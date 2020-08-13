「上帝創造的天堂」遇浩劫：千噸石油流入海洋，模里西斯進入「緊急環境狀態」
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日本貨輪「若潮號」在模里西斯（港譯「毛里求斯」）近海觸礁，油箱破裂，超過1000公噸石油洩漏。儘管一切在搶救中，然而這場災難，對模里西斯影響恐怕會延續數年之久。
珊瑚礁、潟湖、白沙灘被黏稠的褐色石油覆蓋；紅樹林被污染、鳥類羽毛也沾滿油污。上千公噸石油洩漏入海中，印度洋島國模里西斯，正在和時間賽跑。
日本貨輪「若潮號」（MV Wakashio）7月底在模里西斯近海觸礁，上週四又發生船體油箱破裂，據了解已有超過1000公噸石油從船上洩漏。雖然模里西斯政府宣布進入「緊急環境狀態」、向國際求援，並且發起大規模海岸清理行動，當地人也投入搶救，卻止不住生態破壞的擔憂。
跟過去大規模漏油事件相比，這次日本貨輪洩油量相對是低的（1978年，一艘大型原油運輸船在法國布列塔尼海岸附近擱淺，洩漏了近7000萬加侖的石油入海），但破壞性恐怕更強，影響也可能持續很久。
更關鍵的是漏油發生位置，不只是漏油量多寡。《BBC》指出，與過去多數的海上漏油事件不同，這次發生地點有著國際列舉的保育區、碧綠海水和生態保護濕地，藍灣更是世界級海洋生物保護區，也是最美的珊瑚地。
「漏油可能造成珊瑚礁白化、死亡」，美國阿拉斯加海洋生物學家史坦納教授（Professor Richard Steiner）告訴《BBC》。而珊瑚礁和海洋生態，一直是模里西斯旅遊業的主要支柱。觀光業去年總計為國家賺進16億美元（約合新台幣470億元）收入。
生物多樣性面臨危機，恐破壞整個海洋生態
珊瑚礁、海草、紅樹林，讓模里西斯水域的生物多樣性異常豐富。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，港譯「馬克龍」）也伸援。他在推特（Twitter）上說：「生物多樣性面臨危機，應當採取迫切行動，法國當仁不讓，將與模里西斯人民肩並肩。」
英國布萊頓大學（University of Brighton）海洋生物學講師喬坎博士（Corina Ciocan）說：「幾乎沒有一片海洋，像這裡一樣擁有這麼豐富的生物多樣性。這次漏油事件將改變一切。」
影響所及不只是海面上的浮油。「石油恐在水下形成類似於慕斯狀的一層，在海底形成殘留物，整個海洋生態系統都會受影響。」
除了海裡的生物，模里西斯還有許多特有的動、植物。《Forbes》報導，模里西斯有670多種開花植物，其中315種是特有的，只有這裡才能看得見。而大約有200種特有的植物物種受到威脅。
影響可能持續數年，能成功清理的通常不到10%
回顧過去海上漏油事件對環境的衝擊，《BBC》指出，2010年墨西哥灣附近的漏油事故有近40萬噸石油洩漏，導致浮游生物、海豚共數千種物種死亡。長期影響海洋生物，包括繁殖受損，生長減緩，病變和疾病。
1978年在法國布列塔尼的油漏事件，近7000萬加侖的石油污染了法國海岸，並殺死了數以百萬計的無脊椎動物，例如軟體動物和甲殼類動物。漏油事件還殺害該地區約2萬隻鳥類，並污染了牡蠣繁殖地。
而專家說，儘管盡了最大的努力，但在成功被清理的石油，通常只有不到10％。
史坦納教授說：「政府應盡快進行環境影響評估。」「影響可能會持續數年。」
「上帝先創造了模里西斯，再依照模里西斯的風景，創造了天堂。」（Mauritius was made first, and then heaven; and heaven was copied after Mauritius.）馬克吐溫在其遊記作品《赤道漫遊記》（Following the Equator）裡這樣敘述。然而這片天堂，需要時間重新復原。
延伸閱讀：
新聞來源：
- Why the Mauritius oil spill is so serious（BBC）
- 15 Rare Species In Danger From The Wakashio Oil Disaster In Mauritius（Forbes）
- 貨輪擱淺恐斷裂 模里西斯忙清運燃油防二度污染（中央社）
- 若潮號災難事件：千噸石油外洩...模里西斯的島國天堂浩劫（轉角國際）
責任編輯：陳怡君
核稿編輯：黃筱歡