《爸媽真的失智了嗎？》：整日重提往事，如何判斷長輩是愛炫耀還是失智？

文：黃耀庭

他只說過去的事，腦子裡只剩過去嗎？──愛炫耀的個性

他老是只說過去的事，是腦子裡真的只剩下過去嗎？

已經是第八個年頭了，張伯伯還是一樣，每次來診就像第一次來的時候，那樣細數自己過去的豐功偉業，兒子順承每次都跟父親說，黃心理師已經聽過很多次了、不要再說了。雖然這樣做稍微可以將張伯伯的話題拉回來，但幾分鐘之後，他又再次說回過往，講起自己曾經當過村長、蓋了村民活動中心、還辦過有行政院長來參加的村民活動等。

失智症的特徵之一是，患者會只記得過去，不記得現在，這也就是順承最初帶爸爸來就診的原因，他眼中的父親永遠只記得以前，不記得現在的事。

我詢問張伯伯的基本資料時，他恰巧提到有個在台北的孫子最近考上某所高中的英文老師。

「這是什麼時候的事？」我轉頭問順承。

「今年年初發生的啊，當了好幾年的流浪教師，今年終於上榜了。」

「你有沒有看到，這是現在的事，而且還是今年的事喔！」我提醒順承。

「為什麼會這樣？」順承張大了眼睛問道。

許多家屬都會認為，長輩只說以前、不提現在的事情，代表他們的腦子只活在過去。家屬一旦對長輩有了這樣的想法，在長輩提及過往時，家屬的第一反應就會是：「你看，又來了，又在講以前的事。」這種想法深深烙印在家屬腦子裡之後，就很可能自動忽略、沒注意到個案其實也會講「現在的事」。

其實，許多長輩活了一輩子，找不出幾件值得拿來說嘴的光榮事蹟，所以他們往往會緊抓著某一、兩件事情來說，藉此宣揚自己的存在感。尤其因為長輩現在沒有什麼事值得炫耀，不找出過往幾件光榮事蹟來說嘴，可能會覺得自己沒有什麼價值。

從這個角度，我們也可以理解為什麼張伯伯會提到最近孫子考上教師的事，因為這是讓他在鄰里中有面子的事。

若真的失智了，更可能是這樣

我在臨床上發現，如果個案是正常長輩，他會知道自己是活在現在，他所描述的是過去的事情，這樣的長輩通常能說出許多細節，而且也能非常正確講述事情的來龍去脈。

失智症病患比較無法完整描述一件過去的事情，他們的描述空洞、沒有故事性、沒有邏輯性，人、事、物無法連貫，事情的來龍去脈也說不清楚。嘉惠的媽媽就是一個例子，她算是比較好照顧的病患，白天會靜靜地等著吃飯，如果打開電視，她也會靜靜地看著。但到了傍晚天色昏暗時，雖然她明明就是在自己家裡，卻吵著要回家，安撫她可以讓她稍微平復下來，但過幾分鐘之後，又會開始吵著要回家。

會有這種狀況，是因為嘉惠的媽媽活在過去，失智的她認為自己正處在過去的某個時間點。因為活在過去，所以她認為現在的家不是她的家、吵著要回家，也認不得現在的家人，但卻說不出她認為的家在哪裡等等更多細節。

再舉一個例子，正常的長輩如果想去探望某人時，可能會有這樣的想法：「我好久沒見到他了，好想念他！想跟他聊聊天。」或是「我買了一些東西，因為如何如何，所以我要給她。」也真的買了一些東西要帶給那個人。

但失智症患者就算重複吵著要見某人（例如想見爸爸、媽媽），卻說不出為什麼要見他們、可以去哪裡找到他們等等。

多給予認同與肯定

遇到長輩說起過往事蹟時，照顧者可以投其所好，用羨慕的眼神看著他，或問問相關的問題，譬如更多細節、當時還有哪些人參與其中等等，讓長輩覺得家人對這些事情是有興趣的。不過家人如果這樣做，當然很可能使得他說得更多、更久。若真的無法一直聽，也可以委婉拒絕，但千萬不要他一開口就拒絕他繼續說下去。

長輩需要的是尊重，當他們的現狀是無法賺錢、身體可能也有些疾病，當生活不甚如意，他們會覺得說一些過去有面子的事情，能贏得別人的尊重。即便面對的是已經相處多年的兒女，他們還是需要有這樣的感受。因此身為照顧者可能需要多擔待一些，包容他們以他們的方式繼續維持尊嚴下去吧。

書籍介紹

本文摘錄自《爸媽真的失智了嗎？—臨床心理師從上萬名個案身上看見的45個診間故事》，如果出版

作者：黃耀庭

本書作者黃耀庭臨床心理師，在從事失智症臨床工作的十多年來，近距離長期追蹤、觀察上萬名失智症個案和其家屬。卻意外地發現，個案遠比教科書上所說「患者認知功能會愈來愈差，約八到十年就會進展到非常嚴重」更為複雜。有些被診斷為阿茲海默症的患者數年後回診，表現突飛猛進；也有些原本衡鑑結果正常的個案，多年後，卻走上失智一途。

「為什麼，現實狀況與教科書上的描述如此不同呢？」他為了解開心中疑惑，不斷探究、思索用藥之外的其他可能。診間的這四十五則故事，為照護者提供了跳脫失智症框架的思考觀點，指出一條更有效、更有人性的照護之路。

Photo Credit: 如果

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航