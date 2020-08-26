《房間裡的大人》導讀：前希臘財長的歐債啟示錄，從局內人觀點檢視歐洲政經發展

文：安納金（暢銷財經作家）

【導讀】從局內人觀點，檢視歐洲政經發展的活教材

對歐洲政經情勢較不熟悉的讀者們來說，在您閱讀此書之前，可以速覽以下由我簡要說明的時空背景，希望有助您快速融入到作者所描繪的世界裡。

二○○八年金融海嘯之後，歐洲整體經濟大環境並無明顯起色；自二○一○年起，歐洲先後有不少國家的財政出現入不敷出的赤字、甚至步入債務可能違約的窘境——而這一場從二○一○年開始蔓延開來，並且歹戲拖棚長達五、六年的歐洲國家主權債務問題被泛稱為「歐債危機」。

二○一○年初，希臘財政便已經率先陷入困境，來到破產邊緣，五月二日，希臘受到來自歐元區國家（以財政最穩健的德國和法國為首）與國際貨幣基金組織的援助，也就是堪稱全世界有史以來金額最高的一筆紓困貸款（一千一百億歐元）。至此，希臘便開始承受這些國際債權人所施加的壓力，接受種種撙節牽制措施，也因此引發人民怨聲四起。希臘的遭遇事實上也是歐洲幾個財政相對弱勢的國家所共同面對的難題，只不過希臘成了第一個、也是最具指標性意義的案例。愛爾蘭在同年十一月也獲得總值八百五十億歐元的救助方案，而葡萄牙則在二○一一年五月獲得另一個總值七百八十億歐元的援助。

這些歐元區內財政弱勢國家先後取得紓困金援，雖然度過了眼前債務違約的危機，然而，這些政府受縛於國際債權人的要求，必須節約度日，甚至犧牲民眾的退休金，還從原本購買政府公債的持有者手中，剝奪一部分權益來作為償還。如此罔顧民意的舉措使得民怨沸騰、民粹主義抬頭，如骨牌效應引爆了歐洲許多國家的政治動盪（包括後來二○一六年五月英國脫歐公投通過，也是受此氛圍影響）。

二○一五年一月二十五日希臘國會大選，激進左派聯盟以逾三六％得票率擊敗了保守的新民主黨，贏得勝選，成為歐洲第一個公開反對撙節政策而當選執政的政黨。而本書撰寫者瓦魯法克斯就是當時由大學教授轉入政壇，成為當選的國會議員之一，隨後便接任了當時全歐洲最具挑戰性的職位：希臘財政部長。

剛取得希臘國會主導權的激進左派聯盟旋即要求與歐洲聯盟、歐洲中央銀行和國際貨幣基金重新談判高達兩千四百億歐元的希臘紓困案，並削減部分沉重的外債，而瓦魯法克斯肩承著希臘人民的期待，有如架海金梁代表希臘這一方的談判者，周旋在歐美列強國家以及國際組織之間，希望能與國際債權人達成債務重組協議。

他一方面雖然獲得希臘人民的支持，另一方卻激怒了當時在掌握歐洲權力的政界菁英（也就是房間裡的大人們，當中一部分的既得利益者）。若非由親身參與了這一切的作者透過此書娓娓道來，抽絲剝繭這些事情發展的歷程、轉述他和幾位掌權的菁英間真實的對話、揭示出主導整個局勢發展的關鍵核心，否則，許多政治現實與真相將不為人知！

或許對於多數的台灣讀者而言，歐洲的債務危機離我們相距甚遠，總總因素令我們難以具體瞭解整個政局發展的來龍去脈，也因此更容易受媒體報導所偏向的角度所影響。比如說，以南歐人天性慵懶來解釋希臘的危機、或用民族性的差異來粗略解釋歐洲政治與經濟問題（包含在希臘之後接踵而來的葡萄牙、西班牙、義大利債務問題，皆集中在南歐國家，明顯與崇尚嚴謹、有紀律的德國形成強烈的對比）。

由作者的描述不難看出，歐洲權力掌握在一小群人手中，各種虛偽與檯面下的運作，一切皆由歐盟那群「房間裡的大人」所操縱與決定。這本書雖然只記錄了一百六十二天之內所發生的事件， 卻是攸關近幾年來，整個歐洲政局演變的一段重要史實，幫助我們理解歐洲民粹主義崛起的背後成因。經由這段清晰的描述，不僅有助於我們以更真確的角度來看待歐洲近十年來的政經發展，對於可能參與歐洲事務、或投資歐洲地區市場的人來說，此書是一部不可多得的活教材！

本書的架構共分為三大部分、共十七章，以二○一五年四月作者與美國前財政部長賴瑞．薩默斯在美國華盛頓特區的酒吧會面，作為第一部分的開頭。當時作者正深陷與歐洲三巨頭之間的談判激烈角力之中，能夠獲得來自動見觀瞻的美國權力核心人物之一的薩默斯支持，有如天賜甘霖。薩默斯明確的點出了「局內人」以及「局外人」的差異，並希望瓦魯法克斯當個局內人。

然而，作者在書中提到：「這正是權力網絡控制資訊流的方式：籠絡局外人，排除拒絕參與的人。他們會有機地隨時間演化，並受到超越意圖之外的驅動力所指引，這個驅動力不受個人控制，就算美國總統， 或是那些掌控國際基金會或政府機關重要節點的官員也無法掌控。」以上這段真知灼見，堪稱將過去十年來整個歐洲地區政局的演變做出了最佳的詮釋，而觀察這些屬於局內人的政治菁英們動態發展（即便有些人出局了、有些場面失控了），到現在仍活生生上演著，這便是此書精彩之處！

此書並不完全依照史實的發生順序來記載，而是因應解說之需要，中間穿插著不同時期所發生的故事，但主軸仍是以二○○八年金融海嘯後的歐美政經背景為起點，就如同哥倫比亞大學經濟史學教授、歐洲研究所所長亞當．圖澤（Adam Tooze）在他的著作《崩盤》當中的觀察，二○○八年的金融危機，不僅造成美國及歐洲當地開始反思民主資本主義的正當性，甚至進一步導致烏克蘭爆發戰爭、希臘財政混亂、英國脫歐、川普出頭等重大事件。圖澤認為：「危機事實上並沒有結束。我們面對的不是重複發生的危機，而是危機的突變與轉移。」

通常，當世界發生大規模金融危機時，世人很容易會認定是權貴的陰謀搞出來的，彷彿總是有一群人在私密的房間裡運籌帷幄，謀劃著如何犧牲大眾以及弱勢族群的利益以獲取暴利。但以作者角度看，這樣的景象只是錯覺，因為牽涉其中的這群人甚至不知道他們自己是陰謀論中的一分子。在歐洲，整個事態的發展是動態的，並沒有按照權貴菁英們所期望的劇本在演，而且每一個角色都不斷在換人演出，當中也偶有演員不聽使喚。

您是局內人？還是局外人？

對歐洲來說，或許我們都是局外人，此書的問世，正可以引領我們從局內人視角去觀看整個歐洲政經局勢演變的一個好機會。

願善良、紀律、智慧與你我同在！

相關書摘 ►《房間裡的大人》：梅克爾總理選擇兩敗俱傷的希臘脫歐方案，機率大約是五十％

書籍介紹

本文摘錄自《房間裡的大人：我與歐盟、歐洲央行、國際貨幣基金組織的大債角力戰》，八旗文化出版

作者：雅尼斯・瓦魯法克斯（Yanis Varoufakis）

譯者：吳凱琳

舉債救國？抑或舉債害國？

補足全球政經大局缺角，前希臘財政部長的歐債啟示錄

暢銷財經作家 安納金：「從局內人觀點，檢視歐洲政經發展的活教材！」

當債務問題，演變成主權問題————

執政者是否有能力兼顧內政外交，捍衛國家尊嚴？

政府官員能否不受利益所誘，維護人民權益？

普羅大眾是否能從危機中借鏡，保護自身資產與正常生活？

希臘財政困境是歐債危機的縮影，

歐債危機又是資本全球化所彰顯的問題縮影，

為了鞏固歐元區，希臘成為大債時代下的代罪羔羊。

本書作者瓦魯法克斯擔任希臘財政部長期間，

提出與歐盟重啟談判，進行債務重組。

即使獲得希臘人民支持，卻激怒了歐洲的政治與財政菁英。

然而，希臘與歐盟協商的背後真相卻不為人知……

歐盟的實際運行，是由那少數「房間裡的大人」所操縱與決定！

歐債危機期間，歐盟堅持降低希臘人民工資、削減開支，以歸還積欠國外銀行的債務，但瓦魯法克斯認為這是十分不公義的政策。希臘經濟衰退，還款能力隨之降低，導致貸款需求提高，因此陷入財政惡性循環。即使他提出讓希臘得以留在歐元區更加明智的方案，卻因為不符合歐盟既定的議程，而刻意受到忽略，完全被當耳邊風。

瓦魯法克斯指出歐盟的核心問題，不僅是實際掌權者以十分虛偽的方式處理事情、規避責任，更主要是歐盟本身不民主的本質。歐盟實際權力大部份掌握在德國手中，其他國家的財政部長僅能批准歐盟早已決定的事項。

在這場政經大局中，你是局內人？還是局外人？

《房間裡的大人》是瓦魯法克斯的政治回憶錄，榮獲《泰晤士報》年度最佳政治類書籍。本書記錄瓦魯法克斯與歐盟、歐洲央行、國際貨幣基金組織相互角力的過程。即使他並不反對歐盟，但希臘受到十分嚴峻的待遇，各種提案接連遭到拒絕，希臘仍被困於以貸還貸的無限輪迴中。瓦魯法克斯指出債務問題核心，揭露歐洲政治高層的虛偽、勾結與背叛，並呼籲重新審視歐盟民主！

除了希臘本身的情況，這本書最大的價值，是提供讀者從政經角力的視角，進一步理解歐洲面對區域與地緣政治難題時的態度。在當前中美競爭框架下，這是相當容易忽略的一部分。中美競爭近來再次升溫，許多國家都在觀望歐洲的態度，而「房間裡的大人」之一的梅克爾也表示歐洲不會跟隨美國的腳步，而是與中國維持競合關係，此舉讓國際局勢陷入更多變數。

本書為財經讀者描繪出更具人性的切入點，

從政治人物的理念與意識型態，

以及他們所代表各國的利益衝突出發，解讀地緣政治下的政經局勢。

讀完本書，你能擁有更完整的論述，審視全球經濟發展。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九