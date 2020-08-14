李登輝火化禮拜鳴鐘21響表敬意，追思會場遭人闖入潑紅漆

前總統李登輝入殮禮拜今天（14日）上午在濟南教會舉行，綜合《中央社》、《聯合報》報導，一早移靈車隊在榮總醫護人員列隊送別下，從榮總出發前往濟南教會。移靈車隊行進的道路兩側，聚集許多民眾雙手合十目送，緬懷李登輝對國家的貢獻。

入殮火化禮拜儀式開始時，比照英美基督教國葬儀式最高規格，鳴鐘21響表達最高敬意。禮拜儀式在代表總統蔡英文出席的總統府秘書長李大維、副秘書長李俊俋等人及與會者逐一獻花後結束。

11點整，結束追思禮拜後，教會大門緩援打開，李登輝孫女李坤儀的夫婿趙贊凱拿著十字架首先步出教會大門，接著由李坤儀拿著李前總統的照片走出來，包括李登輝女兒李安妮、女婿賴國洲等人與其他親屬則依序走在後方，親送李前總統靈柩上車。

儀式完成後移靈車隊繞行總統府一周，由總統府秘書長李大維率隊行禮致敬，場面莊嚴肅穆。李登輝遺體中午火化後，骨灰由家屬帶回翠山莊暫厝，擬於10月7日安葬在五指山軍人公墓。

總統蔡英文中午在臉書發文弔唁表示：「謝謝李前總統，民主台灣，就由我們繼續守護。」

Photo Credit: 移靈車隊一早從台北榮總出發，北榮醫護人員在車道旁列隊致意。

Photo Credit: 中央社 移靈車隊至總統府進行最後巡禮，總統府副祕書長李俊俋、劉建忻、總統府祕書長李大維、國安會祕書長顧立雄等率隊在府前廣場，向李登輝敬禮致意。

Photo Credit: 中央社 前總統李登輝遺體14日送往二殯火化，由媳婦張月雲、女兒李安妮、女婿賴國洲、孫女李坤儀等親屬陪同，將棺木送至火化場。

鄭惠中闖追思會場潑漆被警方帶回偵訊

前總統李登輝位於台北賓館的追思會場，14日下午出現一名婦人向李登輝照片潑紅漆，被警方制止帶回偵訊，並發現婦人身分即是先前掌摑前文化部長鄭麗君的鄭惠中。

綜合《中央社》、《三立新聞》報導，下午一點左右，鄭惠中穿著全身黑、戴墨鏡，闖進台北賓館的追思現場，在現場大鬧、破壞擺設，還將裝有紅色油漆的氣球砸向李登輝的肖像。

報導指出，鄭惠中砸漆大鬧後，警方在她的揹包中還發現其他裝有油漆的氣球，顯然對於破壞追思會場早有計劃，懷疑就是以追思之名，進入台北賓館的追思會場內。

《新頭殼》報導，總統府發言人張惇涵表示，今天稍早有民眾於台北賓館故李前總統緬懷追思會場的祈禱室，向李登輝的照片潑紅漆，總統府對此等不理性的暴力行為表達嚴正譴責，該名潑漆人士已由現場員警逮捕進行偵辦中。

張惇涵表示，總統府希望前往台北賓館向前總統李登輝追思的民眾，能夠尊重李登輝及其家屬，用肅穆沈靜的心意向李登輝致意。

鄭惠中於2019年1月22日出席華視春節餐會時，當眾掌摑時任文化部長的鄭麗君，並稱「我一直懷恨在心很久了，蔣中正是偉人，沒有他，妳當什麼官？」。事後鄭惠中表示，因鄭麗君及執政黨提「去蔣化」政治主張，一時情緒激動、失控動手，警方依妨害公務罪嫌將她移送法辦。北檢於同年7月16日表示，鄭麗君出席餐會無關公權力，此部分犯嫌不足，不起訴鄭惠中。

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責任編輯：陳怡君

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