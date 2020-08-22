《愛情，不只順其自然》：請對方幫忙，創造讓男人能靠近妳的縫隙

文：亞瑟（AWE情感工作室）

創造讓男人能靠近妳的縫隙

所謂的關係開始，並不是讓對方知道這世界上有自己的存在而已，需要有實際的互動，才有辦法讓關係延續下去。具體來說，和男性不同，女性較常見的模式，還是等待對方主動。但「等待」是漫長又不見得有效率的，妳沒辦法確定對方到底何年何月才會來找妳講話，也有可能他一輩子都不會主動，那妳該怎麼辦？

如果妳是個外向活潑的人，直接跟對方聊天不失為一個好方法，利用完全主動的方式，讓對方感覺到安全。但如果妳不是呢？那我會建議妳利用主動的方式來誘發對方主動，所以在形式上看來，妳還是處於被動的。

簡單來說，就是妳主動做出一些行為，給予對方綠燈，讓他產生主動的勇氣及意願︒

很多女生整體呈現給別人的氛圍都是「別靠近我」、「我很好」、「我不需要男人」，越是自認獨立、有想法、堅強的女生，越容易出現這種現象。當妳全身被這類「拒絕訊號」包圍時，不管男生對妳多有好感，都會削弱他前進的意願，因為沒有人喜歡被拒絕（玩咖除外）。

在這種時候，我會建議妳第一件可以做的事情，就是創造一個讓人有機可乘的「縫隙」，讓妳想要他們接近的對象，可以有機會靠近妳。

其中最簡單而且零風險的方法，就是請對方幫妳一個小忙。不管妳要他幫妳拿筆、拿飲料、問他路、公事上的事問他怎麼處理、訂便當的時候提醒妳……等等，只要妳不是像賣愛心筆的一樣，在路上跟妳有興趣的路人說：「同學，可以跟我說一聲加油嗎？」其它全都可以。

如果妳覺得辦公室有點冷，或妳今天穿的裙子有點短，都可以跟妳旁邊那位很帥的同事借外套；如果妳看到喜歡的男生要去便利商店，就拜託他幫妳買東西；如果隔壁部門的帥哥跟妳在茶水間相遇，就請他幫妳拿放在高高的櫃子上的杯子！無論如何，想盡辦法讓對方幫妳一個忙就對了！

請對方幫忙，是高段的撒嬌

為什麼要請別人幫妳的忙？因為一般會全身散發拒絕訊號的女性，要嘛是不喜歡麻煩別人（原因可能是不好意思、怕被討厭，或是覺得女性應該獨立自主不依靠男人），要嘛就是讓人覺得高高在上高攀不起，所以當這類女性「主動」請別人幫忙，並且在對方幫忙完之後，謝謝或讚美對方，並且給他一個微笑，對方就會產生：「咦？原來她沒有這麼難以親近」的想法。這時候如果他本來就對妳稍有好感，可能就敢主動多跟妳說一兩句話。

請別人幫忙有四個訣竅：一，立即性的、二，不需要太大代價的、三，對方清楚知道可以怎麼做的、四，讓對方意識到自己是個男人的。

「立即性」指的是現在立刻可以完成的，例如拿東西、借現有的東西。很多女生都知道可以透過請對方幫忙，來建立對方的價值感，但她們通常不知道要請對方幫什麼樣的忙才好，於是丟出了一個時間性太長的，或太困難的事情請對方協助，這不僅無益於關係，反而可能會減損對方的價值感。

例如有些人請對方出國幫忙買藥妝，這就屬於無效的協助，第一是因為對方會認為「妳只是想要有人幫妳買藥妝，不是他也無所謂」，因此只會有被工具感，不會有價值感，第二是因為時間太長，而且可能還要特地去找，很不方便，所以這就會被歸類為無效協助。

當妳們的關係還沒有到很好以前，請人家幫需要付上太大代價的忙，別人通常會不樂意，這時候會先啟動的不是價值感，而是嫌麻煩和害怕被利用。例如請對方借妳三千，或是幫忙跟妳交往，都算是代價太大。

其實借錢是個還不錯的點子，但僅限於小錢，而且最好是在店裡和對方相遇的時候，例如妳在公司樓下的飲料店，發現自己沒帶錢包，這時候跟對方借個三、五十塊，然後感謝他，就是個很有效的協助，因為對方會認為當時的自己剛好將妳從一個窘境中救出，而且幾十塊不是什麼大錢，妳還可以藉口還他錢多跟他講幾句話，簡直是一舉數得。

至於為什麼要是對方清楚知道怎麼做的，則是關係到對方是否會因為幫不上忙而感到挫折。有些女生會在心情不好的時候跟喜歡的對象說，希望對方能安慰自己，老實說，這是個不錯的方法，但她們可能沒考量到自己的對象是不是擅長這件事。如果對方不太擅長，可能會手足無措，或是為了緩解氣氛，說出些不太適當的玩笑。

我有個學生就曾經發生過這種事：她被客戶言語騷擾，跟喜歡的男生哭訴，誰知道對方竟然說：「可是妳又不是女生。」差點把她氣死。這絕對不是單一特例，因為她在告訴我這件事的時候，我腦海裡就浮出很多個可能會說出這種話的男性。

所以如果妳要請對方幫忙，請找些妳確定對方知道怎麼做的，例如烤肉的時候請他幫忙升火、不知道程式怎麼用請他教妳，都是很棒的方法，而且這種事比起拿筆買咖啡，又更能讓對方感覺到自己是個有用的男人。如果妳真的希望自己心情不好的時候對方可以安慰妳，那拜託妳告訴對方要怎麼做，例如跟對方說：「你就陪我一下就好」或「你就聽我說就好」，給對方明確的指令，否則下場可能會有點淒涼。

最後一個「讓對方意識到自己是個男人的」，它算是加分題，沒有一定需要，但如果有的話是最好的。像前面說到的烤肉升火、教東西，或是幫忙提重物、搬行李、打蟑螂，這些都是能讓人充分感受到自己的男子氣概，認為自己很有用幫助到對方的小忙。

一般來說，如果對方不是真的沒辦法幫妳（例如他就怕蟑螂），或對妳真的絲毫興趣都沒有，以致於他不想逞強（例如我就不愛拿重物），否則都會有很不錯的效果。

「請對方幫個小忙」是最簡單，而且人人都能操作的小方法。但如果妳真的完全沒有跟對方有接觸機會，那麼可以嘗試另一個條件比較複雜的方案，來強化對方接近妳的意願。

讓他注意到妳的小方法

如果你們有共同朋友或共同認識的人，讓妳的朋友去跟對方說：「欸你知道那個X X X（就是妳）嗎？就隔壁部門那個長頭髮的女生，她上次說你很帥。」

妳覺得這個方法很冒險嗎？不，我告訴妳，這方法超安全。

男人跟女人不一樣，女人如果知道自己沒興趣的對象喜歡自己，有可能會想刻意迴避，這是因為女人被追的次數普遍是多於男人的，而且多數被追的經驗可能不會太好（如果都很好的話早就不知道交多少男朋友了），再加上女人比男人懂得避嫌，通常會覺得如果對對方沒興趣，就不要給人家機會。這兩點加在一起，才造就了女人可能會迴避喜歡自己的人。

但男人不是！

男人如果知道有個女人喜歡自己，絕對會在心裡暗暗得意，就算他嘴上會說：「哎呀，沒有啦，你們想太多了啦！」或是「哎呀，她又不是我的菜！」他心裡還是會覺得很爽！然後接著他會開始沒事多看一下那個喜歡自己的人，不管自己有沒有喜歡人家，他都想要享受「這個人喜歡我啦！」的感覺。

所以如果有個男人知道妳覺得他不錯，而且妳也沒有採取什麼恐怖行動，那他心裡絕對是覺得爽，而且會開始稍微多注意妳一點。

這個時候，妳的機會就來了！如果妳在路上跟他擦肩而過，就對他投以害羞的微笑；如果妳在茶水間遇到他，也對他投以害羞的微笑；如果妳在樓下星巴克遇到他，還是對他投以害羞的微笑。如果他一直沒來跟妳說話，沒關係，妳要嘛叫共同朋友悄悄約個有妳有他有大家的局，要嘛等到妳可以請他幫妳一個小忙的時候，他就會來跟妳講話了。

主動創造一個讓人能靠近妳的縫隙，是關係開始的第一步，也是讓自己桃花朵朵開的訣竅，懂得讓不錯的潛在對象靠近自己，絕對會大幅提升妳的戀愛成功率。

相關書摘 ▶《愛情，不只順其自然》：妳認為妳的快樂是對方的責任，妳尿急會請別人尿嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《愛情，不只順其自然：主動、被動，不如有技巧的互動》，時報文化出版

作者：亞瑟（AWE情感工作室）

#除了拜月老之外，妳還有這本書

-如果主動，他會不會覺得我沒行情？

-該如何知道他喜歡怎樣的人？

-共同興趣話題好少，到底要怎麼聊？

-越來越曖昧了，但要怎麼進入交往？……

在感情裡，我們究竟是花比較多時間思考「對方現在的狀況還好嗎？他需要被怎麼樣對待？」還是只在想「為什麼我做了這麼多，對方還是不接受我」？

有時候，愛情不是敗給時間、距離和情敵，

而是敗給不知道如何展現心意的自己！

調整和對方互動時的細節，讓妳的心意變得對他有影響力

本書特色

1.男人其實這樣想

男人其實超需要女生主動一點？為了未來著想，看條件難道不對嗎？男性關係教練帶妳了解男人對於關係、對象、交往的看法！

2.過去的妳是玩傳接球，還是躲避球？

解惑追愛失敗的原因，男人想逃避的四大問題（怕展現女性特質、沒面子、麻煩、不安）。只要練習稍微改變意識，就能展開不同以往的後續。

3.在互動中創造心動

能主動、好奇都只是基本，妳還需要一些讓自己更從容、更有方向感的心態和方法，才能在互動中，用對方也能接受、甚至開心的方式傳達心意。

4.不但戀愛，還有自我提升成長

每個人都是在練習愛人與被愛中，認識到最真實的自己。當妳學習實踐本書的同時，也是在學習如何接納、熱愛自己，以自信和正直選擇到一份應得的愛情。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航