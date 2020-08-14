川普居中斡旋，以色列阿聯達成和平協議：為何是一場「三勝一負」的歷史性決定？

向來被視為世仇的以色列和阿拉伯聯合大公國，在美國居中協調下，今天宣布簽和平協議。阿國將是繼約旦和埃及後，第三個與以色列有正常外交關係的阿拉伯國家。不過，巴勒斯坦自治政府隨後發表聲明，強烈譴責反對。

（中央社）美國總統川普（港譯「特朗普」）今天突然在白宮宣布，以色列和阿拉伯聯合大公國已達成歷史性和平協議，雙方將全面關係正常化。

川普先在推特發推文表示，「今日巨大突破！我們的兩個很棒友邦，以色列和阿拉伯聯合大公國，達成歷史性和平協議。」

川普隨後在記者會上暗示，以色列與中東地區穆斯林鄰邦間，預期還會有更多外交突破。川普說：「事情正在發生，我不能談論。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）形容這是「歷史性日子，邁向中東和平的一大步」。

蓬佩奧表示：「美國希望這項勇敢步驟，將會是一連串協議的頭一個，以終結中東地區長達72年的敵對。」

The peace deal was sealed over the phone between Prime Minister Netanyahu, Crown Prince Mohammed Bin Zayed and President Trump https://t.co/bgrMvg5s7U pic.twitter.com/WYL24TrN1x — Reuters (@Reuters) August 13, 2020

川普、以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu，港譯「內塔尼亞胡」）和阿布達比邦王儲穆罕默德（Mohammed bin Zayed Al-Nahyan）發表聯合聲明說，他們今天進行電話會談，「且同意以色列和阿拉伯聯合大公國全面關係正常化」。

聯合聲明指出，以色列和阿聯的代表將會於未來幾週內會晤，簽署有關投資、觀光、航班直飛、安全保障以及互設大使館等雙邊協定。

聲明表示：「在美國總統川普要求並獲阿拉伯聯合大公國支持下，以色列將會中止對川普總統『和平願景』（Vision for Peace）所概述地區宣告主權，如今將專注於致力與阿拉伯及穆斯林世界的其他國家拓展關係。」

聲明又說：「美國、以色列和阿拉伯聯合大公國有信心，與其他國家的更多外交突破是可能的，且會攜手致力達成這個目標。」

以色列總理：延後兼併，但不放棄「主張領土的權利」

根據《以色列時報》，川普在推特宣布消息的數小時後，以色列總理尼坦雅胡於電視演說上表示，將互設大使，進行經濟往來、直航等「全面」交流。尼坦雅胡說：「透過我們的共同優勢，可以為我們的人民，和我們的地區帶來美好未來。」他說，兩國將分享他們的先進技術知識，以實現互惠互利。

尼坦雅胡表示，作為與阿拉伯聯合大公國關係正常化協議的一環，他同意中止兼併約旦河西岸占領區，但該計畫仍在「討論中」。

尼坦雅胡表示，達成協議並非要換取任何東西，他表示「在與美國充分協調下，我的兼併計畫沒有改變」。他已「延後」約旦河西岸占領區兼併計畫，但他「永不放棄對我們土地的權利」。

Today we usher in a new era of peace between Israel and the Arab world.



I just came from an historic virtual conference between myself, President Donald Trump and Crown Prince Mohammed bin Zayed of the United Arab Emirates. pic.twitter.com/tmugY7XrAT — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 13, 2020

巴勒斯坦稱遭背叛，要求阿聯召開緊急會議

《阿拉伯新聞報》報導，對於這項協議，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）抱怨，稱這是對巴勒斯坦人的背叛，他表達強烈不滿與譴責，並要求阿拉伯聯盟召開緊急會議。

報導指出，巴勒斯坦人感到被出賣了，這個關鍵時刻的舉動，破壞了他們爭取獨立的鬥爭。

而伊朗前外交部次長侯賽因（Hossein Amir-Abdollahian），則在推特（Twitter）上寫道這是錯誤的策略。

各方都有短期利益：美國前中東特使稱是三勝一負的歷史性決定

以色列與阿拉伯聯盟的國家全面關係正常化，是外交向前邁進的重要一步。但不可避免地會引起疑問。這個協議的全部承諾會實現嗎？

《BBC》分析，這與川普長久以來提倡的中東和平計畫相去甚遠。但是，各方都有短期利益。川普的連任前景看來遭遇困難，這項協議讓他可以對外邀功。

白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）甚至宣布，川普應該得諾貝爾和平獎。歐布萊恩說：「這真的不讓我意外，如果總統最後真的被諾貝爾獎提名，因為他今天所做的努力，正是為什麼他該成為諾貝爾和平獎領先的候選人。」

分析指出，對四面楚歌的以色列總理尼坦雅胡來說，這讓他擺脫了自身的困境。他大張旗鼓地承諾要吞併被佔領西岸的關鍵地區。事實證明，這是無法實現的，尤其是由於美國的矛盾和國際上的強烈反對。

分析認為，對阿拉伯聯合大公國而言，雖然能加強與美方的關係，且與以色列的協議可能產生重大經濟、安全利益，但很難確切說出直接收益是什麼。

美國前中東和平特使米勒（Aaron David Miller）認為，這項協議是「三勝一負」的歷史性決定。米勒認為，這對以色列、阿拉伯聯合大公國和美國領導人都是勝利，但對巴勒斯坦人卻是損失。

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責任編輯：陳怡君