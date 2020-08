此黏非彼黏：想要形容某人「很黏」，英文該怎麼說？

各位讀者們好,歡迎來到今天這集的【卡卡英文聊天室】,今天聊天室要診斷什麼問題呢?來一起看看吧:

原來是「黏」這個字讓我們的來信讀者一個頭兩個大啊!的確,我們很常會聽到「她也太黏人了吧!」或是「他好黏喔。」這種描(ㄅㄠˋ)述(ㄩㄢˋ),那究竟應該怎麼用英文表達呢?別急,在往下看答案之前,我們一樣邀請你花個五秒想想看,你覺得應該怎麼講呢?

「我女友滿黏人的。」英文這樣說

如果你腦海中原本先冒出的是My girlfriend’s with me all the time.(我女友很常跟我待在一起。)這種落落長的描述,那你一定要學會今天這兩個字:needy跟clingy。

needy

首先,我們知道need是動詞,表示「需要」,從這個字延伸出來的needy則是形容詞,在英英字典中的解釋為:wanting too much attention and love(需要過多的注意跟關愛),那因為中文說「女友很黏」通常就是在表達「很常需要你伴她左右」,所以用needy這個字是相當適當的喔!

因此我們可以這樣說:

My girlfriend’s quite needy.(我女友滿黏人的。)

當然needy也可以用在交往關係以外的情況喔,例如:

Ryan is needy for his father’s attention and affection.(Ryan很需要他父親的注意與關愛。)

clingy

我們一樣先來看一下動詞形的cling,它是指「黏著、纏著、依靠」,從它延伸出的形容詞clingy在英英字典中的解釋為:A clingy person stays close to and depends on a person who is taking care of them.(這樣的人跟照顧者的關係相當親密,且非常依賴對方。),因此如果要說「另一半很黏」,當然也可以用clingy喔!

來看個例子:

Don’t you think your girlfriend is too insecure and clingy? We’re just a bunch of dudes hanging out, and she wants to join us?(你不覺得你女友有點太沒安全感又太黏人了嗎?我們這種兄弟喝酒的攤她也要跟?)

此外,clingy也可以用在愛情以外的其他情況喔,例如:

My sister has two children, and they have very different personalities. One is very outgoing and adventurous, while the other one is shy and clingy.(我姐姐有兩個小孩,他們的個性相當不一樣。一個非常外相向、喜歡冒險,而另一個則很害羞、很黏人。)

同場加映,「這個怎麼黏黏的?」英文這樣說

不過除了用「很黏」來形容另一半,相信大家也常常會用「黏」來形容物品或食物,例如「欸,地板怎麼黏黏的?」或是「矮噁,那摸起來黏黏滑滑的欸!」這種時候又該用什麼字呢?

sticky

這個字在英英字典中的解釋為:made of or covered with a substance that stays attached to any surface it touches(由有黏性的物質所製成,或表面含有黏性),所以我們可以用sticky來表示「黏黏的」、「有黏性的」。

舉個例子:

I accidentally spilled some coke on the floor, so it’s kind of sticky now. I’ll clean that up later.(我不小心打翻一點可樂,所以地板現在有點黏黏的。我待會就會清乾淨了。)

slimy

那slimy這個字在英英字典的解釋則是:covered in slime(表面有黏液),是用來形容那種黏黏滑滑、咕溜咕溜的感覺喔。

例如:

Yuck! What is that on my hair? It feels slimy.(矮噁!我頭髮上有什麼東西?摸起來黏黏滑滑的。)

各位讀者都學會了嗎?下次要描述那種太依賴他人、想要隨時都膩在一起的特質,就可以用needy或是clingy;而如果是要描述物品或食物真的有黏性,可以說sticky,而如果是黏黏滑滑的,就適合用slimy來描述喔!今天的【卡卡英文聊天室】就到這裡,我們下次見囉!

