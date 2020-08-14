蘋果「碳中和」實驗：設計一台能拆解舊iPhone、回收稀土的機器人

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

稀土元素是高科技產品不可或缺的原料，但是，開採時會消耗大量能源，而且在每件產品中的用量卻又往往少到無法經濟地回收再利用。最近宣示要在2030年實現碳中和的蘋果，為此已開發一系列機器人，要從產品中回收這些材料。

去年蘋果宣布首次將回收來的「鈷」用於新出廠的電池。蘋果透過換購方案收集舊iPhone，用自行開發的回收機器人「Daisy」拆解。

根據美國商業雜誌Fast Company的報導，這些機器人位於蘋果在奧斯汀的材料回收實驗室（Materials recovery lab）中。一個Daisy機器人就有一個房間那麼大，共有五個手臂，一年間拆解了成千上萬部iPhone。實驗室內還設置有世界各地電子垃圾回收廠的標準設備，讓研究人員和蘋果工程師研究如何改善傳統回收方法。

全世界大多數的鈷來自剛果民主共和國，礦工在危險的礦坑中人工開採，而這種物質具有毒性，採礦廢料更會污染當地的飲用水。雖然蘋果會對供應商進行稽核，以確保他們符合蘋果的供應商責任標準，並且在最近一份企業管理衝突礦物的調查報告中獲得最高分，但是要完全追蹤每個供應商的工作細節仍然很困難。

而且就算礦業公司能避免雇用童工之類的侵犯人權行為，用重型機械或炸藥從地下挖出材料、冶煉和精煉的過程都會造成環境成本。設法從已經存在地球上的10億多台iPhone中回收材料更有意義。

蘋果的Daisy是一個實驗計畫，目的是尋找從舊手機中撈出材料的方法。現在的電子垃圾回收廠中，舊的電子設備會經過切碎機切碎，接著分類再進入市場上出售。切碎的過程使得材料回收更加困難。例如，iPhone喇叭中的貴重稀土礦物可能會在切碎過程中與其他金屬混在一起。

Courtesy of Apple Computer, Inc.

Daisy在一小時內可拆卸多達200支iPhone，但工作起來更為小心謹慎，鈷這類的單一材料回收量增加了，使蘋果更能說服回收商使用其材料，以便再利用於新電池。蘋果花了多年的時間開發Daisy背後的技術，它的前一代是2016年開發的「Liam」。

根據蘋果的新聞稿，現在他們的回收機器人已經進化到「Dave」，可拆卸iPhone的觸覺引擎，也就是讓使用者在按下屏幕上的虛擬按鈕時，會產生觸覺回饋的硬體，讓人更有按下按鈕的感覺。新聞稿指出，「Dave」回收稀土元素和鎢等關鍵材料的技術更佳，還可以回收鋼材。

參考資料

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航