《愛情，不只順其自然》：妳認為妳的快樂是對方的責任，妳尿急會請別人尿嗎？

文：亞瑟（AWE情感工作室）

妳認為妳的快樂是對方的責任

前面說到的失敗原因第一點：「沒有把自己當女人」，導致的是對方根本就不會把妳當對象，關係從頭到尾都不會開始；第二點「妳認為自尊比關係更重要」，會導致某些人無法跟妳繼續深入交往，或是不想帶妳和自己的親友聚會。

而第三點「妳認為妳的快樂是對方的責任」，則很有可能讓妳在面對異性緣好的男性時，直接把一手好牌全部打爛。

我們先來說說什麼叫作「妳認為妳的快樂是對方的責任」吧！

這世界上有很多人是沒辦法為自己的情緒負責的，因為他們不知道要怎麼處理自己的情緒，在他們的經驗裡，可能也沒看過什麼很會處理情緒的大人，或是自己的父母根本就很習慣用情緒勒索的方式，來解決情緒問題。因為沒有人示範過「處理自己的情緒」是怎麼一回事，所以他們自然而然地也就不會處理情緒。

如果大家只是當當朋友，那麼這個狀況可能還不會令人太難以忍受。可怕的是這類型的人，只要一進入關係，就會覺得對方必須為自己的情緒負責，也就是「如果我不開心，那你就要負責讓我開心。你要哄我、逗我笑、安慰我，否則你就是不愛我。」

看到這，妳的OS可能是：「但大家不都是這樣嗎？」對，這乍聽之下好像沒什麼地方不合理，這簡直就是普遍人類尋找伴侶的原因，但「普遍性」並不代表正確性。「大家都這樣」，表示的並不是這件事是對的，而是人們都在這麼做。這個「大家都這樣」導致了許多人分手、婚姻不睦，而且還在以「大家都這樣」的存在繼續擴散。

試想一下：妳最好的朋友失戀了，她很傷心，所以每天晚上打電話找妳哭訴，每次都講兩到三小時，然後長達半年，妳覺得妳受得了嗎？一開始妳可能很想幫忙，因為他／她是妳最好的朋友，但時間拉長，妳會開始發現自己根本無法負荷這些負面情緒，而且也沒辦法替對方解決問題。礙於妳們的交情，妳又很難拒絕，到最後就讓妳越來越想逃離對方。

當人們無法為自己的情緒負責時，就會呈現這樣的狀態——用各種手段來迫使對方必須安撫自己（通常是讓對方產生罪惡感或指控），而且當事人認為這是應該的、合理的、必須的。但沒有人喜歡處理別人的負面情緒，尤其當這件事被視為一種義務時，更是讓人痛苦得想逃。

即便是對於公認「較擅長處理情緒」的女性來說，不斷揹負別人的情緒能量都已經是件這麼困難的事了，更遑論是長久以來都不習慣這件事的男性。

或許是基於先天設定，後天也沒有培育，普遍來說，男性一直都不是一種很會處理情緒的生物。男人之間互相安慰的方法，基本上都很爛。例如朋友失戀，男人多半只會說：「走啦！喝酒啦！」、「下一個會更好啦！」不然就是把對方約出來，兩個人坐在河堤，拿著啤酒，什麼話也不說，靜靜的把酒喝完。跟女人的安慰技巧簡直是雲泥之差。

處理別人的情緒本身就不是件令人愉快的事了，更何況對男性來說，情緒問題又格外的棘手。人類都不太喜歡面對自己不擅長的事，這會讓人們感到挫敗。一開始多數人都會試著解決問題，當發現無法解決的時候，就會產生壓力。當壓力過大的時候，人們就會開始想逃，而剩下抗壓性更高的人會選擇再嘗試。一旦他們再遇到更多的挫折，反覆嘗試卻始終徒勞無功之後，幾乎所有人都會放棄。

在這裡我想特別解釋一下「壓力是怎麼產生的」：人要感覺到壓力只會有一種狀況，就是「我沒辦法解決」。任何一件當事人能夠解決的事，都不會造成壓力。妳仔細想想，所謂的工作壓力大，不就是妳有很多事情要做，但妳怕妳做不完、做不好、老闆永遠不滿意嗎？如果妳可以輕鬆又完美的達成目標，老闆也很滿意，妳還有什麼工作壓力？

所以為什麼負面情緒的責任會是一種壓力？因為沒有人能夠根除別人的負面情緒，只要當事人無法自行解決，這些情緒就會永遠以不同形式存在。

幾乎沒有人喜歡去承擔別人的負面情緒，更何況是面對負面情緒時常常不知道要怎麼辦的男人？所以男人對於無法為自己情緒負責的女人，其實是感到恐懼的，因為他們不知道要怎麼處理這些麻煩。

沒錯，對男人來說，沒辦法為自己情緒負責的女人，就是麻煩。

對於異性緣沒那麼好的男人來說，如果他覺得妳長得很漂亮、條件很好，那他可能會忍氣吞聲，想盡辦法安撫妳。但是對於異性緣好的男人來說，他實在是沒有缺妳一個，那他為什麼要幫自己找麻煩？所以異性緣越好的男人，越重視女人是不是「很麻煩」。

或許妳會覺得：「那還不簡單？我只要在交往前藏好就可以了吧！」相信我，當妳遇到的對象看過越多女人，妳越不可能瞞得了他。

我就有過這樣的經驗：對方的外型很棒，各方面條件也都很好，很讓人有戀愛的感覺。照理來說，這樣的人應該要是我的首選，但在相處一段時間之後，我卻打消了念頭。原因很簡單，我感覺到她們的情緒很不穩定，而且她們無法辨別自己的情緒，自然也不會處理。

她們有時候會莫名其妙的對我表現出很憤怒或很悲傷的情緒，例如突然很生氣的跟我說：「為什麼男人都這麼不負責任」，然後開始滔滔不絕的說出她們看到的爛事，但我就算詢問是不是發生什麼事，對方也只會說：「沒有，就突然想到，覺得真的很爛。」在完全搞不懂發生什麼事的情況下，我卻又同時感覺到對方希望我能安撫她的情緒，似乎處理她的情緒就是我的責任一般。

表面上她們並沒有對我提出任何要求，但整體的氛圍卻讓我覺得我好像該做些什麼，就像一大早進到辦公室，看到老闆臉很臭、整個辦公室彌漫著一股低氣壓，如果不做點什麼來緩和氣氛，整個環境就會讓人窒息。

有這種情形的女生我遇過不止一次，認識過程中我也對她們有好感，甚至算得上是喜歡，但因為她們的情緒狀況，讓我覺得跟她們交往的負擔實在是太大了，所以就打了退堂鼓。

我看過很多很有吸引力的女生，最後都敗在讓人覺得太麻煩這一點上，導致對方雖然對她有好感，但在評估後還是覺得不要交往比較好，這是非常可惜的。

很多人因為不會處理自己的情緒，所以一直誤以為，只要有個伴、有個人能陪伴自己、安撫自己，那些情緒就會被處理掉，也以為這是處理情緒的唯一解。但事實上，從來都沒有人能幫別人處理情緒，就像沒有一種藥能夠殺死病毒，藥能做的只有緩解症狀跟輔助，真正殺死病毒的都是人類自己免疫系統產生的抗體。

情緒也是這樣，身邊所有的人能幫上忙的，只有陪伴跟分享，沒有人能替妳分擔妳的情緒，最後真正能走出來、開心起來，靠的都是妳自己，而不是身邊任何人。

這部分對男性來說也是一樣的。我幫男生上課的時候，一定會問他們一個問題：「你為什麼想交女朋友？」真正回答我想要性關係的人其實很少，但幾乎每一個人都會告訴我：「想要有個人可以在我心情不好、沮喪的時候一起分擔。」

這時候我都會舉一個例子：「假設我今天尿很急，我跟你說：『欸我尿很急，你去幫我尿一下好不好？』就算你說好，你尿完了以後我尿就不急了嗎？我還是尿急啊！所以你只能聽我分享我現在尿很急，但你根本沒辦法實際幫我解決任何事，真正的解決方法就是我自己去尿嘛！」

這個例子聽起來有點低俗，但它很真切，大家都有尿急的經驗，也知道不管再怎麼跟身邊的人說自己尿急很痛苦，事情都不會解決。

相關書摘 ▶《愛情，不只順其自然》：請對方幫忙，創造讓男人能靠近妳的縫隙

書籍介紹

本文摘錄自《愛情，不只順其自然：主動、被動，不如有技巧的互動》，時報文化出版

作者：亞瑟（AWE情感工作室）

#除了拜月老之外，妳還有這本書

-如果主動，他會不會覺得我沒行情？

-該如何知道他喜歡怎樣的人？

-共同興趣話題好少，到底要怎麼聊？

-越來越曖昧了，但要怎麼進入交往？……

在感情裡，我們究竟是花比較多時間思考「對方現在的狀況還好嗎？他需要被怎麼樣對待？」還是只在想「為什麼我做了這麼多，對方還是不接受我」？

有時候，愛情不是敗給時間、距離和情敵，

而是敗給不知道如何展現心意的自己！

調整和對方互動時的細節，讓妳的心意變得對他有影響力

本書特色

1.男人其實這樣想

男人其實超需要女生主動一點？為了未來著想，看條件難道不對嗎？男性關係教練帶妳了解男人對於關係、對象、交往的看法！

2.過去的妳是玩傳接球，還是躲避球？

解惑追愛失敗的原因，男人想逃避的四大問題（怕展現女性特質、沒面子、麻煩、不安）。只要練習稍微改變意識，就能展開不同以往的後續。

3.在互動中創造心動

能主動、好奇都只是基本，妳還需要一些讓自己更從容、更有方向感的心態和方法，才能在互動中，用對方也能接受、甚至開心的方式傳達心意。

4.不但戀愛，還有自我提升成長

每個人都是在練習愛人與被愛中，認識到最真實的自己。當妳學習實踐本書的同時，也是在學習如何接納、熱愛自己，以自信和正直選擇到一份應得的愛情。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航