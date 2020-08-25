《地中海一萬五千年史（下）》：西班牙半島的「夫妻君王」，打造歐洲最大海權帝國

文：亞蘭・布隆迪（Alain Blondy）

阿拉貢王國的擴張

一四一○年，阿拉貢國王馬丁一世（Martin I）死時並無合法統的後嗣。然而自從天主教會大分裂結束後，一直在馬丁一世庇護下的對立教宗本篤十三世，受託化解烏爾赫爾伯爵（Comte d’Urgell）、普羅旺斯伯爵、安茹公爵路易二世，以及卡斯提亞國王胡安二世（Jean II, 1405-1454）之間阿拉貢王位的繼承問題（一四一○年卡斯佩協議〔Compromis de Caspe〕）。

這位教宗一心想得到政治上的支持，選擇讓胡安二世的王叔，特拉斯塔馬雷的斐迪南（Ferdinand de Trastamare）成為阿拉貢國王斐迪南一世。這位國王的銜稱非常驚人，他是阿拉貢國王、瓦倫西亞和馬約卡國王、西西里和薩丁尼亞國王，還是巴塞隆納、胡西雍以及塞但地區的伯爵。

他死後，繼位的是兒子寬宏的阿方索五世（Alphonse V le Magnanime, 1396-1458），這位文藝復興尊貴氣派的王子，對於義大利半島與地中海中部特別地感興趣。

阿方索五世在一四一六年甫即位時，就將西西里島併入其王國，一四二○年占領了薩丁尼亞島，一四二一年取得科西嘉島。在一四四二年征服那不勒斯王國（外西西里）的同時，也消滅了安茹家族，將那不勒斯與西西里島合併為一個王國，稱兩西西里王國（Royaume des Deux-Siciles）。

阿方索五世主宰了西地中海盆地和地中海中部之後，與阿爾巴尼亞人聯手，意圖將王國拓展到巴爾幹半島和敘利亞，但他在準備參與收復君士坦丁堡大業期間駕崩；庇護二世從獲選為教宗起，就一直籌畫著要收復君士坦丁堡。阿方索五世死後，兩西西里王國也隨之崩解；阿方索的弟弟胡安二世（Jean II, 1398-1479）繼承了所有伊比利半島上的領土、薩丁尼亞島以及西西里島，而阿方索五世的私生子費蘭特（Ferrante, 1423-1494）則成為那不勒斯國王斐迪南一世。

伊比利半島的歷史，在斐迪南二世於一四七九年登基為阿拉貢國王後，從此加速變化。在一四六九年，儘管當時斐迪南既非最有勢力亦非最富有的求親者，伊莎貝拉的兄長卡斯提亞國王亨利四世也曾為妹妹考慮其他更尊貴的聯姻對象，但斐迪南還是娶得卡斯提亞的伊莎貝拉（Isabelle de Castille, 1451-1504）；這是場男女雙方合意的低調婚姻，彰顯他們了不起的政治手腕。

一四七四年，亨利四世駕崩，伊莎貝拉自稱卡斯提亞女王伊莎貝拉一世，一四七九年，斐迪南成為阿拉貢國王，而同年威尼斯則在鄂圖曼帝國威勢下退讓（締和退出東地中海，詳前章）。這對夫婦雖說一起執政，但兩個王國保持分立，這個雙君主政體正經歷過渡期即將變身成為歐洲最大海權國家。

在十年的攻伐後，西元一四九二年，他們一起征服了格拉納達埃米爾國，完成「收復失地運動」，並給穆斯林八個世紀以來在伊比利半島上的勢力劃下句點，教宗因此於一四九四年封他們兩位為「天主教徒國王」。

這對伉儷檔君王的目標在於鞏固西班牙國家統一並合併領土，終結妨礙商貿的海盜襲擊，並且確保卡斯提亞與阿拉貢之間長達五百公里的海岸之安全。自此，他們便能實踐大規模的擴張政策。

由於伊莎貝拉一世同意資助熱那亞人克里斯多福・哥倫布（Christophe Colomb）的遠航計畫，所以一四九二年哥倫布是以卡斯提亞王室之名發現西印度群島。另一方面，斐迪南耍弄法王查理八世也玩弄路易十二世，他於一五○三年為自己打下了那不勒斯王國。

不過這對天主教君王伉儷最重要的是將收復失地運動更進一步地遠推至非洲：一四九七年攻占梅利亞（Melilla）、一五○五年凱爾比港（Mers el-Kébir）、一五○八年戈梅拉島（Peñón de Vélez de la Gomera）、一五○九年奧蘭（Oran）、一五一○年拿下貝賈亞（Bougie）和的黎波里，使得阿爾及爾和突尼斯紛紛向這兩位天主教君王稱臣；就此展開了在北非進行軍事占領建立西班牙屬主權地（présides）的政策，沿著地中海岸布設據點駐紮軍隊，作為基督教勢力在穆斯林土地上擴張的跳板。

然而，阿拉貢－卡斯提亞的擴張之勢即將遭遇愈來愈明目張膽入侵的法蘭西勢力所阻礙。斐迪南的確是成功地遏止了法國打義大利南部的主意，但是法國始終覬覦著義大利北部，而且法國在擁有普羅旺斯可以通達地中海之後，更成為一個潛在競敵。

於是，斐迪南嘗試藉由與法國敵對之王朝聯姻來孤立法國：將女兒胡安娜嫁給馬克西米利安一世（Maximilien Ier）之子哈布斯堡王朝的菲利普（一四九六年）；同時，為兒子也是王儲的胡安迎娶哈布斯堡王朝公主奧地利的瑪格麗特（一四九七年）；更與葡萄牙聯姻，把女兒伊莎貝拉與瑪利亞先後都嫁給葡萄牙國王曼紐一世（Manuel Ier）；最後又將女兒凱薩琳嫁給亞瑟・都鐸（Arthur Tudor，一五○一年），然後再嫁給亞瑟的弟弟，即後來的英王亨利八世（一五○九年）。

可是，在初期，如此和親政策看來沒有什麼效果。先是王儲胡安和嫁給葡萄牙國王的伊莎貝拉，相繼死於一四九七年和九八年。接著，女王伊莎貝拉一世死時（一五○四年），卡斯提亞的王位依法理並非由王夫阿拉貢的斐迪南二世繼承，而是由他們的女兒胡安娜繼承；胡安娜之夫婿哈布斯堡的菲利普於兩個月後過世。一五一六年，斐迪南二世駕崩，胡安娜繼位為阿拉貢女王，卡斯提亞與阿拉貢這兩個王位首度結合於同一位君主之權柄下。

但由於胡安娜患有某程度瘋病，所以其子查理（Charles, 1500-1558）成為「卡斯提亞、萊昂、阿拉貢、那不勒斯、西西里……之共治國王」。

一五一九年，查理成為繼承祖父馬克西米利安一世神聖羅馬日耳曼帝國皇帝的候選人，當時與他角逐的還有如薩克森公爵喬治（duc Georges de Saxe）、英王亨利八世，以及尤其法王法蘭西斯一世（François Ier）是勁敵。在下重金收買後，查理五世成為皇儲「羅馬人的國王」（一五一九年），隨後即帝位（一五二○年）。

自此，查理五世成為整個西歐的統治者，除了法蘭西、英格蘭、威尼斯和教宗國不在其治下，他統御整個西地中海盆地，並在北非海岸擁有數個西班牙屬主權地。

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書籍介紹

本文摘錄自《地中海一萬五千年史（中文世界唯一法語直譯本，地中海研究權威亞蘭・布隆迪扛鼎巨作，套書上、下冊不分售）》，馬可孛羅出版

作者：亞蘭・布隆迪（Alain Blondy）

譯者：許惇純

超越歷史分期與一般認知之主張

以「長時段歷史」的觀點來理解地中海世界

繼布勞岱爾《地中海史》、大衛・阿布拉菲雅《偉大的海》之後，又一地中海史經典

法國歷史學家、馬爾他與法國多項國家級榮譽勳銜得主

當前地中海世界研究最傑出專家──亞蘭・布隆迪畢生研究巨作

本書的核心宗旨是要以「長時段的歷史時間觀」來認識地中海世界，但不同於布勞岱爾念茲在茲的「事物的持續性、恆常性」，布隆迪強調的是地中海世界的「多變性」，一如千年來諸多政治體、經濟體或文化體如潮水般湧起，也如潮水般湮沒，持續地處在變動、衝突、矛盾的狀態。地中海從來不曾完整統一過，儘管千年來人們多次想在這片土地上成就政治或宗教的統一。

最後，本書要警醒我們現代人，地中海正悄悄重回世界的舞台，這次不是希臘羅馬世界與「蠻族」的戰爭，也不是基督信仰與伊斯蘭信仰的對立，而是富人與窮人的衝突，當有錢人在地中海享受陽光與海岸時，正有一批逃出戰亂、身無分文的難民冒著生命危險渡過這片大海。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航