香港立法會選舉風波（下）：以疫情為由推遲選舉，港府用《國安法》替《基本法》打上終結符

其實和主張DQ的同時，建制派也大造輿論要求押後選舉。站在建制派角度，這次選戰風險甚大。首先，雖然如筆者預期，反對派要取得「35+」一點也不容易，但畢竟不是完全無望。假若建制派真的選輸了，對這些建制派人士就是災難一場，中央震怒是一定的，以後有什麽處罰大家都不知道。因此，對他們來說，風險當然越小越好。

其次，即便反對派不能「35+」，建制派大失地在所難免。失去議席意味這減少資源，輸掉的現任議員要再翻身難上加難。為保險起見，新一代也基本無法上位。這樣一來，無論是在位者還是新晉者，都寧願把選舉推後，看是否存在重整旗鼓的機會。

第三，港府固然可以「出茅招」，DQ有名的參選人。但現在社會高度對立，香港人投票不看人看立場，正如區議會選舉，選前默默無名的素人只因反政府就戰勝在地區經營多年的建制派。因此無論DQ誰，只要反對派派出Plan B，Plan C，最後結果可能都差不多。政府又無可能把這些人一概DQ。因此，要想保證不大敗，只有推遲選舉方可。

第四，對中央來說，推遲選舉也更安全。推遲選舉要承受風險，導致美國等再多一個指責中國的籌碼，但對中國而言，「蝨子多了不癢」，況且和民主派奪權之後「攬炒」的噩夢相比，倒是寧可推遲選舉更好一些。民主派奪權是小概率，但在去（2019）年六月前，有誰能想到香港人能發動史無前例的抗爭，迫使港府放棄修改《逃犯條例》呢？這幾年黑天鵝之多令人瞠目結舌，要嚴防黑天鵝的中共怎麽能允許絲毫概率？

推遲選舉是香港建制派提出來，還是中央提出來由建制派的口中說出，這大概沒有準確答案，也不太重要。不過，最早公開說應該推遲選舉的是人大常委譚耀宗，說明這是中央意思的可能性更大。而恰好現在有現成的藉口，即當前香港的第三波疫情。

香港疫情大致上可分為三波。第一波是今（2020）年1－2月，當時主要傳播源是大陸和香港的來往。當時「黃絲」醫護人員罷工，要求政府「全面封關」。第二波是3－4月，當時主要傳染源是從歐美等地返港的留學生或旅遊人士，引發的政治爭議是，建制派指責反對派為何要求對大陸全面封関，卻不對歐美返港人士封関，是不是「雙重標準」？當然，返港人士有不少也是建制派的支持者，這最多視為建制派「抽水」，沒有引發真正的政治角力。

現在的第三波從七月初開始，以每天一百多人確診的速度傳播（現在降為每天略少於100人），其中不少是源頭不明的社區傳播。數字和美國的相比當然不值一提，但香港只有700萬人，又是人口密集的大城市，這種趨勢依然令人擔憂。

有關第三波疫情的源頭已引發政治角力。建制派指責反對派初選是源頭，反對派則反指政府搞「慶七一回歸」等集會才是源頭。現在醫學界的意見還是林鄭政府的問題，林鄭政府豁免了包括船員飛機師等人隔離十四日的要求，導致疫情傳入。

以疫情為由主張推遲選舉，不見得完全沒有道理。雖然反對派列舉出幾十個國家照常選舉（包括最近選舉的新加坡），但也確實有更多國家因疫情推遲選舉。關鍵在於香港疫情是否真的如此嚴重，非要把選舉推遲不可。

在建制派列舉出的例子，其實大多發生在三、四月份的歐洲，當時增長是指數式的，確實很恐怖。但現在香港增長雖每天一百個左右，但並非指數式增長，嚴重性不如。

另一個關鍵因素是，歐洲國家推遲選舉是因當時普遍實施封城政策（香港稱禁足令），禁止人外出，選舉當然無法進行。相反，香港雖有「限聚令」（還一度取消了），但人們要正常上班，每天地鐵站人流數以萬計，車廂照樣水泄不通。如果說投票而可能導致疫情擴散，那麽比投票密集N倍的公共交通，早就把病毒擴散全港了。

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大概為推遲選舉製造氛圍，港府又重提「限聚令」，還一刀切地命令所有食肆都不能堂食。廣大打工仔被迫在街頭吃飯，適逢酷暑和暴雨，苦不堪言。港府於是又開放全港19個社區中心供人午餐。這當然不能解決問題——難道一向就近吃飯的打工仔都要專門跑到社區中心吃飯不成。

況且，19個社區中心再大，能有所有的香港食肆加起來大？不讓食肆開放，反而讓人湧到社區中心，豈非加大傳染的風險。果然，在各方批評下，港府不得不朝令夕改，重新允許堂食。港府搞了一場大龍鳳，無非渲染疫情的嚴重性，為推遲選舉找理由罷了（當然還有其他目的，這裡按下不表）。

建制派的另一個理據是，身處内地的香港選民在疫情下無法方便回港投票，會成選舉不公平。住在内地的香港人多為建制派鐵票，他們有兩類。一類是常住大灣區，但這一來意味著他們不「通常居住」在香港，就沒有選民資格（除非有人舞弊）。

一類是經常往返中港，符合「通常居住」在香港的條件，具備投票資格。但在疫情下兩地分隔，大部分人都回到香港，只有少部分留在内地。因此，實際受影響的是最後這種情況的人：他們要回港投票需要被隔離14天，幾乎不可能投票。

從這個意義上說，選舉確實有一定不公平，但這些人有多少？會否足以改變結果？如果沒有疫情他們是否樂於回港投票？這些都值得質疑。筆者覺得，建制派未免有點小題大做。建制派深層次目的還不止是推遲選舉，更希望連消帶打，推動政府修例允許郵寄投票，這樣就大大有利自己了。

押後選舉一事在香港從未發生，無法可依，在《基本法》中也沒有如何處理的規定。因此，即便建制派提出押後選舉，也要找到合適的法律依據。大致上有幾種途徑。

第一是引用爭議很大的《緊急法》。在《緊急法》下特首有極大的權力，使用《緊急法》是否「合憲」頗受爭議，因《緊急法》制定的《蒙面法》的司法復核官司還在上訴，使用《緊急法》必然帶來新一輪爭議。

第二是引用《預防及控制疾病條例》，限聚令正是沿引這個條例制定的。可是雖然《預防及控制疾病條例》有一些處理緊急狀態的權力（包括限制聚集），根據7（2）條，這些權力卻不包括推遲選舉。換言之，《預防及控制疾病條例》沒有《緊急法》這樣大的權力，可以限制基本法規定的選舉事宜。

第三是引用《立法會條例》。根據條例，特首可以在緊急情況下推遲選舉兩周。推遲兩周顯然不能令建制派滿意。於是行政會議成員湯加驊放言，特首可以無限次使用這個法定權力，每次把選舉押後14天，無限loop，這樣想延長多久就多久。

第四，「老狐狸」曾鈺成主張，新一屆立法會的會期由特首宣佈，但沒有規定必須在（傳統上）10月1日開始新會期，利用這個漏洞，就可以把新會期定在明（2021）年10月1日。

後兩種提議都反映了那些希望在香港内部解決的「苦心」，但由於太過離奇，林鄭於是公佈直接用《緊急法》。為什麽《緊急法》爭議這樣大，還繼續用《緊急法》？除了《緊急法》更加名正言順之外，另一個好處是，如果使用《緊急法》來推遲選舉得到中央支持，那麽在法律上可連消帶打，在推遲選舉同時讓《緊急法》「正名」，可幫助政府打贏《緊急法》的上訴官司。

推遲選舉有一非常重要問題：如何處理立法會「空窗期」。基本法規定立法會每任四年，沒有規定空窗期的情況，更沒有說如何處理。對此，在林鄭未宣佈推遲選舉前已眾說紛紜。類似情況在香港歷史上並非絕無僅有。比如2005年董建華「腳痛」辭職，接任特首任期應多長就可與之類比。在以往，總先在香港有充分的時間進行討論，政府如果「輸打贏要」才會由人大介入，由人大釋法解決。

但這次，林鄭連在香港充分討論的步驟也跳過，也不請人大常委釋法，而是直接提請人大常委「指示」如何處理。這不但再把香港内部事務拱手讓中央處理，削弱了香港自治，更進一步貶低《基本法》——如果提請釋法，則至少還表面上尊重《基本法》，現在直接用「人大常委決定」的方式「指示」香港怎麽辦，連《基本法》也抛在一邊了。

隨後召開的人大常委會議討論「決定」，雖然曾派出港澳辦副主任張曉明到港「收集意見」，但和《國安法》一樣，事關700萬人的「決定」的過程密不透風，絕大部分香港人連有哪些選項也無從得知。這不啻是香港的悲哀。

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在香港大致上有兩種意見。一種是用97回歸時的「臨時立法會」，直接委任一批人組成「臨時立法會2.0」。一種是讓剛卸任的議員多做一年。後者面臨另一個爭議，即剛剛在參選時被DQ的四名議員（香港叫「DQ4」），有沒有資格留任。特首強調，參選時被選舉主任DQ和現任議員被DQ是兩個不同程序，互不影響。根據這種說法，DQ4可留下。

但另一種說法是，那些議員連繼續參選資格都沒有，又如何有資格自動留任？這聽上去也不無道理。總之，現在香港誰說了都不算數，即便特首的話也隨時可能被中央「打臉」。所以還是靜待人大決定好了。這當然也是香港的悲哀。

人大在8月11日出臺的決定：「2020年9月30日後，香港特別行政區第六屆立法會繼續履行職責，不少於一年，直至香港特別行政區第七屆立法會任期開始為止。香港特別行政區第七屆立法會依法產生後，任期仍為四年。」值得注意的有兩點。

第一，人大決定沒有直接提及「DQ4」的問題，沒有說不能留任，也沒有說可以留任，意思是交由香港自己處理。這樣做的主要原因是人大決定規定原則性問題，而「不屑」具體處理個別人。在一定程度上，也有點「放他們一馬」的考慮。如一些建制派所言，是「寬大」的。

從目前看來，主流意見是不「DQ4」，可留任。若反對派不抵制，順利全數加入留任，那麽還能守住的「立法會三分一人數」的「關鍵否決權」。這個關鍵否決權對中國其實無足輕重。它們只在諸如政改方案、修改基本法、由立法會表決DQ議員等事項上有用，但它們都不在中國的日程上（比如推政改方案，中國可免則免）。

相反，在中國關心的議題，如23條立法等，只需過半數支持即可通過。現在立法會中建制派占絕對優勢，可通行無阻。

第二，人大決定說「不少於一年」，但沒有指明上限。於是香港有人疑慮，是否會無限推遲，變成「萬年國會」？這大概有點過慮。中國還想在香港維持「能自由選舉」的觀感，不至於搞一個萬年國會。

中國做出「寬大」決定，主要是為了在DQ和推遲選舉後，可稍微緩和一下民情，也不欲進一步刺激中外關係（注意，不是「緩和」而是「不進一步刺激」）。

西方國家對香港大規模DQ參選人和推遲選舉反應強烈。「五眼集團」罕見地發表聯合聲明（儘管沒有用「五眼集團」名義），指責香港DQ和推遲選舉。其他一西方些國家包括法國也指責。

在港府宣佈推遲選舉後，美國正式公佈對香港11人的制裁名單，其中包括特首林鄭、律政司司長鄭若驊、保安局長李家超、警務處長鄧竟成和前任警務處長盧偉聰，以及港澳辦、中聯辦的負責人。

中國和香港則一如既往地指責美國和其他國家「干涉内政」、「長臂管轄」。這些事件把中外在香港問題上的對抗推到更高峰。中國於是在無足輕重的問題上，可以「稍作讓步」。

人大決定的最大問題其實還在於完全架空《基本法》。它不但如前所述，用「決定」代替「釋法」，在文本中更只說「符合《基本法》」，連稍微解釋為何「符合《基本法》」都付之厥如。這意味著《基本法》被進一步「邊緣化」，合則用，不合則不用。

在《國安法》後，「決定」基本上為香港以《基本法》為核心的宏觀法治框架，打上終結符。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航