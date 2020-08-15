【關鍵時事】百靈果做Podcast收入比正職還多很多，為什麼不辭職專心做？

Joeman問百靈果，從商業的角度來看，既然Podcast做到這麼紅，理論上要全心全意發展，為什麼還有正職？

從百靈果現在每個月破百萬的收入，的確收入比正職還多很多，除了Ken的正職是創業，會捨不得放下。另外Ken也提出一個觀點，如果很專注在自己的本業上，思維和想法會一直受到外面的刺激，反而對於Podcast的創作會一直有新的觀點出現，「Iron sharpens iron」（英文諺語，鐵磨鐵磨成刃之義）。

Kylie則表示一直做很多不同的事情，才會讓自己變成更有趣的人，如果每天坐在錄音室錄Podcast，可能久了就不知道要說什麼了。

這跟我自己的經驗很符合，其實大多數的人會決定當自己的個人品牌發展得很好就離職，主要的原因大多是自己的正職並不是自己的興趣，或是在正職無法獲得自己想要的成長，真正的關鍵反而不在於錢這件事情上。

就像先前大家在幻想自己中樂透之後會怎麼樣，有的人就說，中樂透當然就離職啊！但是也有人說，幹嘛離職？繼續上班，但是想拍桌就拍桌，想罵人就罵人，可以上班上得隨心所欲，真的不行了還可以多領到一筆資遣費。

所以錢這件事情真的不是那麼重要，不是兼職收入高於正職收入就一定要離職，如果你的正職是可以持續帶來刺激與成長的，那麼也許收入不見得高，卻反而有助於你兼職的發展，相同的你的兼職表現得好也會有助於正職的表現。

可能會有人問，如果真的有能力，那為什麼正職收入不高？但其實收入高低跟能力未必有關，更可能跟提供的價值有關，這就像是朱學恆可能在政論節目可以一直賺很多通告費，但是自己開YouTube頻道卻沒人看，你要說他能力差嗎？其實是同一個人啊！但是他在電視上有價值，在網路上沒價值啊！股癌也創作了很久的YouTube，但是真正被認識其實是在Podcast上，Joeman直播電競沒人看，直到做了開箱才紅起來。

所以這也告訴我們一件事，你沒能力當然沒收入，但你有能力，還要放對通路。而等到你也找到通路了，如果你發現原來的地方還能持續強化你的能力，那也沒有理由放棄原來的工作，而是要懂得把兩件事情都做得很好，就能互相槓桿。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航