蘭省（North Holland）的小型河流，流經阿姆斯特丹北方。

14：位於荷蘭北荷蘭省的海灣，是阿姆斯特丹主要濱海區域。

15：荷蘭河流，流經阿姆斯特丹市區，最後注入愛灣。

16：俄羅斯歐洲部分北部的海域。

17：基督教新教中再洗禮教派（Anabaptists，主張出生時的洗禮不算數，人應憑自己的認知與意志受洗）的一支，創始人為門諾．西蒙斯（Menno Simons，1496-1561）。

18：指十五世紀晚期以來被驅逐出伊比利半島的猶太人族群。

19：指伊比利半島上被迫改信基督教、暗地裡卻繼續信仰猶太教的猶太人。

20：荷蘭藝術家與建築師，1596-1657。

21：一五八八年至一七九五年之間存在於歐洲的國家，又稱荷蘭共和國（Dutch Republic），由脫離西班牙統治的尼德蘭各省聯合組成共和國，最後因受到法國大革命的影響而被國內民眾推翻。

22：包括現在荷蘭國內北荷蘭與南荷蘭兩省的地區。

23：奧倫治親王（Prince of Orange）、聯省共和國最高長官，領導荷蘭人反抗西班牙統治，1626-1650。

24：法國作家，啟蒙運動靈魂人物，倡導言論與信仰自由，1694-1778。

25：尼德蘭人民借助法國革命政權之力推翻聯省共和國之後所建立，後來被改制為荷蘭王國，由拿破崙的弟弟擔任國王，1795-1806。

書籍介紹

本文摘錄自《文明的驛站：從底比斯到紐約，跟隨重量級文史學者的深度導覽，造訪歷史上70座偉大城市》，聯經出版

編者：約翰・朱里斯・諾維奇（John Julius Norwich）

譯者：張毅瑄

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Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航