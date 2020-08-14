【關鍵時事】與其說馬英九是中國代言人，不如說是他「消極負面」性格的表現

馬英九最近的言行與其說他是中國的代言人，不如說那是他「消極—負面」性格的表現。

說馬總統具有消極負面的性格並不是對他的侮辱。James David Barber教授在分析美國歷任總統性格的時候，第一個便判定美國國父華盛頓具有消極負面的性格。近代消極負面總統的代表人物，則是艾森豪總統。

關於Barber教授總統性格的理論，請參考拙文〈從「拔除郝柏村」與「化解台海危機」解讀李登輝的領導風格〉。

Photo Credit: 林澤民

消極的總統缺乏活動力，積極總統每天從早到晚像旋風一樣轉個不停地工作。消極總統每天輕輕鬆鬆，晚上睡眠充足，午後還要小睡。馬總統常在正式場合打瞌睡，最有名的一次是在防災會議上，幕僚「霏」傳紙條給他：「總統，媒體在拍您打瞌睡，霏」。

馬總統另一有名的行為，是在會議時記下詳細的筆記。這我在2010年，隨旅美台灣政治學者訪問團拜會他時親眼所見，他全程三小時振筆疾書。這不是總統的工作，他於總統的工作，未曾給人如此積極的印象。

馬總統並不享受他的職權，他穿短褲慢跑的時候意氣風發，勘災的時候則愁眉苦臉，還嗆災民說：「我這不是來了嗎？」

消極負面的總統常自鳴清高，嫌惡「骯髒」的政治和政治人物。積極的總統為了施政需要，會花很多時間與國會議員、反對人士「玩政治」，以交際、交易、甚至威嚇等手腕，來爭取對法案的支持。積極正面的總統會樂此不疲，積極負面的總統也會強勢為之，消極負面的總統於此則缺乏彈性。

馬總統號稱有政治潔癖，不肯放軟身段：他初次就任時以為「我準備好了」之類的現代公關便足以幫他勝選，叫金溥聰著手改革國民黨的政治機器。他視派系為黑金淵藪，與地方菁英難以交融，最後引起反彈，乃至於與王金平公開決裂。

既然不熱心工作又不能從工作中獲得樂趣，那為何要勉為其難？其實我們都知道馬總統從當初選台北市長就不是自己的意願。1998年，馬英九對外宣稱他已經講過200多次不選市長，但最後他父親馬鶴凌出面說他不選就是不忠、不智，這才逼得馬英九違背初衷。

2004年，馬英九又無數次表明他無參選總統的意願，但在馬鶴凌催逼下，他還是參加了2008年的大選。消極負面總統參選的動機，便是認為當總統是他無可逃避的「責任」。

馬總統追求兩岸統一，實秉於他先君馬鶴凌「化獨漸統」的遺訓。但要一國總統如此遵守家訓，還得要有消極負面的性格來配合。不認為擔任總統是父親賦予責任的人，也就沒有必要把一家的想法要一國來承擔。

消極負面的總統不求創新、逃避衝突、安於穩定。主張兩岸統一也是避衝突、重穩定的性格表現。

消極負面總統所追求的不是政績、不是權力、不是民眾愛戴，而是公民美德。

馬總統強調清廉、美德也是眾所周知的。他擔任法務部長任內便以查賄肅貪聞名。擔任總統後，他成立中央廉政委員會，增訂財產來源不明罪及不違背職務受賄及行賄罪等，著力於清廉問題。他特別重視品德教育，指示要強調台灣人的美德來推廣觀光。

Photo Credit: 林澤民 2010年筆者（右）隨台灣旅美政治學者訪問團拜會馬總統在總統府合影。

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