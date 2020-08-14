高雄補選選前之夜：陳其邁辦造勢，吳益政掃街直播，「韓市長」回來替李眉蓁站台

高雄市長補選今（14）日是選前之夜，3個候選人的陣營紛紛卯足全力，在選戰的最後倒數幾個小時做最後衝刺。李眉蓁找來前高雄市長韓國瑜；陳其邁則有總統蔡英文、行政院長蘇貞昌站台，藍綠各據一方舉辦造勢晚會，也都喊出10萬人到場的數字互相比拼人氣。而與民眾黨合作的吳益政則與多名立委同步掃街和政見直播的方式，度過最後一個晚上。

韓國瑜最後一刻出面挺李眉蓁

國民黨候選人李眉蓁團隊舉辦選前之夜的地點位在前鎮區台糖物流園區空地，這處也是前高雄市長韓國瑜2018年競選高雄市長和今年競選總統的選前之夜造勢地點。從6點開始，包括前總統馬英九、前黨主席吳敦義、立法院黨團總召林為洲、前立法院長王金平、黨主席江啟臣、國民黨的各地方縣市首長和中常委等，都輪番上台替李眉蓁打氣。

不過今晚最受注目的，還是6月6日才剛被高雄市民投票罷免的前高雄市長韓國瑜。從罷免通過遭解職後，韓國瑜就一直保持低調，許久未更新臉書的韓國瑜昨晚終於發出一篇簡短動態，表示自己將出面替李眉蓁打氣加油。

《中央社》報導，據了解，韓國瑜陣營原本在錄影片或是親自站台2種方式拉票方式舉棋不定，這2天由韓國瑜親自拍板幫李眉蓁站台。近韓人士透露，選戰初期李眉蓁陣營並未積極聯繫韓國瑜，韓國瑜在這場選戰中相當低調，畢竟才剛被罷免，也不想讓這場選舉又因他激起反韓情緒，增添不必要麻煩，不過選情進入最後階段，李陣營也開始積極聯繫，韓最後顧念他與李眉蓁過去在高雄市市長和議員的情誼，同時也想替同黨候選人盡點心力，幫黨在高雄維持住盤面才答應。

Photo Credit:中央社 李眉蓁的選前造勢晚會，現場也有滿滿的中華民國國旗，和韓國瑜過去的造勢晚會相像。

韓國瑜今晚和江啟臣及整個競選團隊一起上台後，台下高舉了印有「韓」字和「替天行道」的大旗，並高喊「韓國瑜」的名字，「好久不見，我們想你了！韓市長！」韓國瑜則表示，他6月離開高雄回到雲林之後，老婆就告誡他「人多的地方不要去」，結果現在回到高雄又看到這麼多熱情善良的市民，他內心非常感動。

韓國瑜也大力讚許李眉蓁，強調李眉蓁過去在市議會每次遇到他就是談地方建設、談高雄的青年創業和下一代的教育等議題，對選民服務也充滿熱情和責任感。他要再次告訴高雄市民「民進黨不是高雄人的爸爸」，他執政的1年半內認真做事，絕對沒有貪污，希望大家給李眉蓁一個機會，他也呼籲市民讓高雄市長「買一送一」，投票給李眉蓁，讓對手陳其邁去當行政院長來幫助高雄，讓李眉蓁繼續照顧高雄子弟。

Photo Credit:中央社

陳其邁鳳山造勢「大邁進」，蔡蘇都到場

民進黨候選人陳其邁今天晚間則選擇在鳳山舉辦「選前之夜．高雄大邁進」造勢晚會，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都前往站台。此地點是蔡英文今年競選總統時高雄總部所在地點，高雄的選前之夜也在此處進行。陳其邁2018年競選高雄市長的選前之夜同樣在此地點舉辦，今天是「重回舊地」。

Photo Credit: 中央社 2020年1月大選選前之夜民進黨在高雄鳳山舉辦造勢晚會，總統蔡英文（前右3）與立委候選人 攜手呼籲選民，務必要讓高雄立委「八仙過海」。 中央社記者董俊志攝

陳其邁面對這次選戰雖然被外界普遍認為「勝券在握」，但團隊不敢掉以輕心，從6月18日被提名正式請辭行政院副院長後，就積極在高雄各區展開掃街拜票，甚至宛如立委選舉般，選擇站路口等地面戰方式希望穩固基層支持；民進黨黨內高層包括主席蔡英文更多次參加造勢晚會，並透過LINE等資源，拼命幫陳其邁拉票，團隊喊出要「超過93萬罷免票」的得票目標。

晚上包括蔡英文、賴清德、蘇貞昌、高雄所有的地方立委、市議員，各地後援會以及樂團滅火器都到場力挺陳其邁，現場並舉起了「2年拼4年，光榮投3次」的巨型布條；蔡英文表示，2年前他們輸了選戰，經過了這段時間，陳其邁也做了應有的檢討，以前的他比較尖銳、急躁、被批評「不彎腰」，但現在多了耐心，也能夠周全的思考和協調許多事情，拜票彎腰更是每次都超過90度，呼籲大家把票投給陳其邁，證明6月6日罷韓的選擇「是對的」。

蔡英文也提到「被罷免的前市長，今天又重出江湖」，想必是想對補選有所指教。他要向高雄選民喊話，「高雄人值得一個更好的市長」，並拜託北漂的高雄人也要回家投票。

Photo Credit:中央社

掃街搭政見直播，吳益政最後催票

有別於藍綠辦大型造勢，民眾黨候選人吳益政在主席柯文哲陪同下今天選擇到高雄的各區繼續掃街拜票，早上開始展開拜票行程，車隊行經仁武、前金、前鎮、小港區；另外民眾黨立委張其祿、賴香伶、邱臣遠，秘書長謝立功與青年軍吳怡萱，則分屬另4個車隊也在晚上到高雄各處同步拉票，甚至連民眾黨的人氣王「學姊」黃靜瑩都南下幫忙掃街拜票。

與此同時，民眾黨立法院黨團副主任柯昱安則在線上開直播，請來蔡壁如等人在線上談吳益政的高雄政見。吳益政這次選戰主軸是對藍綠政黨左右開弓，搶中間選民、知識藍、柯粉、討厭民進黨等群眾選票，最後關頭，吳益政昨天連3場直播，最後則是自己投入陸戰掃街，訴求「不選黨、不選人、選政策」。

Photo Credit: 中央社 民眾黨主席、台北市長柯文哲（前左3）9日陪同民眾黨 高雄市長補選候選人吳益政（前左）到岡山文賢市場拜 票，受到民眾歡迎，還有民眾上前合照留念。 中央社記者王淑芬攝

此次市長補選，也被視為民眾黨2022在高雄拼市長，與柯文哲欲挑戰2024年總統大位的試水溫之戰，柯文哲選前一個月來，幾乎每逢周六、周日都在高雄為吳益政輔選，日前在台灣民眾黨首次黨員大會上，也全黨動員替吳益政拉票造勢。

Photo Credit: 中央社 民眾黨黨員大會2日下午在桃園市龜山區國立體育大學 綜合體育館登場，同時也為民眾黨高雄市長補選候選人 吳益政（前中）造勢。 中央社記者張新偉攝

高雄市長補選投票將於明天早上8點開始到下午4點。中選會也提醒民眾，今晚12點之後，將不能再有線上或實體的拉票、催票行為。

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核稿編輯：黃筱歡