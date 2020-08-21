《街仔路採集誌》：鞋子造型「萬兩金」植栽＆瓶罐「鳳梨頭」植栽

文：孫于甯、劉上萱

鞋子造型萬兩金植栽

「鞋子造型萬兩金植栽」是專業的造型植栽設計者劉阿姨與老公的傑作，以不再穿的鞋子為容器，選用好種的植物組合而成。要得不多，只需陽光、空氣、水，一雙舊鞋便能讓簡單生活繼續跑跳碰。

類型： 植栽

植栽 使用材料： 空氣、陽光、水、舊鞋、植物萬兩金

空氣、陽光、水、舊鞋、植物萬兩金 尺寸： 26.5cm x 12cm

26.5cm x 12cm 設計者： 劉阿姨

劉阿姨 發現地點：台北市大安區，建國花市

Photo Credit: 遠流出版

在每到假日才會出現的建國花市裡，我們印象最深刻的就是劉阿姨這個有點「奇葩」的攤位了。攤位上展示著各種以生活小物改造的造型植栽：咖啡罐、啤酒罐、籃球、橄欖球、網球、羽毛球、網球拍、平底鍋、打蛋器、洗衣板等等，只要想得到的日常用品，都可以是植栽容器。

我們好奇詢問：「這些都是誰做的啊？」

初次見面的劉阿姨很靦腆地回答：「我跟老公一起做的，廢物利用啦！看到家裡有什麼，就可以拿來利用，慢慢想，慢慢弄，像創作一樣。」

快要七十歲的劉阿姨，二、三十年前與退休的老公一起投入植栽的世界，兩人憑著經驗與創意摸索，開發出一系列因應現代人忙碌生活，不用天天澆水的也活得下去的造型植栽。

阿姨說：「照顧植物、創作植栽很花時間與心力，每個作品都需要一直動腦筋，什麼植物適合配什麼容器、鐵線要怎麼彎才好看、植物的特性是什麼、要用什麼方法讓植物固定在容器上面、要怎樣讓買回去的客人容易照顧等，這些都要思考。現在大家都比較沒時間，想種植物又怕忘記澆水，所以我們就開發水草保溼的方式，加上把容器拿來廢物利用，這樣跟外面店家不一樣又有特色。我們夫妻倆，不管白天晚上，都在想要怎麼用，每天都覺得時間不夠用呢！」

劉阿姨與老公假日來花市擺攤，平日也不休息，日日用最天然的陽光、空氣、水，以及無盡的心思照顧著工作室裡成千上百盆的植物。我們要離開攤位前，阿姨送我們一小盆帶有種子的萬兩金和一株積水鳳梨，我們像歐巴桑一樣上演推推拉拉、塞了錢又被退錢的劇碼。阿姨告訴我們：「照顧植物就跟照顧你自己一樣，記得喝水、放在通風的地方，就可以活得很好了，很簡單，回去試試看。」

劉阿姨的經典作品族繁不及備載，我們精選這個象徵劉阿姨人生下半場繼續熱情跑跳碰的「鞋子造型萬兩金植栽」與你共勉之。

瓶罐鳳梨頭植栽

「瓶罐鳳梨頭植栽」使用馬克杯、寶特瓶、空玻璃罐等裝水，再放上自家果菜攤的鳳梨頭做為擺飾。不論是在人來人往的市場，抑或居家使用，都能為生活創造有靈性的花園一角，還可保庇生意旺旺來。

類型： 植栽

植栽 使用材料： 鳳梨頭、各式容器、水

鳳梨頭、各式容器、水 尺寸： 不定

不定 發現地點：台北市大同區，華果匯水果行 台北市大中正區，東門市場外圍鳳梨攤 台北市大同區，蘭州市場蔬果攤

Photo Credit: 遠流出版

不知道什麼時候開始流行種起空氣鳳梨，咖啡廳、小書店、森林系的服飾店都能看到它們的身影。有趣的是，我們在逛街市的過程中，也發現了類似的風潮，鳳梨攤、水果行、蔬果攤，都可以看到這款「瓶罐鳳梨頭植栽」（真的是切下來的鳳梨頭，加水放進瓶罐），彷彿是每間頭家的心頭小玩物。

我們問每一個眷養這種植栽的店家說：「為什麼要養這個？」不論男女、不論老少、不論國籍，他們總會回答：「好玩啊！」

華果匯水果行越南籍的老闆娘說：「就覺得好玩啊！聽別人說鳳梨可以這樣種，我就這樣種。只要泡在水裡，它就可以活，一個星期就生根了。」

東門市場外鳳梨攤夫妻檔說：「我們就賣鳳梨啊，隨手把切下來的鳳梨頭留下來，除了可以拿來當裝飾外，也是一種生命力的觀察啦！但要種在有養分的土裡，才能長鳳梨，種在這裡不會長出鳳梨，只是好玩啦！」

還有蘭州市場賣蔬果的花蕊嬤，也用隔壁水餃攤吃完剝皮辣椒、愛之味脆瓜的空玻璃罐裝水，放上自家果菜攤的鳳梨頭。花蕊嬤說：「安捏挖好勢，就水水，好玩啊，而且擺這個生意會旺旺來喔！」

我們發現「覺得好玩」是一件可以讓生活變得有情趣的要事。

Photo Credit: 遠流出版

書籍介紹

本文摘錄自《街仔路採集誌：無用之用再發現！看見台式加減美學》，遠流出版

作者：孫于甯、劉上萱

生活裡俯拾即是的「無用之物」，

正透過「用力生活」的人而重生！

街仔路，攤商街販的生活舞台。

架起五顏六色的大花傘，

凹一凹紙箱當作價格牌，

用奇異筆寫出「特選」「尚青」POP，

善用每一寸空間，拼湊堆疊出自己的一方天地⋯⋯

在連鎖店與標準化之外，

那些絕無分號，一家子、一輩子打拚的攤販商家，

內裡包裹的，會是什麼樣的人生經營學？

生活從來都不容易，一定要從手邊的東西開始想辦法

兩個女生的路上觀察，發覺到有點熟悉又不太一樣的日用品。隨手取得的寶特瓶，切開當作名片架，不再使用的紅色水盆，DIY就成了燈罩；破舊的球鞋，變身獨一無二的植栽容器……原來在攤商街販的眼中，「生存」便是「把無用變有用」，發揮創新與愛物精神，成就便利又便宜的耐用良品。

一本未曾見過的常民文化紀錄，翻轉你我對於「理想生活」的想像

在趣味物件的背後，更可貴的是人生的經營，就算只有一「攤」小天地，也有自己動腦筋想出來、用一輩子試出來的生意經。店門口的疊加置放、流動攤位的收納拆裝，還有在夾縫中展現的人情況味，它們或許未曾被言說，但形形色色的風貌，卻展示了街頭最蓬勃的生命力。

兩名作者透過實際行動，採集從街坊鄰里迸發的台式創意，涵括修繕的巧思、加減用的趣味、惜物的情分、手作的溫度，以及小人物修修補補、塗塗改改的生命故事。全書以活潑筆調幽默考察，宛如一場紙上紀錄片，帶你重新認識街仔路上的台灣生活風景。你會發現——平凡到不能再平凡的生活，也有細細走看、慢慢感受的價值。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬