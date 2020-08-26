《OTPR敏捷工作法》：老闆說要做的我都做到啦，為什麼說我績效不好？

文：游舒帆

目標誤區：錯把手段當目的，與老闆的目標出現嚴重分歧

「這是老闆說要做的，我也都做到啦，但老闆卻說我績效不好。」

員工跟老闆之間總有一條思維上的鴻溝，老闆覺得員工無法站在自己的角度思考，員工心裡也想著老闆為何不把目標交待清楚。

已故哈佛商學院教授西奧多．萊維特（Theodore Levitt）曾說：「人們想買的並不是1/4英吋的鑽孔機，而是牆上1/4英吋的那個孔。」

這句話我相信大家都曾耳聞過，消費者的目的是有個1/4英吋的孔，讓他可以掛上吊鉤或其他擺設，只要能弄出1/4英吋的孔的方法都可以，而用鑽孔機鑽只是其中一種方法。

有篇網路文章提到，有一天公司的CEO交代一位員工去幫他買兩隻螃蟹回來，這位員工聽命行事，到市場去買了兩隻新鮮的紅蟳回來，老闆一看他用菜市場的袋子帶了兩隻紅蟳回來，劈頭就罵這位員工，他要的是大閘蟹，是要送人的。

這位員工覺得自己真的很倒楣，老闆自己沒講清楚，怎麼反過來怪他呢？他摸摸鼻子自認倒楣離開了老闆的辦公室。

老闆此時又叫了另一位員工小陳進他辦公室，交代他去買兩隻大閘蟹，並說明這是要送人的，此外，也要小陳順便買兩瓶洋酒回來。

小陳聽到老闆指示，沒急著動作，而是先問了幾個問題：「老闆，請問需不需要在禮盒上加註任何祝賀詞？如果我買重量重一些的，份量足、誠意夠，您看看這樣是否恰當？」

老闆聽了覺得很有道理，便回：「好，大的好，然後這是要送我岳父的，他非常愛吃大閘蟹，上次我買去送他的他特別喜歡。」

小陳又問：「還是老闆您告訴我上次您買的那家店，我到那邊去買，您岳父如果喜歡上次那間的大閘蟹，這次又能再吃到肯定更開心。」

老闆聽了點點頭，表示沒問題。小陳接著問：「老闆，請問洋酒也是要送給您岳父的嗎？」

老闆說：「那是要給劉董的，上次我們碰過面，你知道的那位，他上次來找我送了我兩瓶酒，我想說要回送一下，你幫我看看哪些酒送人比較恰當，價錢的話，稍微貴一點沒關係，誠意比較重要，要抓個費用的話，那就控制在五萬塊吧。」

小陳說：「好的，我知道附近有間洋酒行，我來處理，那我一樣包裝好寫上祝賀詞，老闆您看這樣是否還有什麼需要交代的。」

老闆想想：「沒有了，你處理得很好。」

像這種案例，在職場上層出不窮，幾乎每天都在發生，像小陳這種人常被其他人評價為「會拍老闆馬屁」，然而實際上他是更懂得如何提問，透過提問將老闆背後的目標識別出來，才不會像前面那位員工一樣，做了許多事，但卻沒有達成老闆的期待。

在工作場合中，請務必把重點放在背後的目標上，才不會總是白做工。

分工誤區：將自己的績效寄託於老闆、同事身上

「如果你的績效沒達成，請問主要的原因是什麼？」

這個問題是我在帶領組織轉型或策略規劃工作坊時很常問的問題，各位也可以猜猜最常見的答案是什麼？

就是「合作部門的配合」。我發現業務部門會說產品部門能準時上線產品，並且還要確保品質；產品部門會說業務部門不要提一些客戶根本不需要的鳥需求；客服部門會說業務部門不要亂接案子、技術部門處理問題的速度要提高；研發部門會說人力資源部門招募速度太慢；人力資源部門則會說行銷部門管理失當、人員流動率太高⋯⋯。

大家都在檢討別人，我以前帶領的研發團隊，在我剛接任時他們是這麼跟我說的：「我們程式品質不好，工作量太大，專業不受尊重，這些都源自於業務部門亂提需求、亂壓時程。」

我問他：「那我們有什麼方法解決這些問題呢？」他頓時語塞說：「其實我也不知道。」

我告訴他：「你能想到哪些是我們改變作法後，對方也非得改變的嗎？把改變的主動權拉回自己身上。」

他告訴我他想不到怎麼做，我告訴他：「如果你覺得對方壓的時間不合理，那無論如何得溝通，如果你覺得他提的需求很爛，那你就反過來提一個更好的。」

他說：「但那是業務部門的責任。」

我說：「不管是誰的責任，當他沒有做好該做的事，受傷害的始終是我們，什麼都不做，那就是繼續受傷害，但如果我們先針對問題解決，得益的也會是我們，你同意嗎？」

當公司成長到一定規模，分工開始複雜，部門與部門間、員工與員工間的溝通變多，大家也都有自己的職責與KPI，運作順暢時就會合作無間，若有問題時就多了可以推卸的對象，但這種工作上的相依性，也成了依賴。

當我的績效過度依賴他人時，其實我是缺乏績效主動性的，對方表現好我就好，表現差我就只能喝西北風。在職場上我們不只要管好上級，還要管好橫向部門，因為上級交辦的任務某種程度就決定了你的價值，而橫向部門則是為你實現價值的夥伴，你們得有相依性，但不能過度依賴。

高能低效：能者多勞，無止盡的低價值循環

「這件事情找James討論一下。」 「那個計畫問一下James的意見。」 「等等找James聊一下。」

公司裡面總有一個叫James的人是大家最愛找的人，最難搞、最繁瑣的工作常會落到這個人身上。他永遠有開不完的會、有喬不完的事、有準備不完的報告，老闆有事會想到他，同事有事也會想到他，這人幾乎沒有一天不忙的。

這人能力很強，但往往在處理一堆鳥事，他擁有核彈級的威力，卻總是在處理步槍等級的問題，只因為他能把這些事情處理得比別人更好。也因為他可以搞定這些問題，所有人都很習慣來找他，他只能被逼得在這種低價值的循環中度過。

他是不懂拒絕嗎？可能是。

他是不了解什麼才是他真正的價值嗎？可能是。

我們可能花了很多時間在解決別人的問題，但卻很少有機會專注於處理自己的問題，很多主管常說：「上班時間都在處理別人的事，只有下班時間才是自己的。」

要擺脫這種低價值循環除了靠老闆之外，其實還有其他方法，我們得透過自我回顧與復盤，並讓自己針對現況盡快採取行動才行。

上述這些問題，是許多職場工作者時常會出現的盲點，也是導致我們在職場上拚命加班卻難以展現價值的關鍵問題。若要解決這些問題，我們似乎有琳瑯滿目的東西得學，商業思維、目標管理、專案管理、時間管理、敏捷思維等等。然而，上述任何一個領域都需要透過長時間的實踐來累積經驗，或許得花上五年、十年，都難以速成。

過去我在職場擔任專業經理人十多年，指導超過500位以上的部屬，從事培訓相關工作乃至於成立商業思維學院的這三年，參與過我的課程或接受過我指導的學生人數也超過5000人。我為了讓大家能普遍性的提高工作績效，除了傳授商業思維外，我也將自己多年來的工作方法加以設計，讓大家有機會借鑒我的經驗加速成長。

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書籍介紹

本文摘錄自《OTPR敏捷工作法拿回績效主導權 讓工作做得更快、更好、更有價值（隨書附：OTPR操作手冊）》，時報文化出版

作者：游舒帆

有效運用OTPR，一個月後你就能感受到明顯的改變，三個月後你會發現自己有長足的進步，只要半年時間你在工作上的主控權會愈來愈大，能創造的價值也相對具體，此時，你就會真正進入高績效人士的行列中！

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航