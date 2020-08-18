專訪插畫家JCC：畫畫是我最自卑、也最自信的事，但我會繼續不斷地畫下去

文：方嘉鈴｜攝影：林辰鍵

引言

「我，真的知道自己是個怎麼樣的人嗎？」插畫家JCC藉由畫筆不斷探索著這個問題，她將別人眼中的自己、真實的自己、想像中或想成為的自己，都透過創作賦予形象與輪廓。期待某個觀看者能在這幅作品前產生共鳴，或許在某個當下，我們十分不同卻又如此相似。

Photo Credit: 點讀華山提供 JCC，專職插畫家。擅長以色鉛筆創作，透過細緻的手繪筆觸與充滿溫度的配色，獲得粉絲與廠商的喜愛。擁有豐富的商業合作經驗，包括品牌、社福團體、公家機關等。

筆兜了一個圈

一開始所選擇的道路，就真的是我最想走的路嗎？一旦放棄了原本的那個選擇，從此就再也不會有交集了嗎？在抵達終點之前，沒有人知道每一次的選擇，究竟會將我們帶往何處。從國小到國中一路以來都就讀美術班的JCC，在升高中前夕，卻突然放棄「我不想再畫畫了」，更對媽媽說：「畫畫又不能當飯吃」，並毅然決然地選擇普通高中，甚至大學也沒有考慮美術相關科系就讀。

原本以為從此與繪畫創作就是一拍兩散了，但沒想到執念一放開，「畫畫」對她來說，因為再也不是為了交作業或為了升學考試而必須做的事，JCC反而又找回那種單純因為喜歡而拿起畫筆的心情，連畫畫也變得開心自在了起來。

有著扎實美術基礎的她，從學生時代就非常擅長用色鉛筆作畫，在決定不走畫畫這條路之後，不但經常被同學詢問各種跟繪畫有關的技巧問題，例如「怎麼用色鉛筆疊色疊得這麼好看？」又或是乾脆請她教自己學畫畫，後來甚至接到各種設計繪圖的邀約委託，本來沒想要以繪畫創作為職業，卻在離開繪畫這條路之後，反而成為靠畫畫吃飯的「專職插畫家」。

面對選擇我們都一樣

人生總是充滿著各種轉折與選擇，我們所認為、所以為的自己，也許只是各種形象的其中之一。於是經歷了岔出又回歸的旅程，JCC在每一次的創作中，都會反覆的凝視並挖掘自己：「我畫每一個角色的時候，或多或少都會把自己的某個面向投射在角色上。有時這些面向可能是朋友所認為的我、有時是不被人所知的黑暗面、有時又是那個我曾經期望要成為的自己……」

就像JCC這次為《點讀華山》所繪製的封面插圖「選擇孤島」，也充滿這樣的概念。創作這個作品的當時，JCC正處於人生的低潮期，無論事業、感情、生活等都面臨著各種抉擇與困難，所以在作品裡那座被叢林包圍的孤島中，每一個或大或小、已成熟或未發育的不同果實，就如同我們所面對的選擇，每一個選擇都獨一無二，而且只能帶走其中之一。

主角「鱷寶」也和你我一樣，面對著生活中的各種選擇，或欣喜或焦慮，偶爾聽到外界的聲音與建議，讓自己變得舉足不前，但是最後，只有自己能決定要選擇哪一條路，要帶走哪一顆果實。

「有時我們可能會誤以為自己在叢林中迷了路，但其實更多時候，是因為不知道自己真正想要的是什麼，所以才走不出去」。因為所有的故事與人生都還沒走到最後，所以在JCC的作品角色中，即使面對了許多選擇，也不會有最終的答案。對JCC而言，面對選擇時，哪怕結果不如預期，既然都是要承擔的，不如就忠於自己的本性，挑一個喜歡的選項，至少，這會是一條遺憾最少的路吧！

畫畫，是最自卑也最自信的事

JCC經過了許多轉折，終究回到繪畫這條路上。一路上她對於自己的才能，偶爾充滿懷疑與不安，總覺得自己還能畫得更好、還有太多不足之處，但來自外界各種的鼓勵與期許，也鼓舞著她繼續前進，這自卑與自信的情緒，交織在她所則選擇的創作之路，她說「畫畫，是我最自卑也最自信的事，但無論未來我做了任何新的決定，我都會繼續不斷地畫下去」畢竟，島上還有許多果實，尋路的故事也才剛開始。

Photo Credit: 點讀華山提供

本文經《點讀華山》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

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