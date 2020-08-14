主動AA制就是好女孩？男女版本「付帳焦慮」各不同

有個許多台灣人萬年不解的問題，就是跟對象約會出去吃飯時應該誰付錢？

在大家討論潘瑋柏未婚妻是不是PUA的時候，有個PTT網友就用三個月的時間約會19位女性，測試買單時對方會不會主動付一半，也就是所謂的「AA制」，並記載19位女性付帳後的反應，有沒有態度轉冷淡或封鎖通訊軟體。該網友稱他的「社會實驗」結論為：有近半數女性自願各付各的，另一半是要來佔便宜的。該網友並提醒PTT男女版上的大家，明明很多「『好』女孩」願意跟你對半分帳，切勿亂開地圖炮。

如果說「AA教」有什麼教條的話，那應該就如下面這樣：

因為請吃飯就是被佔便宜，所以我AA

因為願意付出就是付一半，所以我AA

因為兩性平權就是各付各的，所以我AA

AA教真的無堅不摧嗎？人際相處真有如此簡易的道理可行？

主動AA制就是「好」女孩的標準，究竟是誰訂的？

即便網友的實驗，看似是想測試現實生活中「AA教」會不會被女性拒絕，但這實驗本身就預設誰才是「好」女孩的立場，但因為沒有紀載談話和相處的細節，人際互動也不處於真空可控的狀態，只把「付帳」當成實驗的唯一一個變項就對人下斷論，可能有違媒體所下的「社會實驗」標題。

再者，不主動付帳的就不是「好」女性的設定，其實就是把「我說妳是妳就是」的話語權掌握在另個性別，暗示這世界上的女性分二種，一種是符合AA教派教義的好女性，另一種是不主動付帳的壞女性。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如果我們所處的文化是大家都預設約會吃飯是各付各的，AA制這個詞根本就不會被拿出來討論，正因為每個人對約會付帳有所歧異，這位網友才會親身試驗。但想要如何付帳時，為何不問一下對方呢？說不定對方在等著被問，或是在等男方付帳時的「信號」出現，才曉得男方具有怎麼樣的「分帳偏好」。

異性戀間的付帳焦慮，男女版本不同

這位網友約會了19位女性，我相信如果以這19位女性視角寫當天的約會故事，又會有19種不同版本。

男性版本的付帳焦慮，是「她是不是在等我付錢？」、「如果我不請客會被說小氣鬼嗎？」這類的擔憂，而女性也會有像是「我該問他是否要分帳嗎？」、「他會覺得我主動付帳是看不起他嗎？」的掙扎。事實上，男性全額負擔的預設，是奠基在父權社會期待男人陽剛、掌權的觀念，讓「男性付帳」成為傳統家庭男性主掌經濟的延伸。

在此模式下，兩性交往中男性想要展現經濟能力、女性想要表現溫柔可人，因此，才會出現女性版本的「連飯都不請妳吃了，妳還期待以後他會給你幸福嗎」的論述。

繼續這樣的脈絡，如果肯定「不AA制的就不是好女性」，女方是不是也可以認為「會討論AA制的男性就只是摳門而已」？。現實世界已經足夠混亂複雜，無法一言以敝之，倒是那些半數「不主動AA制」的人，看到該網友的實驗文後，應該恨不得下面有他本人的匯款帳號，立刻手機轉帳加倍奉還，不但AA制，連男方的飯錢也一起付了，這樣實驗結論，就會變成他和19位「超好」的女性約會吃飯。

拜託，出去吃飯到底誰付錢自己決定就好，不要被請客還覺得理所當然，也不要請客後還回家抱怨。

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堅持吃飯各付各的或輪流請其實都沒錯，要當死忠的AA教派信徒也很好，但身在性別平等的當代，該網友的實驗結論不禁讓我們思考，是不是只要證明台灣女性有一半的女性在付帳行為中AA了，男性的付帳焦慮就能因此得到緩解，因為有個如此簡單的方法可以分類出「壞女性」，相較於「好女生」，不AA的他們可以是勢利、可以是佔便宜，只要安上罪名、從群體中分類出誰不合規範，就安心了。

舊時代的沙文主義不可怕，因為大多肉眼可見，反觀新時代裡以「為我付出」名義偽裝的平權，在看似平起平坐的親密關係中，才是幽微卻真實的壓迫。因為就在你以為兩性終於平權的時候，父權總會忽然給你迎頭痛擊。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航