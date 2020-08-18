專訪滅火器＆作家張仲嫣：我們不是天團！是唱出小人物心聲的搖滾「地團」

2020年對滅火器樂團而言，是相當值得記念的日子。樂團成軍屆滿20年、成立的「火氣音樂」五周歲、出版半自傳式小說，還一口氣入圍金曲獎最佳年度歌曲、樂團、台語專輯、年度專輯及專輯製作人共五項大獎，刷新團體紀錄，「能得到這樣的肯定，無疑是20歲生日最大的禮物。」

滅火器的歌曲都是以社會底層、小人物為出發點，歌詞真實反映台灣的時代與生活，字句流露對土地與人民濃厚的愛。「我們不是天團，是地團。」打拚20年，滅火器成為唱出世代心聲的搖滾樂團。滅火器自認因為平凡，所以才能寫出一首首貼近人民的歌曲。

Photo Credit: 火氣音樂提供

「20周年的時候我們想做一些以前沒有做過的事，說出我們的故事，呈現也有很多種方式，歌曲、影像、文字等等，就覺得出書是以前沒有做過嘗試的方式，也許書籍是個可以把我們的故事傳遞給他們的媒介，想法上是這樣子，」滅火器樂團團長楊大正謙稱表示，團員的文筆都不好，很難把這些年的回憶用文字紀錄整理出來。

「我們只會打屁抬槓，自己寫自傳又很奇怪，然後也不知道該怎麼下手，我們是絕對沒辦法寫的。而且我有文字上限的障礙，沒有辦法寫成小說，譬如說超過三千字我的邏輯就會開始打結，所以我覺得沒有辦法，自己絕對做不出來。」楊大正坦言，「其實我們這年紀寫自傳真的滿怪的。但如果這段經歷可以給讀者一些力量，那就有做的價值。」

近年，台灣獨立音樂人的成績有目共睹，草東沒有派對巡演全球音樂節，以英文演唱的落日飛車，表演足跡從東亞延伸至歐美，更正式登上日本富士搖滾音樂祭的主舞台。大象體操精湛的演奏實力，甚至應邀至知名饒舌歌手Tyler, the Creator舉辦的Camp Flog Gnaw音樂節。

身為獨立音樂人前輩的滅火器樂團，主唱兼吉他手楊大正、吉他手鄭宇辰、貝斯陳敬元（皮皮）從高中就開始玩團，從校園演出、小型live house、日本音樂祭Summer Sonic、國內外各展演空間與大音樂祭、台北小巨蛋到總統就職典禮，充滿煽動力的表演風格，直擊內心深處的詞曲創作，搖滾唱出市井小民的心底話。

許多人認識滅火器是因為2014年太陽花學運主題曲〈島嶼天光〉，〈島嶼天光〉更成為第26屆金曲獎最佳年度歌曲，但滅火器早就是台灣獨立音樂的超級巨星，2013年11月在台大體育館舉辦的演唱會，3000張門票在短時間立刻秒殺。「其實對我們來說，就只是一首歌而已，樂團還有其他更重要的事情要做，更多的瓶頸要突破，還是應該專心回到音樂，我覺得這才是我們應該要做的事情。」

1984年出生的楊大正、鄭宇辰與皮皮是高中同學，2000年高二時，楊大正與皮皮決定合組樂團，初次登台前為了名稱傷透腦筋，無意間看見游泳池畔的消防器材，索性將「滅火器」三個字充當團名。大學時鄭宇辰正式加入，退伍後前任鼓手吳迪加入，陣容才算齊全。「我們從來沒有想過玩團要變成怎樣，只希望有件事可以讓我們有一直混在一起的正當性。」

「樂團要玩多久、爬多高，從來不是我們的目的。」也許明天就收團也說不定。與其他搖滾樂團很不一樣，滅火器會主動出擊，舉辦台灣首場棒球場萬人演唱會、主辦國際音樂祭「火球祭」、與前東家鬧翻自己成立公司。「其實你知道做完了一張專輯，但不知道有沒有下一張，因為可能巡迴跑完，就真的不能再做音樂了。」

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自己當老闆要管理的事情很多，雖然辛苦了些，但還是有許多是樂團體驗不到的爽快感。鄭宇辰笑著說：「有時候接商演難免會感到厭煩，因此在去演出的路上一定要切換成公司模式，變成我們家藝人現在要去賺錢了，回來就是藝人們今天辛苦了，大概這樣子切換就會舒服多了。」

因為認識了《白搖滾》的作者張仲嫣，楊大正終於有了實現出書的機會。楊大正在柏林的酒吧中，向正在德國留學的張仲嫣提議為滅火器寫一篇小說，於是誕生了《前面有什麼？——記住你不妥協的樣子，滅火器樂團成軍20年勇敢造夢！》這本充滿龐克、搖滾，融合音樂、土地、人文與社會思辨，故事反射出青年面對學業、前途與理想的茫然困境，不避諱體制內各種遺憾傷痂、與家人好友間的愛恨情仇，完整呈現滅火器二十年的歷程故事的書。

《前面有什麼？》是本書寫地下樂團的自傳式小說，張仲嫣歷經與滅火器團員、相關人士的多次訪談，完成這本首部記錄台灣樂團成長的音樂小說，書中深刻描述年少時期的夢想追尋、親子間的跨世代對話，故事貼合時間軸，以七分真實、三分虛構的形式交錯，提煉樂團沿途走來的疼痛拉扯、彼此相伴至今的情誼，並鋪展台灣龐克搖滾的音樂生態。

1989年出生的張仲嫣，東吳大學社會系畢業，聽的第一首滅火器就是《人生》，對於台灣音樂文化的認知，原本只有《白搖滾》的程度。雙方談妥決定合作後，張仲嫣便開始往來台灣及德國，密集地訪談滅火器的團員。雖然是資深樂迷，張仲嫣在訪問時反而要裝作什麼都不懂才行。「我在訪談時會把自己全部放空，試著從一個完全不了解滅火器的人的視角，去問一些初淺、愚蠢的問題，把距離拉出來才能慢慢找到描寫這本書的路徑。」

只是團員們再怎麼掏心掏肺、大方坦誠地暢聊以往的舊事，在張仲嫣重整眾人的記憶與說法後，總是有無法對上的部份，尤其是2000年代的MSN即時通、奇摩家族、無名小站等通訊軟體及社群網站都已經消失不在了，讓她幾乎找不到能參考佐證的資料。「我跟仲嫣說大家重新約訪談，把錯置的時間軸什麼的通通討論完。」皮皮說。

「大正的記憶是最精準的。他不只記性好，還會細心地幫忙調整每位出場人物的說話語氣與口吻。」張仲嫣直言楊大正的準確度最高，皮皮也認同說：「我們只要那裡不清楚的，就會去問楊大正，他是電腦。」在最終定稿前，張仲嫣更與楊大正通了兩次長時間的電話，盡可能還原小說中出現的真實人物的口氣。

Photo Credit: Jonathan／Roxy Rocker 張仲嫣

小說從三位元老團員的高中時期開始，描寫為了音樂夢離鄉而反覆掙扎的楊大正，從瞧不起到真正喜歡滅火器音樂的鄭宇辰，及在成員迷惘時冷靜提供支持的貝斯手皮皮，三人與一路上遇到的人事構成了今天的滅火器，也成為這部小說的主軸。

在張仲嫣細膩溫柔的筆下，為孩子的音樂夢操心的親友及師長、用嬉鬧或嚴格的態度提點樂團的前輩音樂人、各自為理念衝突的夥伴，連滅火器的樂迷，都在書中展現細緻的表情，增添小說及角色的厚實與深度。

除了滅火器的團員與重要關係者，張仲嫣也盡可能分散小說的人物觀點，讓所有參與過滅火器故事的人都有自己的聲音。「滅火器是三位主要團員，及過去幾位鼓手的生命交織出來，一種流動的生命體，而不是一個人的故事，在這種情況下，把視角放在任何一個人身上都是不公平的，因為許多人都參與了滅火器的生命。」

Photo Credit: 火氣音樂提供

「我覺得這本書是關於抉擇的問題。當你在面臨選擇的時候，要怎麼樣在最小的傷害範圍去做到你想要做的事情，不僅保有自己，同時也保有自由。」張仲嫣表示。小說的尾聲，鼓手柯光從前任鼓手吳迪手中接下任務，與另外三位團員站上火球祭的舞台，這是張仲嫣很早就決定的故事結尾，就要斷在這個戲劇性的時間點。其實她還有更多想放進書中的內容，雖然最後忍痛放棄了，但書中仍可見張仲嫣想透過滅火器傳承的精神。

讀著張仲嫣重新詮釋過的自己，團員們也開始轉換心態，花時間重新適應，把自己抽離當事人的角度，以讀者視角來看張仲嫣詮釋的人物角色，開始進入小說構築的世界。「她把我年輕時的行情寫得比較好，我沒有這麼花心。」楊大正笑著說。「可能實際上我們比書裡更中二。」

「我讀著讀著也會突然嚇到，覺得我是這樣的人嗎？」鄭宇辰花了五天才讀完小說，笑說假設是在一般公司上班，走過這20年，他們幾個人現在應該都是主管階級了。皮皮表示，「她可能覺得以前的我們就是這麼中二吧！我就把自己跟書中角色分開，其實這樣子來看，就覺得她是客觀的，看整個故事很完整。」

隨著〈長途夜車〉、〈曾經瘋狂〉、〈再會！青春〉、〈晚安台灣〉、〈雙城記〉、〈無名英雄〉與〈島嶼天光〉等大受歡迎的歌曲，滅火器點燃起樂迷對台灣未來的希望，引發世代強烈共鳴。「我們想做的是可以更貼近每個人，唱出社會底層每個角落，用各式各樣的語言表達，呈現這個島嶼上的故事，因為很多小人物的故事其實是很值得去分享，所以我會很希望貼近這片土地的日常。」

回顧滅火器的故事，從一開始被嘲笑的「南台灣COPY團」，到能自主創作的龐克樂團，辛苦奮鬥的成績不被承認是正當工作，面臨家人對玩音樂長期的反對與不諒解，三人堅持叛逆對抗。楊大正指出，「要做音樂，就要做出完整的專輯，能證明成長的軌跡。」2005年，三人終於得到家人諒解，決定製作一張屬於自己的專輯，於是打工存錢，自合音、編曲、混音從頭開始學起，曾經連續三個星期都吃大賣場最便宜的罐頭拌麵。

「其實我們2003年的時候有想過要解散，那時候我們第一次唱完野台，覺得目標已經達到，人生已經圓滿了。」楊大正表示，最後還是捨棄不了對音樂的熱愛。「在音樂的領地，你的努⼒不會背叛你，按弦的指頭會長繭，其後長出新⽪⽽剝落，如同蛻皮的蛇，褪去不再合時宜的衣，盛接的是新⽣。認真，就是走每一步都要去思考後果，不能偷懶。」

鄭宇辰透露小時候學過小提琴，當時對音樂完全沒有興趣，而且為了要保護手腕、手指，還不能運動。「後來我陪堂哥去學吉他，結果最後堂哥落跑，我還繼續彈，覺得比小提琴簡單太多，好像很簡單就可以彈會。」

「2009年發行第二張專輯《海上的人》時，我才覺得自己做的事情好像是正確的，堅持是對的。」2007年發行第一張專輯後，樂團開始比較有系統的運作，直到《海上的人》鄭宇辰才證實這兩年的嘗試沒有做錯，玩音樂十年的堅持也沒有錯。「從業餘變成職業的這段時間，我花了蠻多功夫去學習很多東西，變得很熱衷於創作這件事情，但聽太多音樂會影響到你的創作，於是到後來我就選擇了沒事就不要聽這樣子。」

皮皮則是因為姊姊的緣故開始聽音樂，覺得好聽就開始想學樂器。「我也有被逼去學鋼琴過，不喜歡就選了貝斯。現在我都是人家聽了什麼，我就跟著聽會比較多，通常都亂聽，沒有任何沒有指定的類型，就不會被影響。」皮皮表示，搖滾精神與運動精神很像，把你的時間與青春放在上面，路上會遇到很多對手，但就是要贏。

滅火器第五張專輯《無名英雄》的英文名稱是「Stand Up Like A Taiwanese」，專輯核心就是想用音樂說出來台灣近百年的歷史。楊大正表示，「我們用這百年台灣史很多不同的時代來切分，然後每個背景可能寫情歌、可能寫什麼，要帶出這幾十年的樣貌，然後讓歷史事件去串連出我們是如何走到今天的民主自由。」

「我們想要找回最真實玩音樂的這些東西，捍衛它、保護它，希望未來傳達出去的是很真實的音樂。而且隨著跟著自己對話次數越多，其實我們會更認識自己。」從默默無名的高雄樂團到現在的地位，20年的歷程無時無刻都在面臨新的挑戰與抉擇，也有很多想放棄的時刻，但滅火器就這樣一步步地走到了今天。

「在成長過程當中，還是會有很多的妥協，或者是拐彎、抹角的東西。可是只要我們辦的到，我們都還是喜歡直球對決，我是接觸這樣的文化種下的性格，也喜歡以小搏大。」楊大正認為，沒有屈服，不妥協、不認輸才對得起自己。「活的比較辛苦沒關係，能心安理得，我覺得滿重要的。」

Photo Credit: 火氣音樂提供

前面有什麼之後的下一步，滅火器的後面有什麼？楊大正表示，已經確定好主要的方向，將滅火器20年的心得，盡可能回饋給新一代的樂團。「雖然我們還不是老人，但真的是個老樂團了，不管是製作、演出都有很多經驗，應該要創造一個平台，讓大家可以自由取用。」

「我們也很怕被淘汰、怕音樂風格跟新的世代脫節。多數時候，我們其實感到害怕、不安與徬徨，但其實就只是要去解決而已。」鄭宇辰認為，他們不想陷入責怪自己、抱怨他人的循環，只想專注在下一步該如何走出泥沼。

「從自身的部分檢視，這幾年感覺自己成長蠻快的。」皮皮指出，樂團不能只是想要玩音樂，不想行銷、錄音的事。「不要把任何事丟給別人，要很清楚自己想做什麼，是不是能夠朝著這方面去學習，我覺得這個比較重要。」

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楊大正認為台灣目前的音樂環境已經不錯了，無論是樂團數量、表演空間的質量，整個產業都已經達到相當的成熟度。「我覺得台灣是一個充滿負面思考的地方，只要問心無愧，更專心做好自己的事情、付出熱情，我相信整個環境還是會往好的地方發展，還能夠再進步。」

「接下來滅火器的步調將會放慢一點。」楊大正表示。「以前年輕時覺得慢了就輸了，大家都怕慢，結果就是忙到沒有時間去思考，沒辦法好好體驗生活。未來永遠有更重要的事情要去面對。」

書籍介紹

《前面有什麼？——記住你不妥協的樣子，滅火器樂團成軍20年勇敢造夢！》，麥田

作者：張仲嫣

【作者介紹】

生於絲絨革命，來自南國高雄。柏林洪堡大學準碩士生。極度膚淺任性的女子，人生以2017年仰望的那道極光一分為二。生無可戀，知道自己終將下地獄，決定在此之前順從靈魂原欲。現居柏林，遇見了生命太多可能與掙扎。可若還有選擇，仍將毫不猶豫，奔向來時那條滿是傷痕的路。著有實驗性音樂小說《白搖滾》。

【本書特色】

我想知道，迷宮的後面有什麼？滅火器樂團成軍二十週年首本音樂成長小說！為自己的生命負責，記住你不妥協的樣子！

〈島嶼天光〉、〈末日列車〉創作樂團——「滅火器」成軍二十週年紀念。

由《白搖滾》作者張仲嫣執筆，歷經多次訪談，真實和虛構交錯，寫就第一本記錄台灣樂團成長的音樂小說。

深刻書寫少年夢想追尋、親子跨世代對話，是一本融合音樂、土地與社會思辨的人文之書。

Photo Credit: 麥田

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航