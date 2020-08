farther和further長得像讀起來也像，意思與用法如何分辨？

Farther跟further兩個字不只長得像,讀起來也很像!那它們的意思和用法你是否分得出來呢?

老師您好,我常在YouTube頻道聽到這句:Without further ado, let us get right into the video!(廢話不多說,讓我們直接進入影片吧!)請問further可以改成farther嗎?差在哪裡?

今天就讓希平方為大家一解心頭之惑吧!

原級far的用法

首先,far可以當形容詞、副詞,意思可以是「(距離上)遙遠」,舉個例子:

He had wandered far into the cave before realizing there wasn’t an exit.(當他走進洞穴的深處時才發覺沒有出口。)

→ 這裡的far就是用來修飾wander這個動作的副詞。

那far也可以表示「(程度上)遙遠」,舉個例子:

There are far more ice cream flavors to choose from at the supermarket than at the restaurant.(超級市場中的冰淇淋口味選擇遠比餐廳裡的多。)

→ 這裡的far就是用來修飾比較級more ice cream flavors。

那重點來了,far表示「(距離上)遙遠」時,變成比較級的話會寫成farther,而far表示「(程度上)遙遠」時,變成比較級的話會寫成further。

另外補充一個常見的片語:as far as I know,意思是 「就我所知」,舉個例子:

As far as I know, geckos aren’t harmful at all.(據我所知,壁虎一點都沒有害。)

那現在進一步地來看看比較級farther和further的用法!

farther的用法

farther是用在於表示「實際的距離」,當作副詞時,意思是「更遠」、「較遠」,舉個例子:

How much farther is it to our hotel? (去到旅館還有多遠?) It was snowing so hard that he couldn’t move farther than five steps.(雪下得太大以至於他無法走超過五步。)

farther也可以當形容詞,這時的意思是「更遠的」、「較遠的」,例如:

The nearest convenience store was much farther than he had expected.(最近的便利商店比他預期的還遠。)

further的用法

接下來,further是用在於表示「程度上的差異」,當副詞時,意思是「更遠地」、「進一步地」,來看些例子:

He never manages to get further than the fifth page of his history textbook before falling asleep.(他歷史課本老是讀不到五頁就睡著了。) The signing of the contract was further complicated by her arrogant attitude.(她自大的態度使簽合約更加複雜了。) The lawyer decided to take the case further.(律師決定將案子進一步地上訴。)

最後,further比較特別,還有動詞的詞性,這時的意思是「推進」、「增進」,例如:

He moved to Taiwan, hoping to further his career.(他因為希望事業能有所進展而搬到台灣。)

現在回到一開始學員的問題,Without further ado, let us get right into the video!是否可以改成farther,答案是不可以這樣改!因為這裡further代表的是「更多的(冗言)」,是「(程度上)更多」,所以和farther「(距離上)更遠」的意思是不一樣的哦!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【老師救救我】farther、further 的差別〉為題發表

