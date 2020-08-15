【圖輯】31歲取得高中文憑，96歲大學第一名畢業，但老先生不太喜歡視訊教學

96歲的朱塞佩・帕蒂爾諾（Giuseppe Paterno）在他的人生中，經歷了許多艱難考驗——兒時的貧困、世界大戰，以及最近的武漢肺炎疫情。如今，他順利通過了一項考試，成為義大利年齡最大的大學畢業生。

八月初，這位過去擔任鐵路工人的畢業生，走到典禮台上領取他的畢業證書，以及義大利學生畢業時會獲得的重要象徵：月桂花環。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

這種種的一切，都得到了他的家人、老師和比他小超過70歲的同學們稱讚。

「我只是一個普通人，就跟其他人沒什麼兩樣。」當被問及在這個年紀領到畢業證書時有什麼感覺，他如此回答。「就年齡來說，我確實比所有人都老，但我的目的不是為了創造這種紀錄。」

帕蒂爾諾住在位於西西里巴勒摩市的公寓，於93歲時註冊為巴勒摩大學（University of Palermo）歷史與哲學系的學生，從小就喜歡讀書，但他從來沒有機會好好學習。

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「我認為『現在不行動，就沒機會了，就是這麼回事。』所以2017年，我決定報名學校，註冊為學生。」由於身體虛弱，他現在很少離開公寓。

「我知道現在拿三年制的學位可能有點慢，但我對自己說：『來試看看吧！』」帕蒂爾諾以最高榮譽、全班第一名的成績畢業，並接受大學校長米卡里（Fabrizio Micari）的恭賀。

領到畢業證書的帕蒂爾諾｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

在上世紀經濟大蕭條之前，帕蒂爾諾成長於西西里的一個貧窮家庭，小時候只接受過基礎教育。後來他加入了海軍參與二戰，之後在鐵路部門工作，並於婚後有了兩個孩子。

在專注戰後重建的社會裡，工作和家庭幾乎是所有人優先考慮的事情，但帕蒂爾諾想要唸書，並在31歲時取得高中文憑，而他始終懷有走得更遠的願望。「知識就像我隨身攜帶的行李箱，是我的寶藏。」帕蒂爾諾如是說。

作為學生的帕蒂爾諾，他用來寫報告的打字機，是他1984年從鐵路部門退休時，母親送給他的禮物。他不太使用網路資料，而是喜歡查閱實體書，也沒有被那些20歲的同班同學影響，參加他們的夜間聚會。

帕蒂爾諾用來寫報告的打字機｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

那些同學在畢業典禮上，為帕蒂爾諾熱烈地鼓掌。

「你是年輕學生的榜樣。」帕蒂爾諾的社會學教授法蘭西斯卡・里祖托（Francesca Rizzuto）在6月份結束期末口試後對他說。

然而，在疫情期間，帕蒂爾諾坦承他對學校暫時關閉期間採用的視訊教學有點不習慣，但他說，他這一生經歷了各種事情，這次疫情並沒有讓他覺得不安。

帕蒂爾諾的線上教學課程｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「所有事情都使我們更加強大，壯大了跟我同齡的人，鼓舞那些仍活著的人。我們沒有被嚇倒。」帕蒂爾諾如是說。

至於下一步打算做什麼，帕蒂爾諾說雖然畢業了，但他不會停下腳步。

「我對未來的計畫是致力於寫作，我想重新閱讀所有我沒機會進一步鑽研的題材。這是我的目標。」

帕蒂爾諾與他的家人們一起慶祝畢業｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航