【TODAY國際開箱】S2EP4：不是菁英，就得死？電影構築的「反烏托邦」世界

文：羅元祺、陳韻安

「烏托邦」這個詞，相信對大家來說都不陌生。但「反烏托邦」是什麼？其實這個名詞指的就是統治者假借「烏托邦」之名，實際上透過思想控制的方式，來建造看似美好，卻缺乏自由的極權社會。這樣的主題在電影中層出不窮，像是《飢餓遊戲》、《分岐者》、《國定殺戮日》等電影，都有「反烏托邦」的設定，集體利益在個人利益之上，為了達成更「遠大」的國家目標，個人利益的一點小犧牲不足為惜。

而在現實生活中，是否也有這種「反烏托邦」式、用冠冕堂皇的藉口打壓非菁英者或異議份子的行為呢？中國的「清除低端人口」行動，正是一個例子。

所謂低端人口，就是居住在北京附近，從事低端產業、低收入、低學歷的勞動人口，2017年11月18日北京大興區低端人口聚居區發生生火警，隔日中國政府便展開為期40天的「北京安全隱患排查整改活動」，以低端人口區斷水斷電、強行清理、限期搬家等強硬做法，逼他們離開北京。

對照北京市常住人口的總量，2018年比2017年少16.5萬人，顯示清除低端人口的作為，影響人數應該有十萬之多。這樣龐大數量的人民，便是因為北京的人口壓力、政治安全、治安死角、新型城鎮再造計畫等美好的首都形象，在政府強制下離開北京。

日常生活常常成為電影情節的靈感來源，這可能就是「反烏托邦」題材的電影，一再受到歡迎的原因。電影映照出統治特權階級為了達成目的醜陋的一面，但也透過故事的情節，呈現大眾對抗不公不義、瓦解烏托邦幻象的勇氣，來鼓勵民眾在現實中不向極權低頭。

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核稿編輯：楊士範