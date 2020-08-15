專訪「織本主義」創辦人：虱目魚鱗片也能做衣服！在機能、舒適與潮流之間找到平衡

文：許致中｜攝影：林辰鍵

前言

在新冠肺炎疫情稍緩後，衛福部長陳時中率隊造訪台南，一身年輕時髦的裝扮，肩上斜揹著搶眼的虱目魚包包，引起廣大網友們爭相詢問。這些新潮的衣服，許多都是來自台灣服飾品牌「織本主義」的作品。織本主義品牌創辦人陳璽年（Tony）笑稱：「我們現在還欠客人好幾百條魚呢！」

Photo Credit: 林辰鍵攝影，點讀華山提供

內文

織本主義品牌看似年輕，但其背後卻有著淵遠的家族奮鬥史。Tony的祖父以布商起家，後來成立了和明紡織，開始自行製作布料；父親接手後更進一步改良機器，專門製作高品質、優良機能的布料，提供給各大國際品牌，如Burberry、Armani、Banana Republic…。但隨著國際訂單萎縮、以及對自家高品質布料的躍躍欲試，讓第三代的Tony決定成立自己的服飾品牌，而織本主義最搶眼的虱目魚元素，則是某次與紗線廠合作所迸發的新火花。

機能、舒適、潮流 三位一體

當時一間紗線廠將回收的虱目魚鱗片，從中提煉出膠原蛋白紡成紗線，問Tony是否有意願製成衣服。「一試之後發現效果非常不錯，用虱目魚紗線製成的衣服，不僅觸感細緻柔軟，還可以消臭、保濕，更兼具抗靜電、抗紫外線...等功能，非常適合台灣的夏日氣候」。也因爲這個獨特的原料，織本主義大膽使用虱目魚作為許多產品的視覺元素，直接地讓消費者了解材質的優點和特色。

即使虱目魚紗線有這麼多獨特的功能，Tony並沒有選擇在衣服的機能上追求更頂尖的表現，反而回歸到他認爲衣服最重要的本質：「舒適」上面。Tony說，台灣的機能紡織實力堅強，但也因為技術厲害，導致許多品牌競相追逐規格，卻也出現規格越追越高，近乎不切實際的現象。

他舉例，台灣做的防水服，防水係數可以高到10000～20000，但曾有科學家做過研究，即便像是美國卡崔納颶風等級的暴雨，衣服的防水係數也只要3000就足夠抵禦了。再者，一般人的日常生活也不需要穿到如此高規格的衣服，追求機能上的卓越反倒成了一種盲點。

「我覺得現在的衣服都過度追捧機能了。一件衣服的機能都是吊牌說了算，但是舒不舒服一穿就知道。」因此，織本主義的衣服不過度追求機能，而是在舒適的基礎，保有水準之上的機能性。」

除了在機能和舒適上找到平衡之外，衣著的潮流風格也是織本主義的核心精神之一。以潮流塗鴉、幾何印花，搭配異材質拼接的創意設計，訴說每一季想傳達的主題故事，樹立不隨波逐流的獨特街頭風格，進而吸引大批忠誠度高的鐵粉。Tony笑說，「有些客人很認真，甚至把店員考倒了，『你知道這一季的主題在講什麼嗎？你知道這件衣服的設計概念是什麼嗎？』」

品牌經營 利潤不等於價值

另一方面，創造風格也是一項經營策略。「台灣的市場小，所以有些從代工轉戰品牌的台灣服飾業者，他們的策略是做出大家都能接受的款式，盡可能地擴大潛在客群。於是你會看到這些品牌推出的服飾都比較基本、單價不會太貴。」Tony分析說，「可是這會有個問題，因為各家的產品都很相似，到最後大家比的就是LOGO，誰的LOGO比較吸引人，誰才能活下來。這對剛剛成立、缺乏資源的品牌是不利的。」

此外，從代工角色走向自有品牌的Tony，更分享兩者不同經營思維的關鍵：「利潤並不等於價值」。「如果一件單品只有10元，可以賣到1000件，相比一件1000元，但只有一個人買的衣服，兩者的利潤從帳面上來看，絕對是前者利潤比較多。

但是這不代表前者的方式比較有產品價值，如果這10元的產品製作又簡單，那也意味著它很容易遭到挑戰甚至被取代。」Tony繼續說，「此外，當你拿著產品尋求商業合作時，如果你是明星，一件10元的衣服跟一件1000元的衣服找你代言，你會選擇誰？所以我認為品牌要追求的是價值，而非利潤。」

Photo Credit: 林辰鍵攝影，點讀華山提供

永不止息的實驗精神 永不停下的潮流腳步

小眾市場也絕非意味著市場小。因為產品獨特，其他地方找不到，全世界反而要過來跟你買，織本主義就有許多日本客人專程飛來台灣指名要買他的產品。也因為品牌給出的形象、圖騰和文化具有獨到的風格，認同這個品牌的消費者，自然形成了一個「部落」，這群「族人」的品牌忠誠度高，也很樂意表達對品牌產品的意見和喜好。

因此，品牌與這些死忠顧客之間的互動，要越來越親密。不僅要傾聽這些人的意見，更要滿足他們的需求。這些互動會造就更緊密的社群、帶來更多能量，在創意激盪和銷售表現上持續突破。

關於未來，織本主義不打保守牌，企圖做更多實驗性質的嘗試。Tony舉例，Stone Island是一個前衛的義大利時裝品牌，他們邀請設計師，朝更概念性、科技性的方向進行探索；嘗試更獨特的布料運用，例如在布上養黴菌後再做成衣服。

除了向Stone Island看齊之外，織本主義也將目光放在台灣的職人身上，例如鐵工師傅、木雕師傅，透過結合台灣匠人的工藝和元素，激盪出更前衛創新的服飾作品。Tony說：「我希望用一個更富實驗精神的態度，去打磨、去思考我們已經擁有的技術和材料，創造出耳目一新的產品，訴說更獨立的故事。」

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航