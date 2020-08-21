《渣男動物園》：單身真的不可怕，和恐怖情人、專業騙子綁在一起才岌岌可危

文：凱薩琳．孔

網路世界，渣男集中營

兩年前，台灣發生一起恐怖的情殺案件，一名台大學妹，透過網路認識了一個健身教練，最後慘遭分屍十七塊。

類似的事件近年來一直層出不窮，很多都起因於交友不慎。「網路交友」這個新型態的男女交友模式，雖然便利性高，風險相對也很高，說什麼都要放慢腳步，先確認碰上的究竟是人還是鬼，才不會落得人財兩失，甚至賠上生命。

時間倒退回十多年前，當時男女交往，大部分都是先從現實生活中開始。如果彼此感覺不錯，就會交換MSN帳號，接下來的每個晚上，都會守在電腦前期待對方出現。

終於等到對方上線了，開始心跳加快，把視線定格在他的位置，好害怕他會突然無聲無息下線。要是下一秒他的對話視窗主動彈出來該有多好，好期待可以馬上聽到「登登登」的聲音。

在那個年代，交友風險小很多，因為關係的開頭幾乎都是先從現實生活開始，然後每晚坐在電腦前守著MSN視窗打字，慢火培養感情。

現在交友順序重新洗牌，很多時候，我們是先透過Facebook、Instagram、交友APP，主動或被動認識新朋友，接著再約出來見面。

單純一點的女生因為相信人性本善，對於對方揭露的個人資料，全部選擇相信；每一篇發文的真實性，也照單全收；甚至不曾懷疑，照片中的男子到底是不是他本人。

只憑藉著虛擬世界的互動，就以為已經夠了解對方，見到本人以前，就已經決定要喜歡他，想要跟他在一起。

我也算是和「網路騙子」還有「網路情聖」交手過。

幾年前的某一天，Facebook突然傳來一個好友邀請，看了一下，共同朋友有我弟弟還有弟媳，心想這樣算是深度交集，就按下了同意。

很快地，他向我自我介紹，說他是我弟弟還有弟媳在美國的研究所學長，目前定居舊金山，在Apple總部工作。

他的長相，頂多算中等，下巴還有些月兒彎彎，但是既然單身，又年紀相仿，多認識聊聊天也無妨。而且老實說，他任職的公司讓他的等級直接三級跳，我認為Apple已經幫我完成了基本的篩選工作。

接下來開始，他每天都會找話題傳訊息給我。美國和台灣有時差，他還是會抽空和我聯繫。有一點我一直不懂，他明明是台灣人，卻喜歡用英文和我溝通，不管是傳訊息或是通話，他都刻意不用中文。

他說他在美國待了十幾年，所以中文退化了，也忘得差不多。當時我會相信他的說法，真的腦袋壞掉。我自己的弟弟也在美國定居十幾年，國語還是很正常，沒有像他一樣怪腔怪調。

我問他是在台灣讀大學的嗎？他刻意打了英文拼音的校名，害我還要花時間唸出來，才猜到是哪一間。我說：「喔，大同大學，旁邊有一整棟的海霸王火鍋。」他竟然說，他不記得旁邊有餐廳了。

這個人是哪裡有問題？大同大學畢業的人，有誰會不知道隔壁就是海霸王，對台北人來說，這也是基本常識。

他很喜歡強調他在Apple上班，當時正逢一年一度的新品發表會，他故意釋放一些尚未公開的新品資訊，問我有沒有想要的東西，他可以送我。

但是我不貪財，而且當時我手邊已經有三台Mac了，不需要再錦上添花。再加上我對iPhone完全無感，我是標準的SAMSUNG用戶，所以他釋出的利多對我來說完全沒有吸引力。

持續互動了四個月後，他問我，那年的聖誕節和跨年要不要去舊金山找他，然後再去休士頓找我弟弟，接下來再去夏威夷度假。他在提議這些的時候，開始釋放出「我工作很不開心，我準備換工作」的訊息。

後來我隱約感覺事有蹊蹺，每次只要我主動聊到Apple的話題，他就會刻意繞開。所以我開始向弟媳打聽這個人，得到的回應是，她們並不熟，只聽說這個人很孤僻，風評不是太好。

我開始發揮我的偵探精神，到LinkedIn上面搜尋他的帳號，驚人發現，他根本不在Apple上班，他任職的公司只是Apple的下游供應商。而且他去美國根本不到五年，之前他在台灣富士康工作。

跟騙子過招期間，在一次跟心理醫生的會談中，我和醫生分享了一張照片。我說：「你看，這辦公室這麼醜，他跟我說是Apple總部，是把我當智障嗎？」

心理醫生說：「這不可能是Apple總部，所以妳拆穿他了嗎？」我搖搖頭說沒有，醫生繼續問我為什麼，我說不出來。

後來我主動切斷了聯繫，徹底封鎖這個人，一直到最後，我還是沒有掀他的底。只覺得這個人真的很可悲，明明跟我家人認識，還敢這樣若無其事的扯謊。

我一點都不會替他的過錯找理由，他可能會說：「因為我想追妳，我怕比不上妳，所以才說謊騙妳。」沒有這種事情，騙就是騙，今天騙這個，明天可以騙別的，說謊是會上癮的。他會扯這種謊絕對不是因為在乎我，他只在意他自己的感受，一切都是他的自卑感作祟。

當一個男人的自卑感竄出，他的自大就會跑出來作亂。看看那些社會案件，幾乎都是相同的套路。渣男們必須透過欺騙，才能肯定自己的存在。而單純的女生以為人性本善，才會上當受騙。

後來我又遇到一個「網路情聖」，一樣向我發出Facebook上的好友邀請。看了一下共同朋友，有我大學時代的男友，我先向前男友打聽了一下這個人。前男友說他們不熟，但確定此人單身，而且職業正確，鼓勵我多認識沒關係，於是我按下同意。

很快的，我收到一套非常專業又經典的介紹詞。

「我本身是建築師，目前在某公司擔任小小的掌舵手……」短短一句話，把他想炫耀的東西都說完了。簡單說，他想告訴我，他是建築師，也是一家非常大的建設公司旗下子公司的負責人。

因為鬼碰多了，直覺告訴我此人是玩咖的機率高達90％以上，因為這種非常制式又心機的介紹詞，可能已經在許多對話視窗裡，複製貼上好幾遍。

這位先生動不動就對我說「大美女，請我喝咖啡」、「大美女，我請妳喝咖啡」，他約的方法都很隨性，走那種馬上約就想馬上走的路線。但是我有自己的生活，我有自己的步調，我不喜歡生活那麼隨便。

有一次，他終於主動提了一個時間，前一天又臨時說他重感冒不能赴約。

放了我一次鴿子之後，隔一陣子他又開始提出碰面的要求，我都說我沒空。某天，他特地送了咖啡到公司給我，接下咖啡後，我對於他的印象崩壞，因為那是一杯XS Size的星巴克咖啡，整間Starbucks裡，它是最低消商品。

接下來，他開始頻繁地打電話給我。一開始向我報告他的個人成長過程，接下來開始訴說他工作上的不順心。每次他都會刻意提到他的公司目前營運不善，需要增資，但是他又沒有錢，需要想辦法周轉。

這個話題一直持續不斷出現，幾次之後我聽到很想翻白眼，最後乾脆拒接他的來電。

我很不喜歡男人垂頭喪氣地抱怨工作，而且他一直跟我講錢，是想要激起我的同情還是母愛？

其實當時我已經看穿他了，要怎麼觀察一個男人，從他的社群帳號就可以窺探一二。如果一個男人的發文，按讚的多是濃妝豔抹或是衣不蔽體的辣妹，那麼此人的興趣嗜好已經昭然若揭。

為了Double Check，了解這個人的變態指數，可以搭配觀察他追蹤的粉絲頁，如果好多都是巨乳小模，那麼這種吃得很重鹹的人，還是盡快遠離，以免壞了氣場。

想想也不難懂，如果年過38歲，既是建築師，又是一家公司的老闆，長得也不醜，為什麼還沒結婚也一直沒有穩定交往的對象？然後又很老練地在網路上選妃？

不要被一些表面頭銜給騙了，頭銜有時候是虛的，走近之後打開一看，會發現裡頭根本廢墟一片，需要妳貢獻金錢整頓。

到底是因為公司經營太慘澹，才有時間去網路上找妹，還是因為都在網路上找妹，所以公司經營不善？不管是哪一種都很不好。

好在我先前已經跟另一名嫌棄我子宮太老，沒辦法生出三個孩子的建築師交手過，所以早就對建築師這個貌似高貴的職業免疫，甚至有些反感。

至於負責人身分，真的也沒什麼。有賺錢的公司，也有賠錢的公司，並不是每一個老闆都富有，負債的、跑路的倒是一大堆。

我說啊，虛擬世界想要找到真愛，機率真的很低，可能跟在大韓航空的頭等艙和孔劉相遇一樣低（但是我幸運地遇到了）。

後來我再也不在網路上接受男性新朋友，哪怕他是我朋友的朋友也一樣。

想也知道，現實生活都碰不著好男人了，怎麼會期待網路上的貨色比較好？網路的特性，反而給那些心術不正的傢伙，一個很好用的詐騙平台。

不過網路上還是有真愛，我最好的朋友和她的老公就是在網路上相遇，那年她已經35歲。

女生在網路上交朋友，一定要停、看、聽，不要貿然闖紅燈，否則一不小心就可能不幸身亡。

要是妳在網路世界，疑似遇上了天上掉下來的禮物，該如何分辨裡頭裝的到底是鑽石還是大便？（註：以下以Facebook為例，同時適用於其他社群平台。）

一定要互加帳號

千萬不要相信「我沒有Facebook帳號」或是「我很少用，已經很久沒打開Facebook」這類的鬼話。雖然很多人認為Facebook已經慢慢被Instagram所取代，但是在台灣人人有個Facebook帳號並不過分，一般不肯給或是不給加的絕對有鬼。

觀察他的好友成分

我看過一些男人的Facebook好友名單，大概一半以上都是整形後的爆乳妹。不過現在很多人習慣把好友名單關閉，這時候就要透過每則發文的按讚名單還有留言名單來窺探這個人的好友組成。有的男人有特殊癖好，喜歡亂加不認識的妹，既然都發現他是這種人了，就不需要在這種不安分的人身上浪費時間。

觀察他追蹤的粉絲頁

透過觀察一個人追蹤的粉絲頁，其實就能窺探他的興趣、喜好、政治傾向（是藍還是綠）、職業屬性。如果一個男人追蹤的粉絲頁，幾乎清一色都是沒營養的小模辣妹，那麼也請妳不要浪費時間。因為如果交往前，妳選擇睜一隻眼閉一隻眼，正式交往之後，這一點會讓妳夜夜難眠。

觀察他是不是恆常掛在線上

有事業的男人，哪有那個鬼時間成天泡在網路上和妳喇賽或是談情說愛？賺錢都來不及了，怎麼會把獵豔當主業。要是妳以為他是真的很愛妳，才會花那麼多時間陪妳聊天，就真的太蠢了，他是因為閒閒沒事幹，所以找妳打發時間，而且妳絕對不是唯一，只是眾多之一。

一個事業有成的男人，就算白天有空檔，也會去打小白球，或者上健身房，才不會浪費時間掛在網路上。

認識未深就談錢的男人通常都負債累累

不管是打悲情牌，或者想要試探一個女生的金錢觀，一開始就談錢的男人也請遠離。如果他真的想跟妳認真交往，談錢幹什麼？當一個男人有意無意就透露他的事業需要資金周轉，其實都是想測試這個女生到底有多傻，是不是他值得投資的騙錢對象。切記，金錢是買不到真愛的，但是買得到負心漢。

透過網路社群交友沒有什麼好不好，這已經是趨勢了，只是女生一定要懂得保護自己，因為網路上絕對是渣男密度最高的地方。

無時無刻都要把偵探精神開到最大，不時提醒自己，眼睛看到的不一定是真實。

保持實事求是的精神，不要還沒見面就被對方的甜言蜜語迷惑。身分證拿出來，名片拿出來、戶口名簿拿出來，總之任何可以證明身分的東西通通交出來。

雖然身分證背面的配偶欄空著，不能百分之百保證未婚或是未曾離婚，這要看戶口名簿比較準，但是透過身分證至少可以先知道對方的真實姓名、居住地址、還有出生年月日。當然妳也可以默記對方的身分證字號，之後出事了比較好抓人。這不是開玩笑，我覺得現在的台灣社會真的很需要。

其實女人天生的第六感都準得要命，所以不要幫說謊的男人找理由，他們大言不慚的吹噓、編故事，背後都只有一個原因，就是這個人心理有病，而且他們意圖不軌。

網路上表現越專業的越有鬼，當妳覺得那個人怪怪的，他就是怪怪的，請盡速遠離。千萬不要因為害怕一個人，硬把生活變成兩個人，故事最後不剩半個人。

單身真的不可怕，和恐怖情人、專業騙子綁在一起，人生才岌岌可危。

會玩社群的男人，多少都有風險，還好我老公孔劉不用這種東西，真心感謝上帝對我的疼愛。

書籍介紹

本文摘錄自《渣男動物園：那些年，我們一起遇過的禽獸》，時報出版

作者：凱薩琳・孔

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夜路走多了，總會遇到鬼；戀愛談多了，一定會遇到渣男。

渣男就像甘蔗，一開始很甜，現形之後才發現是渣。

渣男有什麼特徵？渣男有哪些類型？

渣男的朋友也是渣男嗎？男人還有不渣的嗎？

替全天下的女性排憂解惑，

分析各種渣男心態、研讀渣男行徑，

從此擺脫一而再再而三遇人不淑的命運。

Ladies&Ladies，歡迎來到渣男動物園，我是動物園園長，凱薩琳・孔小姐。

有鑑於外頭橫行的衣冠禽獸越來越多，造成許多無辜女子受害，園長耗時半年，打造一座「渣男動物園」，將各種禽獸緝捕到案，並處以終身監禁。

每個柵欄外，都會列出該禽獸的惡劣事蹟，以及園方當前對其施行的嚴刑峻法，希望每位遊園者都能以既嚴肅又輕鬆的心情，有始有終地逛完整個園區。

園長保證，只要將「禽獸百科」內化成智慧，從此不再識人不清，澈底告別情路坎坷。

因園區外還有眾多禽獸在遊蕩，園長會繼續努力，把漏網的通通抓起來關進去。

如有發現可疑分子，也請立即通報。

園區正式開幕日期：二○二○年七月十日

門票售價：憑書免費入場

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀