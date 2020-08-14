山老鼠涉盜伐林木還把台灣黑熊吃下肚，黑熊媽媽黃美秀：「北台灣熊況榮景不再」

※首圖為2020年5月野放的台灣黑熊Mulas，非此次被獵殺的黑熊。

新竹林管處與新竹檢警抓到山老鼠集團，不僅涉嫌盜伐珍貴林木，工寮旁還發現黑熊骨骸，懷疑黑熊被烹煮吃下肚。

《中央社》報導，山老鼠集團以52歲何男主嫌為首，成員共有15人。何男因在觀霧國有林區狩獵時，發現此區珍貴扁柏及台灣紅檜林立，樹幹上各式形狀樹瘤，價值極高，便進行長達1年以上盜伐。

報導指出，何男向檢方供稱，因工寮食物被翻動，懷疑有山豬來偷吃，因此設捕豬陷阱，卻意外抓到台灣黑熊後，拿土製獵槍射殺，並將熊頭剁掉丟在山崖下，煮熊掌等部位食用。此外，也有獵殺1隻長鬃山羊，一樣吃掉。

檢方指出，此集團盜伐期間，不僅破壞保育類野生動物生存及棲息區域，肆意獵捕殺害台灣黑熊、台灣野山羊，僅為滿足口腹之慾，破壞大自然生態平衡，檢方今天偵結，15名嫌犯坦承犯行，依違反野生動物保育法、森林法起訴。

《蘋果日報》指出，依現場留下的熊骸僅剩身體，不見熊掌及頭部，山老鼠集團私下透露，這隻熊可能被其他成員剁頭及切掉熊掌盜賣，而熊肉因無法處理，只能被他們煮湯處理掉。檢警對於山老鼠說詞感到不可思議，除狠心獵殺黑熊外，還剁下熊頭及熊掌，正在追查頭部及熊掌的下落。

報導提到，檢警在山老鼠集團份子的手機內，赫然發現數張台灣黑熊遭獵殺的照片，山老鼠成員還炫耀式的與死去的黑熊拍照。

黑熊媽媽黃美秀於臉書表示，從被捕獲的黑熊來看，體型和生殖器外觀看來是隻大公熊。現場的狀況看來熊是被陷阱套住。

對於集團供稱不可能靠近陷阱將黑熊野放，只好用土製獵槍將其殺害。黃美秀表示，「這何嘗不是最常見合理化行為的一種說詞。在山上，人進入熊的家從事非法活動，冒犯山林不用說，還將靠近的熊殺害且食用，任何說詞都是不易讓人接受的。」

黃美秀在文中表示，台灣黑熊數量估計僅數百隻，加上族群存續的重要威脅，非法狩獵未曾紓解，全島族群未見明顯提升的趨勢，持續被列為瀕臨絕種保育類野生動物。今年來的全島性野外調查發現北台灣的熊況遠不及南台灣，殊不知在早期拉拉山和司馬庫斯一帶的山區可是黑熊活動旺盛的熊窟，如今黑熊盛況已不再，也鮮少發現熊的紀錄。

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責任編輯：陳怡君

核稿編輯：楊士範