《速寫台灣》：這些充滿台味的元素，就是屬於我們的「台灣style」

文：鄭開翔

台式視角的觀察重點

台灣長久以來經歷多重文化的影響與民族的融合，漸漸形塑成一種包容的文化性格，孕育出這塊土地的人民，而這種特質也反映在我們的食衣住行等各種生活文化上。

對我來說，創作這件事除了「畫」之外，更讓我感觸良多的，其實是創作時對生活的觀察與探索。生活周遭的種種事物總是讓我感到好奇玩味，在往回爬梳所見所聞時，似乎也是一種找尋自我的過程。

平常不起眼的事物，當我們換個角度去推敲，便會發現它的獨特與可貴。例如傳統小吃，在台灣各地都有些許異同；被稱為「阿嬤菜籃」的茄芷袋，讓我們一眼就辨別出是來自台灣的特有物件。路上所見的機車、黃色計程車，這些都是我們獨有的城市風景。

這其中，我又特別喜歡觀察建築。從建築上可以看到庶民生活的種種樣貌。老舊建築早期的美感被後期的招牌所掩蓋住，新式建築囫圇吞棗地貼上一堆各時期建築符號與零件；更有許多房子因屋主需求與經濟考量，用各種元素徒手增建，讓房子產生了一種獨特拼貼風格。

這些城市風景自然有許多值得討論的地方，但我在這樣的城市街景觀察中，學到最重要的就是一種「包容」的眼光：學習去接納一座城市、一種文化，沒有高低、沒有絕對的評斷，不論美醜都有其背後值得探討與思索的底蘊。城市的樣貌或許造型雜亂、色彩不一，但其中積累了常民為生活所做的改變，形成特殊的生活感，而當台灣人看到類似畫面時，便會有著貼近生活經驗的認同感。

Photo Credit: 遠流出版 招牌與常見的機車，是台灣特有的生活印記（鹽水裕源書局）。

我們懷念老舊的東西，是因為這些東西包含了我們對過去的記憶，但我也認為台灣味不盡然全都是老舊物品。近年來有許多以早期元素結合現代意象的趨勢，揉合出專屬新時代的風格與產物，這些實驗與文化的磨合，都是一種找尋自我認同的過程，而這種豐富的文化，就是屬於我們的「台灣style」。

充滿台味的元素

我特別喜歡找尋生活中的物件作為創作的題材。這些物件象徵了在地生活的軌跡與文化記憶。無論眼前景色是否有人存在，只要看到這些充滿台味的元素，就彷彿可以想像到這裡（曾經）有人生活過，有故事在其中。無論是房子旁掛著一件件的衣服，或隨意擺放的掃把、紙箱，這些細節都能讓觀看的人產生情感的連結。

我們出國時常看到許多具有地區特色的「符號」，當我們看到這些「符號」便會自然地聯想到那個國家，例如想到嘟嘟車會想到泰國，想到層層堆疊的招牌會想到香港。而台灣也有屬於我們自己獨特的「符號」，當畫面中出現這些符號時，就能展現出獨特的台式風格。平常走在路上，你都關注哪些屬於台灣的元素呢？

Photo Credit: 遠流出版 吊掛的衣服有著人居住的痕跡（新竹南寮街屋）。

食物中的台灣味

食物是我們生活中最常遇到的元素，既多元、可愛又適合入畫，很適合初學的朋友作為練習的題材。

台灣美食種類眾多，除了近年在國外夯到不行的珍珠奶茶之外，無論是肉圓、擔仔麵、鹽酥雞、滷味、大腸包小腸、早餐蛋餅……數不盡的美味，光看圖就令人垂延三尺。

Photo Credit: 遠流出版

Photo Credit: 遠流出版 無論早餐蛋餅或端午節粽子，光看圖就勾起了大家共同的美食記憶。

美食除了有視覺的符號記憶之外，也是相當重要的味覺記憶。我們常眷戀著某種「家鄉味」，有時是老家巷口的麵攤、雜貨店裡的糖果，有時是媽媽的拿手菜、逢年過節必吃的特色料理。當人們離家許久，總是在記憶裡找尋熟悉的那一味。

隨處可見的台灣代表符號

生活中還有許多元素可以說是台灣特有的代表物，比方衣著就是種鮮明的文化符號，像藍白拖鞋也是我們熟悉的台味代表之一。

另外像是在市場工作的老闆，雨鞋是他們常見的裝備；建築工人的安全帽與反光背心，是台灣工地中隨處可見的穿著。當畫面中出現類似服裝，即使沒有畫得太細，光是看到這些元素就可以令人聯想到職業種類。

Photo Credit: 遠流出版 看到反光背心和安全帽，就可以聯想到畫的是建築工人。

交通工具也與台灣人的生長經驗有著深刻連結。我總是記得年幼時，外公騎著老舊的鐵馬，把我放在後座的一個小藤椅上載我回家的背影。也記得國中每天清早睡眼惺忪，騎單車趕搭公車上學的記憶。藍皮火車對於乘客來說，也許是繫著快樂的旅遊經驗，也許是服役時搭火車收假的苦澀回憶，也許是將車廂內沉重的玻璃窗往上推，感受涼風撲面的舒暢感。而滿街的機車、紅色的禁止停車路障、橘色三角錐、綠色指示路標等等，這些與交通相關的物件，都是台灣特別的符號。

Photo Credit: 遠流出版 在路上看到公車，就會想起國中趕著上學的那段時光。

Photo Credit: 遠流出版 藍皮火車也總勾起許多人的回憶。

建築中的台味元素

我很喜歡走在街道上觀察建築物，每棟建築從外型、風格、材料等，都藏有許多符號元素在向大眾傳遞訊息與內在文化意涵，比方說招牌、鐵皮、水塔、磚牆等等。這些建築元素正是我的街屋速寫作品中常出現的重點。關於這些元素的認識，我在《街屋台灣》書中有較多介紹，這裡就簡述一下我的觀看角度。

以「招牌」來說，我們可以從它的文字、字型或店名的「諧音」等細節感受到一些台灣文化與美學素養。招牌的造型多變，有些是手繪招牌，有些則帶有生鏽的歲月斑駁感。每當畫紙上出現招牌，畫面彷彿就有了故事性。

「磚頭」與「木材」則是早期建築中不可或缺的材料。磚牆經過長時間風吹雨淋，表面會有些許褪色、汙漬或青苔，這些痕跡形成多變的色澤，且磚頭的排列方式有種造型變化上的美感。我也很喜歡木頭的質感，建築裡面如果能多一點木造的東西，不論在視覺上或是觸覺上都多了點溫暖的感覺，以繪畫的角度來看，木頭的紋路與色彩都能讓畫面多一些豐富的細節唷。

Photo Credit: 遠流出版 招牌與磚牆讓畫面多了豐富的變化，且充滿了年代感。

我也喜歡觀察「鐵皮」，因為鐵皮常出現在違建或是增建物上，「添加」上去的方式千奇百怪，很像一棟房子平白「長」出一塊與原設計毫不相干的空間，既感到突兀，同時又令人好奇這塊空間是為了什麼而加蓋？

「水塔」常見於台灣的屋頂或頂樓平台，早期有些是黃色圓球狀，現在十分少見，而水塔旁也常伴隨著樓梯和諸多水管，這些橫豎的管路形成一種線條變化，也讓畫面充滿了濃濃的台灣味。

Photo Credit: 遠流出版 從鐵門的鏽蝕斑駁與木板的色澤，可以看出歲月的痕跡與拼貼風格的台灣味。

書籍介紹

本文摘錄自《速寫台灣：跟著小開老師，從基礎學起，畫出你的台灣style》，遠流出版

作者：鄭開翔

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生為這塊土地的子民，與土地產生連結，並且用速寫來記錄這些我們一同經歷的美好，是多麼重要的事。——鄭開翔

從《街屋台灣》開始，鄭開翔以其獨特的觀看重點，引領大家看見充滿台灣特色的街屋。帶著「城市速寫家」的職志走遍台灣，這次，他將與大家分享自己用鋼筆和水彩繪出台灣大小事物的方式與技巧。

鄭開翔筆下濃濃台味的作品，究竟有什麼特別的視角？添加那些物件到作品中，可以一眼讓人看穿你的台灣本色？跟著小開老師一步步的紙上指導，從琺瑯水壺、雞腿便當，到摩托車、陽傘攤販，你也能夠彩繪出自己身邊的大小景物，記錄下生活周遭最美好的台灣人、台灣物、台灣景。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九