「經痛很正常」是錯誤觀念：釐清是原發性或繼發性痛經，越早診斷治療越好

經痛很正常？錯。義大大昌醫院院長、婦產部主治醫師張基昌呼籲，月經頂多腹悶不適，吃止痛藥能改善，經痛則是不正常的。應釐清痛經原因，盡早診斷治療。例如許多子宮內膜異位症會引發經痛，盡早清除。症狀越快改善，不僅有助未來懷孕，更能預防子宮肌腺症等疾病風險。

子宮內膜異位症，1/3患者會經痛

張基昌醫師指出，經痛分為原發性經痛，即初經來就會痛且沒有其他病因，以及有病因的次發性經痛，原發性是初經來就會痛，但不會變嚴重，吃止痛藥可改善。至於次發性，可能是子宮內膜異位症等疾病引發，吃止痛藥效果有限，若不治療會隨病程越來越痛。

「一半的女性會經痛，其中1/3子宮內膜異位症患者就有經痛表現。」張基昌醫師說明，子宮內膜長在子宮內，若跑到身體其他部位即稱「子宮內膜異位症」。且所到之處就有症狀，當子宮內膜跑到薦椎神經、後穹窿（腹腔後部）時，無法隨月經週期正常崩解，每次月經就脹大，壓迫神經造成痛經，月事來時最痛。

子宮內膜異位症，藥物阻斷女性荷爾蒙可改善

張基昌醫師表示，子宮內膜異位與女性荷爾蒙有關，荷爾蒙越高越嚴重，但患者皮膚、身材會越好。他總是安慰子宮內膜異位症患者都是美女，鼓勵治療。

因此，子宮內膜異位症的治療，除止痛藥外，可先以藥物降低女性荷爾蒙，甚至造成停經，子宮內膜異位症就會萎縮。張基昌醫師說，止痛藥（NSAIDs）通常效果有限，至於阻斷女性荷爾蒙的藥物，包含男性荷爾蒙、低劑量口服避孕藥、高黃體素等，通通都有效果，但要注意潛在副作用。

另外，張基昌醫師提到，臨床上也會使用「類性腺激素釋放素促進劑」（GnRH analogs性腺激素刺激腺類似劑），直接阻斷腦下垂體的GnRH（促性腺激素釋放激素），卵巢就不會分泌女性荷爾蒙，使子宮內膜萎縮。

醫師說，「GnRH analogs性腺激素刺激腺類似劑」屬於針劑，但也有副作用，和「短暫」更年期症狀有關，如熱潮紅、情緒低落、陰道乾燥、失眠，使用過長會骨質疏鬆、心情煩悶。所以建議只打3－6個月，避免嚴重副作用。不過以醫師經驗來說，該藥物副作用是相較輕微的。

藥物效果有限搭配手術，微創手術可處理

如果藥物無效，就要手術。張基昌醫師即擅長微創手術，僅需開1－4個開口，約1cm大小，也可以單孔手術，傷口藏在肚臍皺褶裡，幾乎看不見。

如果生完小孩、年紀大了，甚至可考慮手術切除子宮，單孔手術也可施行。醫師補充，有時手術無法切除乾淨的子宮內膜異位細胞，術後還要搭配GnRH促進劑、男性荷爾蒙等藥物治療。

少女治好子宮內膜異位症，改善經痛還懷孕

張基昌醫師分享，一名22歲女性，因經痛受不了求醫，問診後還發現，她與男朋友穩定交往四年，卻一直無法懷孕。診斷後發現子宮內膜異位症，加上輕度子宮內膜肌腺症。由於止痛藥、黃體素治療改善有限，加上患者想趕快懷孕，醫師建議「GnRH analogs性腺激素刺激腺類似劑」治療，3個月後停藥馬上嘗試懷孕，終於順利懷孕，已準備產下寶寶。

張基昌醫師說，民眾不要有「經痛正常」的錯誤觀念，要釐清是原發性還是繼發性痛經，越早診斷治療越好。若是子宮內膜異位症，治療後不僅改善經痛，對於懷孕幫助也很很大。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航