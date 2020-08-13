「上帝創造的天堂」遇浩劫：千噸石油流入海洋，模里西斯進入「緊急環境狀態」

珊瑚礁、潟湖、白沙灘被黏稠的褐色石油覆蓋；紅樹林被污染、鳥類羽毛也沾滿油污。上千公噸石油洩漏入海中，印度洋島國模里西斯，正在和時間賽跑。

日本貨輪「若潮號」（MV Wakashio）7月底在模里西斯近海觸礁，上週四又發生船體油箱破裂，據了解已有超過1000公噸石油從船上洩漏。雖然模里西斯政府宣布進入「緊急環境狀態」、向國際求援，並且發起大規模海岸清理行動，當地人也投入搶救，卻止不住生態破壞的擔憂。

跟過去大規模漏油事件相比，這次日本貨輪洩油量相對是低的（1978年，一艘大型原油運輸船在法國布列塔尼海岸附近擱淺，洩漏了近7000萬加侖的石油入海），但破壞性恐怕更強，影響也可能持續很久。

更關鍵的是漏油發生位置，不只是漏油量多寡。《BBC》指出，與過去多數的海上漏油事件不同，這次發生地點有著國際列舉的保育區、碧綠海水和生態保護濕地，藍灣更是世界級海洋生物保護區，也是最美的珊瑚地。

「漏油可能造成珊瑚礁白化、死亡」，美國阿拉斯加海洋生物學家史坦納教授（Professor Richard Steiner）告訴《BBC》。而珊瑚礁和海洋生態，一直是模里西斯旅遊業的主要支柱。觀光業去年總計為國家賺進16億美元（約合新台幣470億元）收入。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本貨輪在模里西斯近海觸礁，船體油箱破裂，嚴重污染海洋。

生物多樣性面臨危機，恐破壞整個海洋生態

珊瑚礁、海草、紅樹林，讓模里西斯水域的生物多樣性異常豐富。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）也伸援。他在推特（Twitter）上說：「生物多樣性面臨危機，應當採取迫切行動，法國當仁不讓，將與模里西斯人民肩並肩。」

英國布萊頓大學（University of Brighton）海洋生物學講師喬坎博士（Corina Ciocan）說：「幾乎沒有一片海洋，像這裡一樣擁有這麼豐富的生物多樣性。這次漏油事件將改變一切。」

影響所及不只是海面上的浮油。「石油恐在水下形成類似於慕斯狀的一層，在海底形成殘留物，整個海洋生態系統都會受影響。」

除了海裡的生物，模里西斯還有許多特有的動、植物。《Forbes》報導，模里西斯有670多種開花植物，其中315種是特有的，只有這裡才能看得見。而大約有200種特有的植物物種受到威脅。

A bulk carrier ship, loaded with about 4,000 tons of fuel oil, ran aground off the coast of Mauritius on July 25. Mauritius has declared a “state of environmental emergency,” as the growing spill threatens nearby reefs and lagoons. Via @TheAtlPhoto: https://t.co/fxp4qHodd2 pic.twitter.com/vDPGF7HK4i — The Atlantic (@TheAtlantic) August 11, 2020

影響可能持續數年，能成功清理的通常不到10%

回顧過去海上漏油事件對環境的衝擊，《BBC》指出，2010年墨西哥灣附近的漏油事故有近40萬噸石油洩漏，導致浮游生物、海豚共數千種物種死亡。長期影響海洋生物，包括繁殖受損，生長減緩，病變和疾病。

1978年在法國布列塔尼的油漏事件，近7000萬加侖的石油污染了法國海岸，並殺死了數以百萬計的無脊椎動物，例如軟體動物和甲殼類動物。漏油事件還殺害該地區約2萬隻鳥類，並污染了牡蠣繁殖地。

而專家說，儘管盡了最大的努力，但在成功被清理的石油，通常只有不到10％。

史坦納教授說：「政府應盡快進行環境影響評估。」「影響可能會持續數年。」

「上帝先創造了模里西斯，再依照模里西斯的風景，創造了天堂。」（Mauritius was made first, and then heaven; and heaven was copied after Mauritius.）馬克吐溫在其遊記作品《赤道漫遊記》（Following the Equator）裡這樣敘述。然而這片天堂，需要時間重新復原。

Tonnes of diesel and oil is leaking into the Indian Ocean, with dire consequences for #Mauritius’ economy, food security and health. We must prioritise people and planet, above polluting fossil fuels.#MauritiusOilSpill https://t.co/4OQ1SigjtE — Greenpeace (@Greenpeace) August 10, 2020

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：黃筱歡