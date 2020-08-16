順手牽「傘」是竊盜還是侵占？法院是怎麼認定的？

根據報導，今（2020）年初台北市一位王姓男子到速食店用餐時，發現鄰座的椅子上掛著一把雨傘，就直接取走，待物主回位置發現雨傘消失無蹤，調閱監視器後才發現是被人順手牽羊。王姓男子稱，當時誤以為雨傘無人所有才會動手拿取，並當場與失主和解。但是檢察官認為王男所犯為屬於非告訴乃論的竊盜罪而提起公訴，不過士林地方法院最後改判侵占罪，判處王男罰金1000元。法院是怎麼認定的呢？一起來看看吧！

竊盜 vs. 侵占

我們先來認識一下竊盜跟侵占之間有什麼不同：

竊盜罪規定在《刑法》第320條第1項，定義為「為自己或第三人不法利益而竊取他人之動產」，所謂的竊取指的是「在沒有得到同意的情況下取得物品」，而且是要使用「和平、非暴力」的手段取得才算。可以想像一下，小偷在偷東西時應該都是偷偷摸摸的才對吧？如果大張旗鼓的搶走那就變成強盜，那是另一種罪名。

另外竊盜的目標必須是在他人支配下的物品，所以竊盜也就是一種打破別人「對持有物的支配關係」的行為，所以就算在偷了東西事後再還回去，因為先前已經破壞過持有支配關係，所以仍然算是竊盜罪喔。

《刑法》第320條 意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。

意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。

前二項之未遂犯罰之。

至於侵占罪部分，我們先談一下「普通侵占罪」，侵占是一種「易持有為所有」的行為，也就是將別人交在自己手上的東西據為已有，像是借了東西不還、或是擅自賣掉幫別人保管的物品都算是侵占。由於物品當初是由所有人親自交到手上的，所以並不會像竊盜罪那樣有破壞持有支配關係的狀況存在。

《刑法》第335條 意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占自己持有他人之物者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

前項之未遂犯罰之。

如果是侵占的客體是「遺失物」、「漂流物」或「其他離本人所持有之物」這類沒有任何人持有或是脫離持有關係的物品，雖然沒有破壞別人的支配關係，但由於他們仍屬於他人所有的物品，所以算是《刑法》第337條的侵占罪。

《刑法》第337條 意圖為自己或第三人不法之所有，而侵占遺失物、漂流物或其他離本人所持有之物者，處一萬五千元以下罰金。

雨傘脫離持有支配？

從上述介紹我們可以知道，竊盜或是侵占的區別就在於「有無破壞他人對物品的持有支配關係」，如果將已經脫離本人持有支配力的東西據為已有，就不能算是竊盜罪，而是《刑法》第337條之侵占離本人所持有之物罪。

士林地方法院認為被告在拿取雨傘時，由於雨傘放置的位置附近並沒有人在場，所以雨傘應該算是「一時脫離本人持有支配力所及之物」，而被告基於為自己不法所有意圖拿取，即屬於侵占離本人持有物之行為。

一個行為到底算是竊盜還是侵占，從定義上看似區分的很清楚，但是實際上卻會出現各種不同的情況，導致判斷界線非常模糊。像是持有支配力的強弱到底該怎麼認定？到最後包括法院都還是只能運用「社會通念」作為判斷，仍然沒有一個非常明確的標準存在，所以如果「社會通念」認為拿雨傘佔位子並不會造成支配力被中斷，那就有可能被判為竊盜罪喔。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航