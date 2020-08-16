此黏非彼黏：想要形容某人「很黏」，英文該怎麼說？

各位讀者們好，歡迎來到今天這集的【卡卡英文聊天室】，今天聊天室要診斷什麼問題呢？來一起看看吧：

原來是「黏」這個字讓我們的來信讀者一個頭兩個大啊！的確，我們很常會聽到「她也太黏人了吧！」或是「他好黏喔。」這種描（ㄅㄠˋ）述（ㄩㄢˋ），那究竟應該怎麼用英文表達呢？別急，在往下看答案之前，我們一樣邀請你花個五秒想想看，你覺得應該怎麼講呢？

「我女友滿黏人的。」英文這樣說

如果你腦海中原本先冒出的是My girlfriend’s with me all the time.（我女友很常跟我待在一起。）這種落落長的描述，那你一定要學會今天這兩個字：needy跟clingy。

needy

首先，我們知道need是動詞，表示「需要」，從這個字延伸出來的needy則是形容詞，在英英字典中的解釋為：wanting too much attention and love（需要過多的注意跟關愛），那因為中文說「女友很黏」通常就是在表達「很常需要你伴她左右」，所以用needy這個字是相當適當的喔！

因此我們可以這樣說：

My girlfriend’s quite needy.（我女友滿黏人的。）

當然needy也可以用在交往關係以外的情況喔，例如：

Ryan is needy for his father’s attention and affection.（Ryan很需要他父親的注意與關愛。）

clingy

我們一樣先來看一下動詞形的cling，它是指「黏著、纏著、依靠」，從它延伸出的形容詞clingy在英英字典中的解釋為：A clingy person stays close to and depends on a person who is taking care of them.（這樣的人跟照顧者的關係相當親密，且非常依賴對方。），因此如果要說「另一半很黏」，當然也可以用clingy喔！

來看個例子：

Don’t you think your girlfriend is too insecure and clingy? We’re just a bunch of dudes hanging out, and she wants to join us?（你不覺得你女友有點太沒安全感又太黏人了嗎？我們這種兄弟喝酒的攤她也要跟？）

此外，clingy也可以用在愛情以外的其他情況喔，例如：

My sister has two children, and they have very different personalities. One is very outgoing and adventurous, while the other one is shy and clingy.（我姐姐有兩個小孩，他們的個性相當不一樣。一個非常外相向、喜歡冒險，而另一個則很害羞、很黏人。）

同場加映，「這個怎麼黏黏的？」英文這樣說

不過除了用「很黏」來形容另一半，相信大家也常常會用「黏」來形容物品或食物，例如「欸，地板怎麼黏黏的？」或是「矮噁，那摸起來黏黏滑滑的欸！」這種時候又該用什麼字呢？

sticky

這個字在英英字典中的解釋為：made of or covered with a substance that stays attached to any surface it touches（由有黏性的物質所製成，或表面含有黏性），所以我們可以用sticky來表示「黏黏的」、「有黏性的」。

舉個例子：

I accidentally spilled some coke on the floor, so it’s kind of sticky now. I’ll clean that up later.（我不小心打翻一點可樂，所以地板現在有點黏黏的。我待會就會清乾淨了。）

slimy

那slimy這個字在英英字典的解釋則是：covered in slime（表面有黏液），是用來形容那種黏黏滑滑、咕溜咕溜的感覺喔。

例如：

Yuck! What is that on my hair? It feels slimy.（矮噁！我頭髮上有什麼東西？摸起來黏黏滑滑的。）

各位讀者都學會了嗎？下次要描述那種太依賴他人、想要隨時都膩在一起的特質，就可以用needy或是clingy；而如果是要描述物品或食物真的有黏性，可以說sticky，而如果是黏黏滑滑的，就適合用slimy來描述喔！今天的【卡卡英文聊天室】就到這裡，我們下次見囉！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【卡卡英文聊天室】此黏非彼黏，「好黏喔」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航