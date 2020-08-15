王維中：我是制度下的犧牲者，跳升大聯盟「不是快樂的事」

文：陳光立

有關王維中的故事，各位應該知道不少，包括2011年與匹茲堡海盜隊簽約赴美，2012年養傷復健、2013年在新人聯盟崛起，王維中用低保送、勇於與打者對決吸引關注。好表現在釀酒人（Brewers）眼中，左投手王維中是一瓶「絕品佳釀」，遂於2013年12月冬季會議規則五選秀帶回密爾瓦基。沒實戰經驗，礙於規則不得不在整個2014年賽季留名單內，就是不想把他還給匹茲堡。

時任釀酒人隊總經理的Doug Melvin，為這場規則五下注做解釋，他說：「像王維中這樣的球員，無疑地有成為先發的特質，既然可動用規則五選到這人，說實話沒有理由不去選。」 只是，礙於規則釀酒人隊得將他藏在25人名單，此舉是利是弊不得而知，但用這方法登上大聯盟實為無奈，身為當事人的王維中其實不好受。

上大聯盟不好嗎？這是多少棒球人的夢想，但想想一個新人聯盟起家的21歲年輕人，於大聯盟登板14場，在17又1/3局中的防禦率高達10.90，白話說就是被打爆了。對此，釀酒人隊並未苛責他，知道他還沒準備好，真正養成課程是農場，只是大聯盟震撼教育重口味，一度讓人覺得是否重挫王維中士氣。麻吉好友、當年也在美國打拼的投手陳敏賜表達憂心：「我們都知道他有天分，而且韌帶移植手術後已恢復，但大聯盟是殘酷舞台，很擔心會不會影響心理層面。」

我對王維中的感覺，是他濃眉大眼下有一種「沒睡醒」的感覺。也許是耍酷，也許是佯裝不在乎，但我得說這小子非常夠意思，他的暖男形象要真正接觸才知道。爆紅直昇大聯盟的2014年，我透過網路聯繫王維中，沒多久他就打電話來，雙方聊完我即刻發稿一篇短文給報社，雙方約定春訓時見。

大老遠開車去亞利桑納州，將大聯盟名單的王維中列採訪對象。未料，在跟釀酒人隊申請採訪許可時，竟然意外吃閉門羹。拿起電話撥給他，得知我人在鳳凰城後，王維中回覆：「我們就在球場外的星巴克咖啡館碰面吧！」沒多久，他在隨行翻譯陪同下現身，還是那個一副沒睡醒的眼神。

年紀輕輕的王維中很健談，喝著咖啡無所不聊，對許多問題都耐心回應，包括當初接受韌帶移植的過程，他說：「第一年到匹茲堡發展並不順遂，體檢時發現手肘韌帶撕裂傷，一到美國第一件事就是進手術房，展開為期一年復健。第一年，根本都在場邊當觀眾，看人打球學經驗，嚴格來說不算空白。」王維中因動刀身體得以休息，翌年上場展現潛力股轉運。

言談中，王維中還向我展示左手肘的疤痕，對這個令投手畏懼的約翰湯米手術倒很釋懷：「我覺得在那之後狀況變好，不單控球進步，連球速也變快了！」言談間是充滿自信，顯然對大聯盟未來充滿期待。

Photo Credit: AP / 達志影像

春訓期間，王維中的確令人眼睛一亮，防禦率是完美的零，這一切讓人感覺跳級大聯盟理所當然。未料，當打者棒子逐漸加溫後，就是震撼教育開端。儘管是敗戰處理，但當你發現一局都消化不了的時候，那滋味絕對不好受，尤其發生在20出頭的年輕人身上，這不甘心很難拋諸腦後。

歷經小聯盟、韓職洗禮後重返美國，2019年王維中在跟我的訪談中，坦承2014年跳升大聯盟「不是快樂的事。」他說：

「我不是靠農場進階升級，是制度下的犧牲者。因為，我被強迫蹲在大聯盟，一上場就被打爆，怎麼輕鬆得起來？休息區內，看著隊友們搖頭苦笑的表情，根本無法融入環境，偶爾聽到竊竊私語，指自己憑什麼佔一個位子不走。天天被人酸得厲害，媒體、球迷都說王維中不適合在那裡，釀酒人隊是個24人球隊，而非25人。批王維中技術不到位，心態沒準備，最難受是一上網搜自己名字，出現都是酸言酸語。」

描述當年心態，王維中覺得全世界沒人站同一邊。身為來自台灣的球員，得背負「中華代表隊」壓力，承受著球迷熱烈期待。與美國或拉丁美洲球員相比，他們打得好、壞都沒事，算在自己頭上。但來自中華民國台灣、第一位跳級進大聯盟的王維中就不行，表現差馬上在網路論壇被酸爆，那陣子上網一看到留言就難過。

難堪上了大聯盟，壓力並非來自釀酒人隊，反而是台灣球迷高度期待，以及同儕間的競爭，讓時年21歲的王維中背負著，消化著，實在不太公平。但是，釀酒人亦達到承諾，先在大聯盟冰藏幾個月進農場，扶持成為大聯盟等級的投手。計畫成不成功，初期看算符合預期，2014年7月王維中以肩膀不適進傷兵名單，結束「大聯盟規則五之旅」。取而代之是階段性測試，包括小聯盟復健賽，六次先發防禦率2.33、將對手打擊率壓在.216。

接著，釀酒人隊把王維中送亞利桑納州秋季聯盟，等於變相延伸球季。面對明日之星和準大聯盟好手，他同樣表現出色，六次先發摘下兩勝、防禦率2.74，接受訪問時王說：「之前在大聯盟洗禮，提升我的膽識，面對打者更冷靜。」帳面數字觀之，王維中似乎沒怕到，且因遭打者痛擊過，知道如何調整。

釀酒人隊的總教練Craig Counsell，很清楚球團操作策略，對王維中從沒過高期待，他說：「球員成長之路並不會平均，有的快、有的慢。我相信在小聯盟繼續磨練，王維中有機會成為大聯盟投手，他要把學到的東西整理一下。」被問及震撼級養成之路，這位總教練指出：「以大聯盟層級來看，王的表現並不成功，但想想他是20出頭，需要時間把那些工具組合起來，這不是一朝一夕的事。」

在釀酒人系統內，王維中2015到2017年一路投到3A且短暫升上大聯盟，並於八場比賽亮相。換句話說養成之路走完，不過收割沒在密爾瓦基，卻是在亞洲的韓國。2018年初，亟需洋將的NC恐龍隊，向釀酒人隊提出買斷合約盤來王維中，簽約金20萬、年薪50萬元，此舉相當聰明。

在美國打拼的王維中，意外成為台灣進軍韓職第一人。只是，這韓職元年開高走低，最終是7勝10敗、防禦率4.26作收，季中明顯體力下滑影響球團續約意願，他也與經紀公司討論尋找新東家，而非留韓發展。提及這段經歷，王維中想說的話不少，簡言之是「洋將」身份不同於本土選手，要「懂得」以最大貢獻值回饋，是投身韓職心得。

完整先發一年的韓職經歷，吸引大聯盟球團關注，次年王維中再投回美國，效力美聯西區的奧克蘭運動家隊。開季3A先出發，16場後援防禦率3.75，到5月王維中終於上大聯盟，成為運動家隊史第一位台灣人，並在7月中繼奪首勝，這一勝從2014年等到2019年。

早年延攬王維中的匹茲堡海盜隊，在8月31日從讓渡名單撿回「成熟版」王維中，他也不負老東家期待，以後援身分摘下兩場勝投。此時他是名副其實的大聯盟等級，不是那個規則五制度下揠苗助長的半成品。

欣見王維中歷經多年奮鬥，於2020年返回台灣中職效力。與幾年前給人臭屁的印象不同，這次是2019年大聯盟登板25場比賽、投31局、3勝、防禦率3.77的投手，加上韓職7勝的資歷。再怎麼說回中職參加選秀，若跳過這位顏值滿點、有實力的大投手去選別人，我保證那個球團未來肯定後悔。

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