咖哩腸——德國人取代牛扒配番茄汁的集體回憶

柏林有很多林林總總的博物館，其中一個是「德國咖哩腸博物館」（Deutsches Currywurst Museum）。博物館位於市中心的米特區（Bezirk-Mitte），乘地下鐵U-6線到科赫街（Kochstraße）下車，一出地鐵站面前是當年東西柏林分裂時的哨站——Checkpoint Charlie。博物館便是位於在當年東西柏林的分界。一般咖哩飯吃得多，咖哩腸卻聽來有點古怪。去年回港，跟朋友說起，在柏林最受歡迎的小食是咖哩腸。眾人聽到都眉頭一皺。香腸配咖哩，是甚麼吃法？在香港，美食佳餚都嘗盡，對飲食已經有特定的想法，對於陌生的飲食習慣，都是抗拒，排斥。

德國咖哩腸博物館（Deutsches Currywurst Museum）。

事實上，咖哩腸的源起與柏林的歷史息息相關。二次大戰後柏林百廢待舉，物質匱乏。整個柏林被分成四個佔領區，西柏林由美國、英國、法國佔領，東柏林則由蘇聯佔領。戰後德國東邊的領地被重新劃分，部分領地歸入波蘭。前東普魯士（Ostpreußen）的首府哥尼斯堡（Königsberg），則劃入俄羅斯領土，並易名為加里寧格勒（Kaliningrad）。原來所有德國人必須遷出當地，到戰後的德國領土。

無獨有偶，哥尼斯堡除了是哲學家康德（I. Kant）和漢娜鄂蘭（Hannah Arendt）出生地，咖哩腸的發明者Herta Heuwer也是在這裡出生成長，後來移居柏林。1949年起，她和丈夫在西柏林康德街（Kantstraße）街尾經營小食店（Imbiss）為生。當時，駐守的美國士兵喜歡將牛扒配番茄汁（Steak mit Ketchup）一起吃。兩人留意美國士兵吃牛扒的方式。可是，牛扒在戰後的柏林不易得，而且也太貴，未必每個柏林也負擔得起。於是，Heuwer心生一計，用香腸代替牛扒，加上番茄醬（Tomatenmark）、咖哩粉（Currypulver）、辣椒粉（Chilipulver）、喼汁（Worcestershire Soße）、糖、鹽混合而成的醬汁，再倒上煎香的香腸，便可享用。世界上第一條咖哩腸就是如此誕生。

Heuwer的香腸新吃法相當受歡迎，其他小食店也相繼模仿。一些小食店有些別開生面的食法，例如會加上蘋果醬、芒果醬、香草醬、肉桂粉、薑、蜜糖、黑醋等。視乎個人口味，味道也因人而言。1958年，Heuwer將自己的特製醬汁注冊專利，並且命名為「辣茄汁」（Chillup），由Chili和Ketchup兩個字組成。時至今日，在一般超級市場都可以買到這種醬汁。後來，Heuwer接受《柏林人報》（Berliner Zeitung）訪問，回憶起她製造咖哩腸的過程。她憶述，1949年9月4日秋日的晚上，她一個人百無聊賴，於是將不同的香料與番茄醬混合，配香腸一起吃，發現味道一流。咖哩腸也成為德國人的集體回憶。現在，咖哩腸醬汁一般都是番茄汁與咖哩粉組成。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

一般供應的咖哩腸分成兩種：有腸衣或沒有腸衣（mit Darm oder ohne Darm）。一開始的咖哩腸是沒有腸衣的，因為戰後的動物腸衣難求。去到小食店，如果要一份咖哩腸，店員通常會問香腸要有腸衣，抑或沒有腸衣。除了咖哩腸外，柏林人吃用時，還會配薯條、洋蔥或麵包。柏林最有名氣的咖哩腸小食店，位於十字山區（Kreuzberg）的Mehringdamm。小食店叫Curry 36，至於為何叫Curry 36？ 是否有甚麼特別之處？沒有，這純粹是小店地址號碼。名字隨便，好食就是了。小小一條香腸，風行全德國，甚至連其他國家的人都冒名而來，常大排長龍。

Heuwer女士也許沒有想過，自己在無聊時的小小舉動，竟然影響全德國人的飲食習慣，甚至，建立博物館去紀念這件事。柏林會出現這些趣事，但是，香港不會。

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