「飢餓遊戲」與中國高考：「小鎮做題家」的人生、家庭與社會困境

一次和父母視頻聊天，一旁沉默良久的母親弱弱地問我：「你在那裡（澳洲）也可以參加考試嗎？」母親的意思是這裡有沒有像中國那樣的大型公務員考試，可以謀得一個穩定、體面的好差事。我於是回答道：「這裡和中國不一樣，招考單位不會出張試卷來考核應聘者。」

沒想到在父母的眼中，我已經是一個妥妥的「小鎮做題家」。最近，這個詞在中國的社群網路很火，它指的是一群來自小城鎮工薪家庭的青年，為了應付高考，練就了應試做題的本領，和來自大城市家庭條件優渥的同齡人相比，他們沒有太多社會資源，眼界不夠開闊，很多時候還不懂人情世故。

毫無疑問，「小鎮做題家」在東西方的語境下都是一個貶義詞，相比於我們熟知的「書呆子」，它似乎是一種更加委婉的說法。「小鎮做題家」的大量湧現和引起的社會共鳴，其實更值得關注，這樣一個群體的產生除了受個人人格特質和原生家庭的影響，更要放在中國社會洪流的大背景下去分析。

「飢餓遊戲」與中國高考

2012年，根據美國同名科幻小說改編的電影《飢餓遊戲》在全球熱映。近些年，類似的「反烏托邦」題材電影總能圈粉無數，它們或諷刺了殘酷的社會現實，或反映了現代人的集體焦慮。

《飢餓遊戲》講述了北美洲在一場大戰中被摧毀後，建立了一個專制獨裁的施惠國。該國由都城和十二個行政區組成，都城是全國最富庶繁華的地方，那裡的居民生活糜爛奢華，瘋狂追求時尚，不少居民都整過容，穿著鮮豔的服裝，畫著有如「小丑」般的濃妝。十二個行政區各自負責一個特色產業，生活在那裡的人普遍貧窮困苦。

施惠國還規定了一條有意思的法令，每年通過抽籤從每個區選出兩名選手參加「飢餓遊戲」。這24位選手也被稱為「貢品」，他們不僅要在遊戲中克服惡劣的環境，而且還要殺死其他選手，最後留下來的那個人就可以獲得巨額獎金，並有幸躍升到上流社會。

「飢餓遊戲」和「中國高考」也可以做某種程度的類比，二者都是官方組織的選拔人才的方式，看似給了底層人民向上流動的機會，實則讓底層人之間相互拼殺，就算最後勝出的人，也不過是一個幸運的貢品。參加「飢餓遊戲」的貢品從小就要接受各種殘酷的生存訓練，中國學生從小學到高中的這12年求學時光也是為了高考做準備，只有通過不斷刷題做題，才能提高應試能力，最後考出好成績。也是在此背景下，誕生了「小鎮做題家」。

不安於現狀的「小鎮青年」

「小鎮做題家」有兩個重要屬性，一是小鎮，二是做題。中國的小鎮是一個具有獨特社會文化意義的場域，它緊貼農村，帶有鄉土氣息，同時又受到城市的輻射，深受消費主義的影響。近些年，中國快速推進的城鎮化給小鎮帶來了高光時刻，來自小鎮的青年也越來越引發外界的關注。

根據中國國家統計局數據顯示，2019年中國小鎮青年數量已經達到2.27億人，是一、二線城市青年的三倍以上。由南方週末和拍拍貸發佈的《2019年中國小鎮青年發展白皮書》，將「小鎮青年」定義為來自小地方的中堅力量，是一群18－35歲的向上群體。他們出生在三、四線城市和二線城市下屬區縣，如今或奮鬥在大城市及省會、或打拼在家鄉及周邊城市的各個角落。

報告還總結了「小鎮青年」身上的幾大特點：首先，對自己的身份認同度高，80％的小鎮青年都認為自己是「小鎮青年」；其次，相信教育能改變命運，86％的本科學歷都是通過高考自考獲得的文憑；再者，不安於現狀，小鎮青年工作變化頻繁，在平均工作的五年時長中，已經做了三份工作；此外，他們更願意傾聽朋友或長輩的意見，對於網路上的KOL比較無感。

在「小鎮做題家」的網路社群裡，經常看到有人分享他們的原生家庭對自己人生的影響。有網友留言表示：「面臨父母都給不了你物質支持和精神指導，甚至還經常挖坑給你的時候……面臨父母家族都沒人上正經大學，多數人除了清北都不認識，還以為四大天坑是熱門專業的時候……面臨你有困境卻不能得到理解還罵你矯情的時候……面臨跟家裡人越來越少話題和共同語言的時候……有些時候感覺名校身份又算什麼？有些時候又感覺，名校身份，你的gpa，好像又是你的一切。」

還有人表示：「物質不過分強求，爸媽已經給了最好，比不上別人家庭條件。精神支持完全沒有，別人遇到什麼難事，能回家商量商量，我這兒，完全沒有。為人處世、情商培養、視野三觀，包括個人意志品質，幾乎都是負數。除了生活瑣事以外，實在也沒什麼可聊的。」

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「小鎮做題家」的人生、家庭和社會困境

不難發現，「小鎮做題家」們大都出生在一個物質和精神條件都相對匱乏的家庭。他們的父母本身受教育水準低，身處社會底層，將孩子拉扯大，供他們上大學，對他們的父母來說已經是竭盡所能。

他們的父母本身沒有太多社會資源，生活的圈子也是底層勞苦大眾，難以像上流家庭那樣，動不動就探討一下蘇格拉底式的哲學問題，欣賞一下莎士比亞的悲喜劇，週末可能還會開個Party來交流一下圈子感情，而為人處世、情商培養、視野三觀等精神內涵，正是通過這一系列社交活動慢慢構建起來。

「小鎮做題家」們的父母由於自身社會身份和地位的差距帶來的「自卑感」，他們在教育子女的時候大都表現出威權壓制的傾向，要求子女無條件服從他們的想法，子女稍有不從，可能就是訓斥和打罵。大部分「小鎮做題家」的人生軌跡早已被父母規劃好，小時候好好學習，到了青春期不准談戀愛，高考前努力刷題，考上好大學，大學畢業後找份好工作，然後結婚生子，開始下一個迴圈。

因為有種強烈改變自己階級屬性的使命感，這群人的父母還會有意無意間對子女進行悲情動員，比如「你不好好學習，就會變成和隔壁的某某某一樣」、「你要為我們爭口氣！」相信施惠國中的父母們也會以同樣的方式教育未來可能成為「貢品」的孩子，「你要練就真本領，你不能殺掉別人，別人就會來殺掉你。」

「小鎮做題家」們還提到，相比於家境優渥的同齡人相比，他們的試錯成本太高了。他們中有些人還肩負著「全村人的希望」，上大學的學費可能都是左鄰右舍東拼西湊出來的，如果沒能混出個模樣，他們可無顏再見江東父老。

而對有錢人家的孩子來說，高考才不是他們的唯一出路，他們從小就讀貴族學校或國際學校，接受全面的素質教育，考不上名牌大學，他們可以出國留學。不想上學的話，他們靠豐富的社會資源找份工作並不難，或者用父母給的「零花錢」做生意練練手，他們的瀟灑樂觀來源於真正的財務自由、人生自由。

「小鎮做題家」們考不上大學，只能重複父輩的人生軌跡，找工作，沒有關係，做生意，沒有本錢，走上工作崗位後，還會因為不懂人情世故惹人厭。

在筆者的家鄉江蘇，有太多這樣的「小鎮做題家」們。曾經有一年，我們那裡的中學出了一位全市狀元，最後被中國一所名牌大學錄取，令人遺憾地是，他讀了兩年就被學校勸退回家。據說，他來到名校後，發現身邊的同學各種多才多藝和社交活動，自己卻只會做題，很難融入進去，最後還得了抑鬱症。

這可以說是一個典型的「小鎮做題家」悲劇，也是高考制度釀成的悲哀。君不見，在應試教育的大棒下，學校悄然變成工廠，學生早已淪為機器；君不見，在父母殷殷期盼之下，老師搖身變為知識的掮客，孩子墮落為四體不勤、五穀不分的書蟲。他們不過是高考制度下的受害者，飢餓遊戲的犧牲品。

誰不想擁有一個無憂無慮的青春？誰不想琴棋書畫樣樣精通？誰不想八面玲瓏、左右逢源討人喜？但是諸多殘酷的社會現實，決定了他們做不到。這是他們個人的不幸，家庭的無助，更是這個國家的悲哀。

眾所周知，中國的城鄉的二元結構造成了城鄉之間的巨大差異。中國的優質教育資源和公共文化服務都集中在城市，城市裡有先進的教育基礎設施、師資力量和相關配套，休閒時光可以看電影、逛博物館、觀藝術展、坐圖書館，而小鎮的人欣賞不到心曠神怡的田園風光，只有過度工業化留下的滿目瘡痍，還有對未來無盡的絕望。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航