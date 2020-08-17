遠離觀光團的喧囂，前往越南北部夢幻秘境 ──Pù Luông自然保護區
我們想讓你知道的是
不同於同樣以美麗梯田及少數民族文化著名的越南景點沙壩的過度商業化，在Pù Luông旅行時，沒有緊緊跟隨販賣紀念品的少數民族孩童和婦女，有的只是真正居住於當地，從事著各行各業的熱情居民。
文：張瑜倫 ｜圖：張瑜倫、Dung Le
越南一直以來都深受外國旅行者的喜愛，而從北到南截然不同的風景讓越南本地人也熱衷於國內旅行，所以越南知名景點每逢假日總是人擠人，也因如此，每年都有不同的新景點被人挖掘發現。
隨著旅遊方式及內容日趨多元，越來越多人的旅遊心態是不當跟風觀光客。想要愜意地欣賞風景，沒有觀光團的喧囂，享受寧靜的時光， 這兩三年才逐漸為人所知的Pù Luông自然保護區就是這樣一個秘境。
Pù Luông自然保護區位於清化省（Thanh Hóa），所屬關化（Quan Hoa）縣和百鵲（Ba Thuoc）縣兩個縣，距離河內約四個小時車程。人們來到Pù Luông為的就是欣賞其壯闊的梯田風景，隨著四季的變化，春夏的綠、秋天的金黃，呈現截然不同的風貌。位於高山的Pù Luông是避暑勝地，涼爽的山風吹走越南夏天的炎熱。找一塊大石頭，坐在上頭一邊享受徐徐涼風，一邊欣賞身邊的美麗梯田，忘卻塵世煩惱。
Pù Luông當地人多為越南少數民族芒族（Người Mường）和泰族（Người Thái），因此認識及欣賞少數民族文化也是Pù Luông的一大特色。不同於同樣以美麗梯田及少數民族文化著名的越南景點沙壩（Sa Pa）的過度商業化，在Pù Luông旅行時，沒有緊緊跟隨販賣紀念品的少數民族孩童和婦女，甚至沒有特別賣紀念品的店鋪，只有真正居住於當地，從事著各行各業的熱情居民。在山路上擦肩而過的當地人會跟你親切打招呼，問從哪裡來，要到哪裡去，沒有企圖心的親切問候讓人感受到純樸的人情味。
除了梯田以外，在Pù Luông還有一個美麗的瀑布Bản Hiêu。瀑布下的一潭湖水清澈見底，當地孩子勇敢地從高處跳進湖中，激起大片水花，然後在冰涼水中游泳嬉戲，成功地吸引許多外來客加入他們。到達瀑布的方式也非常刺激，從山腳到瀑布有800公尺的距離，可以選擇步行，也可以搭乘當地年輕人的摩托車上山。上山的路非常崎嶇，來回一共40,000越盾就可以體驗到超刺激的越野摩托車，還可以一邊欣賞當地住民的美麗高腳屋聚落。
在Pù Luông的旅館多為融合當地景色的高腳屋，價格從不到五十萬到超過三百萬越盾（約新台幣634元-3808元）都有。供背包客住宿的混和床位到有無邊際泳池的旅館，提供有不同需求的人選擇。
我們所住的旅館，創辦人Dung Le非當地人，卻因愛上Pù Luông的自然景觀而決定在此打造一個融合當地特色，充滿設計感及舒適安全的居所，餐點也是使用當地食材現做。民宿坐落在梯田之間，在其中的任何一個角落都可以看到壯闊梯田，從房間的落地窗和廁所望出去，盡是一片翠綠。
到Pù Luông旅遊建議至少要待上兩天，若是從河內至此可以搭乘小巴，一人來回為50萬越盾，如果包車前往，兩天約為300萬越盾，費用包含司機食宿。Pù Luông目前還不是廣為人知的旅遊景點，當地居民多僅使用其母語及越語，但因受西方遊客歡迎，因此旅館民宿多通曉英文。一般直接聯絡旅館得到的房費會比訂房網站上便宜。
本文獲點點越南授權刊登，原文在此
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒