「關於感情問題，我全部建議分手」？淺談情侶輔導

文：六樓沙彌@樹洞特約作者

一段情侶關係，總會有紛爭、不滿的時候。無論是初初的熱戀期、去到中期開始熱情開始冷卻、婚前面對現實考量時、婚後雙方開始失去當初的感覺……任何時候的戀愛，都是可能會出現關係問題的。當你想諮詢朋友或者網上的意見，要麼是「關於感情問題，我全部建議分手」，要麼是叫你包容、敞開心扉、給愛人多點理解，但是實際操作上又可能會引起更多的不滿和反感。在感情開頭的你很可能會考慮分手，認為自己愛錯了人；結婚後的可能覺得唯有「捱埋」下半生。然而分手或者捱並不是唯一的出路，如果你仍然想拯救這段關係，不妨考慮一下由專業輔導人員所提供的情侶輔導或者婚姻輔導（marriage counselling）。

為甚麼要進行情侶輔導？

中國人向來都覺得「家醜不外傳」，不少現代人亦可能會覺得戀愛或者婚姻是兩個人的事，我們可能都會因為讓外人介入自己的關係會而感到尷尬或者抗拒，又可能會因為認為自己無法解決問題而覺得羞愧。誠然，接受情侶輔導須要將大量私人或內在的感受揭露出來，我們都不會即時習慣這種模式。但當我們無法靠自己解決關係中的分歧，不如嘗試一下考慮讓專業人士介入感情關係。前美國第一夫人Michelle Obama亦接受過婚姻輔導，並覺得這大大改善了她和丈夫的關係。其實輔導並不只是為一些嚴重的精神問題而設的，即使是對關係感到無力，亦可以尋求情侶輔導的幫忙。

要尋找情侶輔導的原因有很多，情侶之間失去信任、經常出現紛爭、溝通出現問題、難以接受伴侶的生活模式、性生活出現問題等等都是情侶會尋求情侶輔導的原因。你可能會因為以上的問題感到不滿、憤怒、背叛、不被尊重，而這些情緒又可能繼續磨滅當初的激情和親密，令你變得麻木，使你所擁有的關係繼續惡化。無論你處於戀愛的任何階段，面對任何的關係問題，你都可以和伴侶商量一下，考慮一下情侶輔導。只要我們開放的話，分手並不是解決感情問題的唯一辦法。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

所以情侶輔導是做甚麼的？

情侶輔導通常都是以尋解導向模式（solution-focused）來進行，意指輔導員會集中針對問題而和當事人一起尋找解決的方法。雖然情侶輔導著重解決方法，輔導員在過程的起初都會了解一下當事人的背景，或者進行一些個性測驗，讓輔導員可以用一個更全面的角度去輔助當事人解決關係的問題。

輔導員會嘗試認清「負面互動循環」。何謂負面互動循環？在情侶的相處中，雙方都會以語言、行動去作出互動。負面互動循環指關係雙方的互動會引起大家的更多負面情緒，例如可能是男方敷衍女方的問題，女方質問了一句男方究竟是否重視自己，這個問題使男方感到不滿，反過來懷疑單身是否更舒服，激怒了女方後雙方進入了無了期的吵鬧中。在這個循環中，雙方的負面情緒會以負面的行為語言表達出來，這些行為語言又會再引起對方的其他情緒或者想法，不斷累積下去，成為負面互動循環。而這些關係中的負面互動循環很大機會都是感情關係出現問題的原因，因此這是一個輔導員為了解決感情問題而嘗試去認清的癥結。

在認識當事人和認知到問題所在後，輔導員會協助當事人理解關於愛情的觀點，讓雙方認知到自己一直的觀念或者行為會如何導致關係中問題的出現，從而給予適合情侶去處理問題的解決方案。這樣討論情侶輔導雖然看似簡單，先認知問題再有解決方案，但實際上情侶輔導一般都需要數周甚至更長的時間，因為每一個步驟都需要一定時間讓當事人領悟或實踐過程中看到的概念。 感情問題是每一段關係都一定會遇上的。我們都會習以為常地將其視為兩個人的事情，但只要放開一點，其實專業人士是可以幫助到我們去解決這些問題，使關係可以變得更美好。希望正在經歷感情問題的你，可以明白到分手並不是唯一出路，祝天下有情人終成眷屬，白頭到老。

本文獲樹洞- TreeholeHK授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文請看此。

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