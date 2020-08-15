愛特伍《潘妮洛普》小說選摘：魔術師從來沒有召喚過我，倒是我堂姊海倫常常被人召喚

文：瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）

5 常春花

這裡很暗，就跟很多人形容得一樣。「死黑」，他們常這麼說，還有「陰沉的冥王廳堂」等等之類的。呃，這裡很暗沒錯，但暗也有暗的好處。比方說，要是見到你不想跟他說話的人，永遠都可以假裝沒看到他。

這裡當然有常春花田，任何人隨時都能進去逛。那裡比較亮，不過舞蹈很無聊，實際上沒有聽起來好——「常春花田」聽起來就滿詩情畫意的。常春花，常春花，常春花真的是很美的白花，但很快就會讓人生厭了。要是能有些變化就好了，例如不同的顏色啦、蜿蜒的小徑啦、還有觀景台、石椅子和噴泉之類的。我希望起碼能種些風信子，或者至少穿插幾株番紅花。會不會要求太多了點？可是這裡沒有春天，也沒有其他季節。你實在很難不去想，當初是誰設計這個地方的。

我有跟你們提過，這裡的食物只有常春花嗎？

不過，我不應該抱怨的。

陰沉的洞穴總是比較有趣——要是能遇到小奸小惡的傢伙——扒手、股票經紀人或三流的皮條客——講起話來感覺更好。我跟很多乖乖牌女孩一樣，總是暗自受這種人吸引。

不過，我其實很少到很深的地方。那裡是專門懲罰真正的惡棍的地方，他們活著的時候，並沒有得到應有的懲罰。那些人的叫聲實在讓人受不了，不過，折磨主要是心理層面的，因為我們已經沒有身體了。諸神最喜歡的就是辦宴會——大盤大盤的肉、堆積如山的麵包和成串的葡萄——之後再把食物偷走。要人將很重的石頭滾上很陡的斜坡，也是他們很喜歡開的玩笑。我有時候真的很想下去那裡，因為在那裡可能會讓我想起真正飢餓的感覺，還有困乏的感覺。

偶爾，霧會散去，我們就能瞥見活人的世界。感覺就像在骯髒的玻璃窗戶上擦出一塊地方往外看。有時路障會消失，我們就能出去走走，這時候，我們都非常興奮，因此到處都是吱吱喳喳的聲音。

外出活動的方式很多。以前，想問我們問題的人，只要割開羊或牛或豬的喉嚨，讓血流到地上的溝裡就可以。我們聞到味道，就會立刻抄小路趕到現場，跟奔向屍體的蒼蠅一樣。到了那裡，我們會窸窣振翅，數量成千上萬，彷彿巨大的廢紙簍裡的廢紙被龍捲風掃到，這時，自詡為英雄的人會拔劍出鞘將我們擋開，直到我們當中他想請教的那個人出現為止。接著我們會說幾個曖昧不清的預言：我們學到要讓預言曖昧。何必要把一切都告訴他們呢？這樣才能吊足他們的胃口，讓他們以後還會繼續用更多的牛、豬、羊或其他東西召喚我們。

只要給英雄聽到足夠的幾句話，我們就可以飲用溝裡的血。我們在這種場合完全不顧自己的形象。大家推來擠去，喝得吱喳聲響，血汁四濺，放眼望去到處都是腥紅色的臉頰。不過，鮮血再次流過已經不復存在的血管，那種感覺真棒，就算稍縱即逝也夠了。

我們有時候也會在夢裡出現，不過，這比較難讓人滿足。還有些人是沒有被好好安葬，因而還困在錯誤的對岸。他們陰鬱地四處飄盪，往哪兒都不對，在人世間引起很多麻煩。

經過幾百，說不定是幾千年之後——在這裡要計算時間很困難，因為這裡其實沒有所謂的時間——習俗整個改變了。再也沒有活人常常來到地下世界了，而我們所處的世界，也因為半路上出現更讓人歎為觀止的東西，風采全給搶走了。烈火坑、青面獠牙、咬人蟲，還有手拿叉耙的魔鬼……讓人看得眼花瞭亂。

不過，偶爾還是有魔術師或施咒的人呼喚我們——跟地獄之火訂契約的人——或是其他小角色、算命師或通靈人之類的傢伙。跟他們打交道實在有失身分，你得在粉筆畫的圈裡或鋪滿天鵝絨的房裡現形，只因為有人想看你。不過，這倒是能讓我們知道活人世界正在發生的事情。例如，我就對電燈的發明非常感興趣，還有二十世紀的質能互換原理。

最近我們當中甚至有些人，能夠藉著新近環繞地球的乙太波系統到處旅行，並且看著一個現在已經被當成是每個家庭的神龕的平面發光體，來向外界探索。說不定諸神當初就是靠這個，才能夠瞬間來去——他們肯定也有類似的東西供他們差遣。

魔術師從來沒有召喚過我。我是很有名沒錯——不信你問別人——但因為某種原因，他們就是不想見到我。倒是我堂姊海倫常常被人召喚。感覺似乎很不公平——我又沒做過什麼惡名昭彰的事，尤其和性沾不上一點邊，海倫卻是聲名狼藉。當然，她人真的很美。據說她是從蛋裡生出來的，是宙斯的女兒。宙斯化身天鵝，強暴了她的母親。她對這件事非常自豪，我是說海倫。我不曉得，有多少人真的相信這套天鵝強暴的說法。當時類似的故事非常多——諸神好像沒辦法把手或腳掌或鳥嘴從人類女人身上移開，他們不是強暴這個女人，就是強暴那個女人。

總之，魔術師堅持要看海倫，而她也樂於從命。感覺就像回到當年，有很多男人對她目瞪口呆。她喜歡穿著在特洛伊常穿的衣服，我個人覺得是太過繁複，不過就像法國人說的，chacun à son goût，意思是各人有各人的品味。她會慢慢回過身，接著低頭抬眼看著召喚她的人，同時露出她的招牌狎暱笑容，然後他們就拜倒在她的石榴裙下了。或者，她會以另一種面貌出現，就是特洛伊城祝融漫天，她憤怒的丈夫梅勒勞斯手執復仇利劍指著她，她那時的神情姿態。她只消露出她天下無雙的一邊乳房，梅勒勞斯立刻當場跪倒，垂涎乞求要她回去。

至於我嘛……呃，人家都說我很美，他們必須這麼說，因為我是公主，而且沒多久就成為王后，但事實是，我雖然不是畸形，長得也不醜，卻平凡得不會讓人想要多看一眼。不過，我很聰明，在當時看來，其實可以說是非常聰明。這似乎才是我出名的地方：聰明。聰明，加上我的編織、對丈夫的忠貞，還有慎思明辨。

換成你是魔術師，冒著失去靈魂的危險施黑魔術，你會捨棄一位讓數以百計的男人慾火中燒，導致一座大城巿化為灰燼的女人，而去召喚一個相貌平平，但是非常聰明，善於編織，從來不會紅杏出牆的妻子嗎？

我也不會。

海倫從來不曾受過懲罰，從來沒有。為什麼沒有？我很想知道。其他人不是被海蛇勒死，被暴風雨淹死，被箭射死，就是變成蜘蛛。更何況他們犯的罪比她小多了，不過就是吃錯牛隻、胡亂吹噓之類的小事。你可能覺得，海倫起碼也該得到一頓好打，畢竟她讓無數人受苦受難，但卻沒有。

我不在意。

也不曾在意。

因為有其他事情分散我的注意。

這就得談到我的婚姻。

書籍介紹

本文摘錄自《潘妮洛普：潘妮洛普與奧迪修斯的神話（2020新版）》，大塊出版

作者：瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）

譯者：田含章

荷馬史詩裡，英雄背後最堅貞的女人，

她心底真正的想法是什麼？

瑪格麗特・愛特伍以小說和詩歌改編《奧德賽》

奧迪修斯在海倫被誘拐之後，出發去特洛伊打仗，潘妮洛普獨守空閨二十年。在面對種種難堪的流言時，潘妮洛普還得咬緊牙關，除了維持綺色佳王朝的尊嚴和扶養任性的兒子泰勒馬科斯長大成人，還要嚴防一百多位追求者輕舉妄動。當奧迪修斯終於歷盡千辛萬苦返家時，他把潘妮洛普的追求者連同十二名女僕全都殺光了。

在愛特伍迷人、嘻笑怒罵式的敘述技巧中，被重講一遍的故事顯得慈悲、睿智，並且縈繞在讀者腦海中遲遲不去，讓人覺得整樁事裡透著蹊蹺。愛特伍並為這古老的故事重新添加了花俏的當代趣味，她選擇潘妮洛普和她十二名被吊死的女僕，質問道：「為什麼要吊死這十二名女僕，潘妮洛普心裡真正的想法是什麼？」

荷馬在《奧德賽》中，將潘妮洛普描寫成一個典型忠貞不貳的妻子，她的故事則成了代代相傳的好榜樣。以善於說故事和寫詩聞名的愛特伍，則運用她的長才將創意和想像力交織在小說中，給予潘妮洛普新的生命和現實的意義，並且著手為古代的神話找出答案。

Photo Credit: 大塊出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰