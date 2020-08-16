《星之彩》：外太空遠古邪神之力，「克蘇魯神話」入侵現代家庭的關係裂痕

文：Waiting（本名劉韋廷，曾獲某文學獎，譯有某些小說，曾為某流行媒體總編輯，近日常以「出前一廷」之名於部分媒體撰寫電影相關文章。個人FB粉絲頁：史蒂芬金銀銅鐵席格）

在談尼可拉斯．凱吉（Nicolas Cage）的新片《星之彩》（Color Out of Space）之前，我們勢必得先聊聊由霍華．菲利普．洛夫克拉夫特（Howard Phillips Lovecraft）所開創的「克蘇魯神話」（Cthulhu Mythos）相關作品。

「克蘇魯神話」對科幻及恐怖創作有極為深遠的影響，相關創作的氛圍大多十分陰鬱，故事主角往往無法抵禦那些超自然事件，僅能任憑來自外太空的各種遠古邪神之力冷血摧殘，最終步入死亡、失蹤或發瘋等各式悲慘結局。

在「克蘇魯神話」的世界裡，人類只是渺小無比的一粒塵埃。有時故事主角的悲慘遭遇，其實並非那些邪惡力量有意為之，而只是他們在無意間窺見了這些人類心智無法承受的駭人存在，因此深受影響，自此墜入地獄不再復返。

由於洛夫克拉夫特其實並未有系統地打造「克蘇魯神話」的相關架構，因此也為後繼的支持者們留下巨大的想像空間，在集眾人之力塑造出日益完整的世界觀之餘，也讓許多知名創作者以自己的方式，紛紛加入了這個冷酷無情的駭人宇宙。

以小說而言，像是史蒂芬．金（Stephen King）收錄於《有時候，他們會回來》（Night Shift）的短篇〈耶路撒冷地〉（Jerusalem’s Lot），便是一則典型的相關作品，就連在他的許多長篇中，也時常可見與「克蘇魯神話」有關的元素。至於尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）同樣亦是洛夫克拉夫特的簇擁者之一，不僅曾撰寫過多部相關短篇，甚至更在收錄於《易碎物》（Fragile Things）的短篇〈綠字的研究〉（A Study in Emerald）中，挑戰將福爾摩斯（Sherlock Holmes）系列的首部作品《血字的研究》（A Study in Scarlet）改寫為「克蘇魯神話」版本，令人驚艷不已。就連拉美文學大師波赫士（Jorge Luis Borges），也曾於短篇集《沙之書》（El libro de arena）中，以〈事猶未了〉（There Are More Things）向洛夫克拉夫特致上敬意，足見其在文學部分的奇異影響力。

至於電影方面，像是山姆．雷米（Sam Raimi）由《屍變》（The Evil Dead）、《鬼玩人》（Evil Dead II）與《魔誡英豪》（Army of Darkness）組成的電影三部曲，便採用了「克蘇魯神話」元素，架構出另一番充滿黑色幽默的獨特光景，打造出歡樂無比的奇幻恐怖片面貌。至於另一名經典恐怖片大導約翰．卡本特（John Carpenter），也以《突變第三型》（The Thing）、《沉睡百萬年》（Prince of Darkness）與《戰慄黑洞》（In the Mouth of Madness）組成的「啟示錄三部曲」（Apocalypse Trilogy），透過不同的風格及角度，展現出他心目中「克蘇魯神話」的各種可能性，因此同樣成為了恐怖片中的邪典代表作。

不過有趣的是，由於洛夫克拉夫特的作品大多衝突性較低，故事以角色逐漸步入瘋狂的內在恐懼為主，因此縱使他在恐怖文類中的影響力無遠弗屆，但直接改編自他小說的電影數量則明顯較少，將近百年以來，至今約莫也就是十幾部而已。

但值得注意的是，在這十幾部作品中，便有五部改編自同一則短篇〈來自外太空的顏色〉（The Colour Out of Space）。分別是美國1965年的《要你嚇破膽》（Die, Monster, Die!）、1987年的《詛咒》（The Curse）、2008年的義大利電影《極度深色》（Colour from the Dark）、2010年的德國片《顏色》（Die Farbe），以及這一回的《星之彩》。

〈來自外太空的顏色〉是一篇具有鄉野傳奇色彩的恐怖小說，描述了一段隕石從天而降，周遭陸續發生異變，最終導致一個家庭慘遭橫禍的經歷。這篇故事主要透過那個家庭的一名好友之口，為敘事者娓娓道來當時的事件經過，藉由外人角度，使故事因此在細節方面有不少留白之處，也帶出了那種無以名狀的神祕恐懼，有許多部分甚至還像是在描繪核能污染的駭人光景，因此使得這篇1927年所發表的小說於如今看來，比起當年又多了一種彷彿時代錯置的奇異感受。

就這回最新的電影版《星之彩》而言，雖說預告隱約帶著點惡搞似的黑色幽默，但其實正片則比想像中來得認真許多，整體氣氛也頗為陰鬱，除了相當程度地展現出「克蘇魯神話」那種角色日益崩潰、瘋狂的性質之外，同時也將敘事觀點轉移到家庭內部，並添加了原著中沒有的女兒角色，使小說裡較為缺乏的女性觀點得以有更多著墨空間，可以說相當成功地將原著20世紀初的背景，轉化成較為接近現代的家庭樣貌。

更為巧妙的是，《星之彩》不斷透過各種細節，暗示觀眾這個家庭雖然看似和諧，但內在卻佈滿細小裂痕，無論是經濟狀況或彼此關係，都有可能被某些小事觸發，就這麼開始分崩離析。像是這樣的安排，大多數均並未搬到檯面上說清楚前因後果，而是透過角色對話與彼此壓抑著的反應，來讓觀眾自己察覺其中的不對勁，進而與「克蘇魯神話」那種讓人逐漸步入混沌，無法控制自我的相關元素有著出色融合，甚至就連不少情節也有頗忠於原著的安排，就改編成果來說，確實令人頗為驚喜。

除此之外，《星之彩》還打造了一個讓人不禁聯想到《突變第三型》式的「怪物」。雖然以整體來看，《星之彩》明顯有特效不盡人意之處，但那個「怪物」確實能稱得上是近年恐怖片中，造型最讓人不快的其中之一，因此也為這部電影帶來了一股陰森詭異的餘味，正如「克蘇魯神話」一直以來的特質一樣。

在《星之彩》後，HBO也預計將於8月推出改編自麥特．羅夫（Matt Ruff）小說《洛夫克拉夫特之鄉：逃出絕命村》（Lovecraft Country）的同名影集，將種族歧視問題給帶到「克蘇魯神話」的世界裡，可說與《星之彩》一起以更為現代的角度，將不同的社會問題給融合到這個科幻與恐怖界的經典題材中，展現出另一種屬於我們這個時代的恐懼。

《星之彩》加上《洛夫克拉夫特之鄉：逃出絕命村》，然後還有《星之彩》導演打算陸續拍攝另外兩部洛夫克拉夫特作品，將其湊成「克蘇魯三部曲」的計畫，或許有一天，《羊男的迷宮》（El laberinto del fauno）與《水底情深》（The Shape of Water）的導演吉勒摩．戴托羅（Guillermo del Toro）籌備多年，想改編洛夫克拉夫特中篇小說〈瘋狂山脈〉（At the Mountains of Madness）的拍攝計畫也終會成真。到了那時，或許便是群星抵達了正確的位置，使邪神克蘇魯得以從長年的沉眠中甦醒，於各種影視作品中真正毀天滅地而來的時刻吧。

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