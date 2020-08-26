《隔離與回歸》：當患者看到「以院作家，大德曰生」的石碑，便恍然大悟

文：范燕秋

樂生院裡有一塊刻著「以院作家，大德曰生」的石碑，許多患者會說，當他們看到石碑後便「恍然大悟」，自稱「已經向命運低頭」。這種頓悟常伴隨別的患者講述的身世故事，想像一種落到谷底的境遇，油然而生「就這樣活著」的覺悟。來自宜蘭的藍女士說：

我21歲被送入樂生，當時看見那些容貌變形的阿公、阿嬤，暗自擔心自己會變成那樣，別人遞給我的食物，我也不敢摸，只好謊稱肚子不餓。 教會的人一直給我安慰，心情還是很惶恐，很想早點回家，直到有人告訴我，日子是從日、月、年，到以十年為單位計算的，我才覺醒，要「以院為家」，從此，在教會的教誨及互助的生活中得到平安，心情才輕鬆起來。

病情惡化的經驗與院內醫護資源不足有關。1952年引進DDS以前，治療癩病主要靠療效不明的大風子油，而剛引進DDS時，卻因醫師不清楚新藥的藥效及使用方法，很多患者在服藥不久產生很多副作用，例如貧血、急性癩反應、頭暈眼花、神經劇痛、失眠等。

患者們記得，日治時期到戰後初期，樂生院的醫師及護士看病都會戴口罩、手套，拿藥也用鑷子夾。醫師、護士不會到院民住的地方來，開門時刻意避開患者會碰到的門框。輔導室、辦公室前有消毒水，進出時要踩一踩並換鞋。患者家屬要來探視也必須穿消毒衣才能進來。醫護人員的舉止讓患者更覺身染惡疾。而隨著痲瘋病逐步侵蝕肢體、被迫截肢的過程，患者的自我形象與生活能力皆大受挫折。

「拘禁」是另一項至關重大的生涯轉折，1954年起開放無傳染性者外出，但必須有院方認可的理由，在指導員允許下，發一張通行證才能外出。當時有憲兵、保警、院方巡察人員三股管理勢力，不假外出或被認為胡搞（例如聚賭）的分子會遭受處分，關入反省室或罰割草。

1958、59年間，戒嚴時期晚上會有人查鋪。院方開始鼓勵病症較輕微的患者外出就職，院方定期通知其回院，進行身體檢查。外出需請假的院規一直到1980年代才停止。1952年政府全面換發身分證時，樂生院民被當時的新莊鎮公所以「面容腐爛、無法辨認」予以拒絕（陳美羿等，2002：15），一直到1954年才恢復公民權，然而身分證要交給院方保管。

身心遭遇如此困厄，由於不能接受這樣的際遇而萌生什麼都可放棄的心理，表現出來則是不再介意一般行為規範、自暴自棄或自我孤立，這樣的過程即心理學所謂的情感危機（emotional crisis）。

被形容是浴火重生的佛教會長金義禎，是很突出的例子：金義楨，江蘇人，抗日戰爭時投身軍旅，1949年來台後兩年，診斷罹患痲瘋病。當時他年僅30，官拜少校。帶著簡單行囊及一紙公文來到樂生院，以為憑著少校階級待遇應該不會太差，從上午等到下午，直到一位院民見他傻傻坐著，帶他到合作社旁一間房並說，「請人幫忙搬一張床要四塊錢」。金義禎翻遍所有行李，身上只有五毛錢，「這是我這輩子最狼狽的一次」。

第一個夜晚他打地鋪無眠地度過，「感覺比判了死刑更死刑」。隨後的日子他以喝酒、賭博、胡搞度日，心想反正也是死，曾經服下100多顆藥企圖自殺，卻大難不死，更由於當時院內剛形成的佛教會患友時時找他幫忙出主意，他才漸漸重新定位自我，並在佛法中找到安頓與昇華的道路（陳美羿等，2002：42-49）。

「家」的物質建構

患者進入樂生院時，幾乎是一無所有，脫離家庭生活、斷絕原有社會聯繫、失去地位，沒有多少屬於自己的東西，也不能控制自己的環境，連自己的身體都在變形、失去，在這個情況下，要怎麼建構「家」？反過來想，在這種處境下，沒有「家」要怎麼活下去？

從擁有一些自己的東西開始，意味著人的存在狀態開始有所指向與施力點；擁有並非靜態的享用或獲得，掌握及使用一件擁有的客體要依靠特定的力量、特殊的才能與努力，這種透過行動的具體佔有是一種深度的擁有，會對擁有者的內在品行與日常活動施加影響（Simmel, 2002: 229-233）。

然而，家不只是一個可以讓人擁有、或是提供遮風避雨的地方，它更可能由於人常處其間，完成重要的個人、家庭與社區的活動，進而讓人發展出心理上的連結。從「物」的擁有到「家」的擁有，乃是身體－主體與外在環境－物之間的互相對話、辯證的過程，理想的家必須透過人的努力經營方能達成。

（一）院區空間規劃

樂生院位在台北平野的西南西邊，已經迫近山區，臨接觀音山系高處南端，在白匏嶺下方的塔寮坑高原之丘陵地上，總面積7萬7853坪。樂生院的規劃採偏離公路（當時的縱貫道路即今省道新莊中正路）退縮式建築配置，即整個病院的配置計畫，捨平坦的水田區，向北依附在丘陵起伏的地形，利用「土地高燥，帶有南風迎面吹來，絕好的健康之地」（郭俊沛、賴志彰，2005：31）。

樂生院創建之初，周遭皆為田野，人口稀疏。數十年來快速的都市化使樂生院周圍成為人口密集的社區，然而入了院區大門，不變的是兩條長長的上坡道，拉開了上頭的院舍、大樹與外頭繁忙道路的距離；在象徵上及實質環境上，這處地點仍然遺世獨立。

樂生院環境條件優異處在於：家庭式獨立住所、自行維護的寬廣庭院、與住宅相連的照護系統、各種就近提供的生活服務、對周遭社區開放但又保持適度安寧。

樂生院的居住空間從1978年最後一次擴充至2003年捷運施工以前，大致沒有什麼變動。2003年因應捷運工程的過渡時期，先拆除了五雲舍、台南舍、官職員宿舍區，另在樂生院外圍、籃球場下方位置蓋了五排鐵皮組合屋，提供被拆遷之病患的臨時居住所。

由 臺灣總督府癩療養所樂生院 - 臺灣總督府癩療養所樂生院 昭和七年年報, 公有領域, 連結 1932年左右的樂生院全景。

（二）居室與家務

過去在一些生活領域內部，院民擁有一定程度的自由，來安排自己的住所或耕作地。1980年代以前，有人嫌病舍過於擁擠吵雜，就往後山搭建自己的房子住。1978年，朝陽舍率先將廁所由糞坑式改為抽水馬桶，並帶動全院病舍廁所改裝。

此外，院區有部分植栽、園圃是院民自己經營照顧，早期多為家計生產，目前則為怡情養性。擁有自己習慣盤據的小天地，意味著自我與環境開始有親密的附著，不論是一個花圃，甚至只是一個涼亭、一棵樹下。

改造通常因陋就簡。譬如在廁所加裝熱水器，寒流來時就不用老遠走到公共浴室。搬到悶熱的組合屋的阿添伯，在廁所馬桶上方裝了一個電風扇，是實用的巧思。有一位院民曾邀我到他自己1個人搭建的「別莊」坐，整個房子幾乎都是用撿來的物件組裝，包括2003年職員宿舍拆除時撿來的木板，門窗還刻意挑檜木材質。

木板隔出一個像火車臥鋪的床位，枕頭位置側的門板挖個洞，從洞口伸手出來可以接聽桌上的電話。他的DIY充滿廢物利用及迷你空間的巧思，像一個人工作室，物品各有所歸又在伸手可及處，整個房子搭建在山坡邊緣，歷經颱風大雨都還很穩固。

即使是手腳不便、年事已高的患者，尤其女性，許多仍然靠自己打理最基本的家務，包括洗碗、洗澡、洗衣、晾衣、摺被、到市場買菜、煮飯、打掃家裡。我認識1位阿嬤，一大早起來就做這些事（就得花很多時間），下午拉張椅子到外頭曬太陽或是回屋裡看電視，偶爾家人帶著一些食物用品來看她或打電話給她。

行動不便者若沒有家務幫手，比較無法維持個人環境。雙腳截肢的陳先生，現年70歲，沒有請看護，生活器具幾乎都放在地上，房間凌亂，地板和牆壁難以維持整潔，拿飯也要在地上爬到門口，洗澡要先爬到門口上坐代步車，再到浴室去。一位雙腳截肢的女性患者則在室內都用有滑輪的板子移動，她的物品都放在低矮處以方便取用。

院內勞動

日治時期的管理辦法即規定住院患者協助院務，戰後，陳宗鎣院長推行自治，各病舍推選舍長處理各區內事務。勞動方面，院方與教會分別組織生產作業，內容含括協助院務運作，尤其炊膳、洗衣、護理、清潔、看護、福利社經營、園藝、畜牧、縫紉、土木水泥、油漆、理髮、樂器演奏及各種手工藝。1960年代患者多中壯年齡，除重病、年邁患者以外，幾乎全員參與院內服務。

附近居民曾經不願賣東西給樂生院，因此院內有病友自營的菜市場，清晨六點左右開市，八點收市。早年因有兩攤菜攤、兩攤肉攤，彼此還會互相競爭；也因政府給予豬肉免稅，便宜豬肉遠近馳名。市場也成為院內的八卦中心，傳遞各種瑣事（張平宜，2004：126）。

有一些人在樂生院內從事農牧再拿到外面賣，院方並不會特別干涉。也有倒過來，或是兩頭經營的情形：平安舍的鄭先生過去徒步往返樹林，或從中央市場批貨，回院內設攤經營菜市場，他還一面飼養兔子，不時騎腳踏車到三重市場叫賣，或賣給台大醫院做解剖實驗用。上街做買賣之便，鄭先生總要買本日文版《讀者文摘》回去細讀，至今還保留了100多本（張蒼松，1993：157）。

1978年秋，佛教會與慈濟證嚴法師的一段因緣，促成朝陽舍整修作為癱瘓病舍，起初由慈濟每月捐助10,000元聘請四位行動方便的院民照顧癱瘓患者，並補貼5000元伙食費。1983年，佛教會募集患者及親友資金成立了專屬基金，利用孳息維持朝陽舍運作。1999年，院方加派3位工友協助維護，但週末及夜間仍靠患友看護工來維持，20多年來，從事看護工作的院民來去約有幾十人，有3位患者從照顧工作成立直到1999年為止，沒有間斷過看護任務。

現年97歲的黃貴全，30多年前就住在朝陽舍照顧癱瘓病友，因為要打理的事情多，凌晨兩點就要爬起來，幫舍友換尿布、提熱水、刷牙洗臉、便盆、洗衣服……，得到「老菩薩」的封號（陳美羿等，2002：19）。

書籍介紹

本文摘錄自《隔離與回歸：戰後東亞的漢生病政策與醫療人權》，巨流出版

作者：范燕秋

漢生病（Hansen’s disease），漢語「痲瘋」，日語「癩病」，台語直接稱為「癩疒哥」（骯髒），恐懼、歧視，成了數千年來全球的共同現象。

1930年「樂生療養院」落成，病人遭受被以公權力強迫與社會永久隔離的坎坷命運。20世紀特效藥DDS的發明，幾乎可完全治癒此病，2008年7月「漢生病病患人權保障及補償條例」立法，但患者的回歸之路...

本書聚焦於戰後東亞漢生病政策所造成的人權侵害問題，以及晚近漢生病人權運動的成果，內容涵蓋日本、南韓、沖繩、台灣四地的漢生病政策史及人權運動經驗。全書收錄十一篇文章，主題環繞在時序變化與政策連動的四個問題層次：

戰後東亞國家漢生病政策的延續與變革；

漢生病政策變革下的醫療實作與患者樣貌；

晚近台灣社會民主化後的樂生院保存與漢生病人權運動：

博物館展示作為人權運動的策略。

各篇文章之間具有相互關聯及延展的關係，主要目的在闡明戰後東亞漢生病人權問題。另一務實的目的，是為營造台灣漢生病醫療人權文化園區盡一份心力。

Photo Credit: 巨流

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航