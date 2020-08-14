你的電玩遊戲被斷網，可能與遠方的國家鎮壓人民有關：白羅斯選後動亂，高科技產業面臨大麻煩

白羅斯在大多人心中仍是個蘇聯共產體制下的遺產，經濟大多仰賴國有企業，命脈不脫石油、天然氣，頂多再加上農業。實際上白羅斯近十多年來努力發展科技，也大有成就；熱門線上遊戲「戰車世界」（World Of Tanks）就是白羅斯電玩公司戰遊網（Wargaming.net）在明斯克州科學園區的團隊所開發。

「戰車世界」的玩家一定有發現，自台灣時間周一（10）日凌晨起至周三，遊戲連線不時中斷，甚至根本無法連線。那是因為白羅斯當時正值開票夜，人民上街抗議現任總統盧卡申科做票，而政府除了出動鎮暴警察，也切斷網路以阻礙鎮壓畫面流出。

斷網1天損16億，明斯克高科技園區創建者已流亡國外

《自由歐洲電台》報導，根據網路安全追蹤組織NetBlocks和美國組織Internet Society的監測與計算，白羅斯自當地時間9日起，國內各地網路中斷共達61小時，造成每日經濟損失平均達5600萬美元（約新台幣16億元）。

白羅斯明斯克州郊區的高科技園區有不少科技公司，這裡的氛圍更像是美國加州矽谷、麻州劍橋、或者德國柏林的矽街（Silicon Allee），比起白羅斯其他地方算是前衛許多。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 明斯克高科技園區一處冬景。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 明斯克高科技園區一處辦公室，裝潢去除了蘇聯時期的氣息。

報導指出，明斯克高科技園區是由白羅斯前任駐美國華府大使切普卡拉（Valery Tsepkalo）致力帶動，與其他企業家一同說服盧卡申科，在2005年開始在首都郊區打造。園區也提供進駐公司減免營業所得稅和增值稅的優惠，成功吸引國內外科技企業和新創公司。除了「戰車世界」，強調安全的通訊軟體Viber也是由此處的白羅斯開發團隊所設計。

截至2018年，明斯克高科技園區的員工數已超過3萬5000人，全國科技業重心幾乎都在此；科技業在2018年佔白羅斯國內生產總值（GDP）的5.5%，約15億美元。白羅斯經濟部估計，科技業GDP佔比在2022-23財政年度可成長至10%。

切普卡拉管理科技園區超過12年，最後卻被解雇。今年他宣布參選總統，然而白羅斯中選會指控他偽造競選門檻所需要的連署文件，因此剝奪他的參選資格。《路透》報導，切普卡拉競選團隊於7月24日發表聲明，說他已帶著2個兒子逃到莫斯科。

Photo Credit：AP / 達志影像 白羅斯前駐美大使切普卡拉（右）與妻子維若妮卡（左），2020年5月攝於明斯克。

Photo Credit：AP / 達志影像 切普卡拉被剝奪參選資格後，其支持者在街上抗爭時遭警方驅離或拘捕。

暴政慣用手法：以親人安危當作要脅

當時，另外2名反對盧卡申科的競選對手巴巴里柯（Viktor Babaryko）和謝爾蓋・契哈諾烏斯基（Sergei Tsikhanousky）皆已下獄。切普卡拉競選團隊表示，檢方派人到切普卡拉兒子的學校，要求孩子寫下書面聲明，指控他們的父母沒有好好照顧他們。

切普卡拉的妻子維若妮卡（Veronika Tsepkalo）在丈夫流亡後，留在白羅斯代替他反抗盧卡申科，並推舉契哈諾烏斯卡雅（Sviatlana Tsikhanouskaya，契哈諾烏斯基的太太）與盧卡申科在大選決戰。對於將孩子送離身邊，維若妮卡表示，她和丈夫別無選擇；有人來電向她通風報信：

「我們不想在那些聲明文件上簽字，但他們（檢方）強迫我們，他們收集了對你們不利的東西，下一步就是指控妳是個壞媽媽、沒有照顧小孩，剝奪你們對孩子的監護權。」

白羅斯檢方否認企圖剝奪切普卡拉夫婦作為父母的權利。另外，契哈諾烏斯卡雅也曾表示，她也收到匿名威脅說會帶走她的孩子，因此她同樣也將孩子先送到國外。

大選開票後，盧卡申科得票率逾8成，契哈諾烏斯卡雅不到10%。當晚，維若妮卡也出逃至莫斯科，與丈夫切普卡拉會合；契哈諾烏斯卡雅則在2天後流亡至立陶宛。

Photo Credit：AP / 達志影像 維若妮卡（左）、契哈諾烏斯卡雅（中）已分別流亡至莫斯科和立陶宛與孩子會合。巴巴里柯競總主任卡列斯尼可娃（右）表示會留在白羅斯奮鬥。

科技業發動連署，減稅收買不了人心

白羅斯人連日來發動抗爭，當局也強力鎮壓，網路持續受影響，造成科技業莫大損失。《自由歐洲電台》報導，白羅斯科技公司執行長、投資人、經理和職員連署呼籲盧卡申科制止鎮壓，重新舉行公開透明的選舉，截至台灣時間14日下午5時已有逾2000人連署，持續進行中。

連署信裡指出，白羅斯境內正在形成讓科技業無法運作的環境，在充滿恐懼和暴力的氛圍裡，無法涵養出新創產業，新創是自由和開放思維之下的產物；再這樣下去，高科技業過去達成的成就在短時間內就可能灰飛煙滅。

《自由歐洲電台》採訪流亡中的切普卡拉，他對連署信裡的觀點表達認同，認為若盧卡申科政府不停止鎮壓或重新選舉，白羅斯科技業終將毀滅：

「盧卡申科以為，這些科技業的高管會因為稅務優惠就保持沉默，但他們都是白羅斯公民，看得到街上所發生的事。」

斷網期間，無論是美國的搜尋引擎Google、俄國搜尋引擎Yandex、美國社群平台推特和臉書、俄國社群平台Vkontakte全都不能用，白羅斯官方和民間新聞網站也都掛點。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 流亡國外的切普卡拉，2020年7月26日攝於莫斯科。

切普卡拉指出，高科技園區的構想就是要能運行美國或歐洲的軟體，也就是作為歐美的外包團隊，那是最初的理念；若沒有網路，就不可能做到。他回想創建初期，自己曾表示，推廣此園區的業務必須要說服外國公司和投資者突破心理障礙，克服對於盧卡申科政權是獨裁政府的定見：

「我們嘗試說服他們，說這裡還不錯。但最終看起來，情況似乎差多了。非常非常差。」

科技業海外發展機會多，企業與人才開始出走

明斯克高科技園區1名來自莫斯科的30多歲程式設計師安東（Anton）表示，由於網路故障，許多公司已開始將部份團隊移往莫斯科、烏克蘭、立陶宛、波蘭；若盧卡申科繼續掌權，所有能夠離開白羅斯的人都會離開，不僅是工程師。

安東指出，科技業裡許多人向來不涉入政治，支持盧卡申科的人很少，會直言反對他的人也不多，因為他們都覺得：「好吧，我們是沒有活在全世界最棒的國家，言論自由不怎麼興盛，但狀況對我們來說還OK，還算穩定，薪水也好」。但盧卡申科對於COVID-19（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）的反應是個轉捩點。

盧卡申科認為下田工作、開牽引機、洗三溫暖、喝伏特加都可以防疫。安東對此表示，這讓人心裡有個跨不過去的檻，再也沒有人相信盧卡申科，科技業者、每個人，都對他失去信任。

受疫情影響，科技業許多人已經躲在家裡遠距工作了好幾個月。安東說，所有職業裡，科技業人才找到海外工作最簡單，公司也都會遷往國外；科技業人士會第一波出走，長遠來看，確實會摧毀整個產業。

Photo Credit：AP / 達志影像 白羅斯選後第四天抗爭（不含開票當天）。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 白羅斯選後第四天抗爭（不含開票當天）。

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核稿編輯：楊士範