陳其邁橫掃七成選票當選高雄市長：感謝鄉親再給機會，將貫徹「四大優先」

（首圖為陳其邁選前之夜造勢活動）



高雄市長補選今（15）日傍晚6點完成開票，由民進黨候選人陳其邁以壓倒性高票當選高雄市長。從開票10分鐘內，陳其邁就快速拉開差距，最後陳其邁以67萬1804票當選高雄市長，票數遠超過李眉蓁的24萬8478票、吳益政的3萬8960票，陳其邁囊括了超過7成的選票。

高市選委會統計，全高市選舉人數230萬1597人，直至下午2點止，全市投票率為三成四。換算起來等於不到80萬人投票，最後的總投票率則為41%。據統計，2014年市長選舉投票率6成6，2018年市長選舉投票率7成3，今（2020）年1月總統大選投票率7成4，今年6月罷韓投票，高雄市投票人總數229萬9981人，約96萬人投票，投票率為42.14%，略高於此次補選。

陳其邁重申「四大優先」，要讓高雄重返榮耀

開票過程中就勢如破竹，讓支持者非常興奮的陳其邁，也在開票結束後，在眾人簇擁下，到競選總部發表感言，他表示，在選舉過程，每個候選人都展現了政治家風範，經過這次的市長補選，彼此的包容、學習就在今天，選舉結束之後，這就是高雄人團結的開始。他也說，他的內心充滿無限的感激，在這座偉大的城市，有大家禍福與共，雖在這一年多來爭吵不斷，但民主的可貴就是讓人在民主過程彼此欣賞。陳其邁強調，他會用最謙卑的態度去學習。

陳其邁表示，未來「高雄隊」會貫徹他政見所提的「四大優先」，包括產業轉型優先，增加就業優先，重大交通建設優先，解決空氣汙染優先。他也表示，會永遠記得2018年敗選時，自己所講的每個深信不疑的價值，今天開始，就是高雄不分黨派，讓高雄每一個人在這裡尋找夢想，高雄可以迎接世界挑戰，成為世界一流的港灣城市，現在引擎已經發動，未來要跟所有市民打拼的市府團隊，共同努力，讓市政大步邁進，讓高雄成為永遠的故鄉，讓高雄發光發亮，重返榮耀。

57歲的陳其邁，從小在高雄長大，就讀高雄中學、中山醫學院醫學系、台灣大學公共衛生碩士；曾任長庚醫院內科醫師。5屆立委資歷，先後擔任總統府副秘書長、行政院政務委員兼發言人等。2005年2月，陳其邁以行政院政委身分代理高雄市長。當時他本來計畫在2年代理任期後，直接參選市長，但後來為爆發高捷泰勞事件，陳其邁黯然下台，前往英國擔任訪問學者。

2018年陳其邁代表民進黨，要接續前市長陳菊奠定高雄市的建設基礎，捲土重來參選市長。原本選情看好，卻不敵國民黨對手韓國瑜的「韓流」，最終大輸15萬票吞下敗仗。韓國瑜於2018年高雄市長選舉的總得票數有89萬2545票，得票率53.86%，陳其邁僅拿下74萬2239票，得票率44.80%。

2014年市長選舉時，民進黨候選人陳菊在高雄的得票率68.09%、國民黨楊秋興得票率30.89%。陳其邁這次能拿到67萬票，幾乎是2年前願意投給陳其邁的票數出來8成多。

陳其邁陣營在這次補選中，原本希望拿超過韓國瑜罷免93萬同意票數，民進黨也傾全黨之力幫陳其邁助選，目標鎖定為衝高投票率，以充實在高雄再度執政的民意基礎，陳其邁喊出的口號是：光榮投3次、2年拚4年。主席蔡英文更多次參加造勢晚會，並透過LINE等資源，呼籲北漂青年返鄉投票。不過因為補選的投票率低，最後並未達到93萬票的目標數字。

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核稿編輯：翁世航